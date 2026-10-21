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El meganiño en un país adolescente

“El principal problema nacional es la mala conducta de nuestros adolescentes escolares y delincuenciales. Y, para solucionarlo, debemos dar más poder a los maestros y las autoridades escolares”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Por sí sola, la disciplina no soluciona el problema de la violencia ni del autoestima, y lo explico con una anécdota propia de mi niñez". (Foto: GEC)
    "Por sí sola, la disciplina no soluciona el problema de la violencia ni del autoestima, y lo explico con una anécdota propia de mi niñez". (Foto: GEC)

    Por lo acontecido la semana pasada, pareciera que nuestro actual gobierno apuesta por altisonantes anuncios, pero acotados logros. En primer lugar, se le ocurrió rebautizar el fenómeno de El Niño (FEN) extraordinario como “meganiño”, al mismo tiempo que ya comenzamos a ver la falta de preparación ante las lluvias e inundaciones. En segundo lugar, desde hace tiempo no veía un despliegue mediático tan grande del gobierno para anunciar unas insulsas reglas sobre las medidas disciplinarias en los colegios. Al parecer, el principal problema nacional es la mala conducta de nuestros adolescentes escolares y delincuenciales. Y, para solucionarlo, debemos dar más poder a los maestros y las autoridades escolares.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.