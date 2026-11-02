El precio de opinar sobre China

Kylian Mbappé no criticó al Partido Comunista Chino. No habló de Taiwán, del Tíbet, de Hong Kong ni de los uigures. Se rio de un meme que pone su cara sobre la de quien él llamó un “dictador chino”. Bastó eso. En menos de 48 horas, tres empresas chinas rompieron sus contratos con él, una de las principales redes sociales chinas le bloqueó la cuenta, la cancillería habló del “rechazo común de toda la sociedad china” y los medios estatales pusieron en duda la transmisión de LaLiga, donde juega Mbappé.

La palabra que ofendió fue “dictador”, que es como la mayoría de historiadores fuera de China describe a Mao Tse Tung. El problema es que la broma contradecía la narrativa oficial.

No es un hecho aislado. En el 2019, el gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, tuiteó siete palabras a favor de los manifestantes de Hong Kong. La televisión estatal china dejó de transmitir la NBA y varios patrocinadores chinos se retiraron. Morey borró el tuit y la liga lo calificó de “lamentable”. Ese mismo año, Mesut Özil criticó el trato a los uigures: un partido del Arsenal desapareció de la programación y el club se apresuró a aclarar que era apolítico.

En el 2021, el actor John Cena tuvo que pedir perdón, en mandarín y en video, por llamar “país” a Taiwán mientras promocionaba “Rápidos y furiosos 9” en China. El patrón se repite: primero, la presión comercial; después, alguien pide perdón o toma distancia.

La Constitución china reconoce la libertad de expresión, pero la subordina a los intereses del Estado. El Estado está antes que los individuos, y lo que interesa al Estado lo define el Partido Comunista, se trate de Taiwán, de los uigures, de Mao o quizá hasta del comportamiento de las empresas chinas.

¿Por qué debería importarle al Perú que un futbolista haya aprendido que, para opinar sobre la historia china, debe consultar antes con su departamento comercial? Porque China es nuestro principal socio comercial: compró más de un tercio de nuestras exportaciones en el 2025 y una empresa estatal china, Cosco Shipping, tiene el 60% del puerto de Chancay. Cuanto más dependamos de China, más riesgoso resulta criticar al Partido, que es, a su vez, dueño de las empresas chinas.

No hace falta que China lo exija. Basta con que un gremio prefiera no pronunciarse, que un diario prefiera no publicar, que una universidad evite invitar a cierto conferencista o que un funcionario mida sus palabras antes de una visita oficial. Un exportador de arándanos que depende de ese mercado, o un rector cuya universidad recibe becas o convenios chinos, tiene más razones para callar que Mbappé, y mucho menos respaldo. Nadie prohíbe nada: todos aprenden qué conviene no decir. Esa es la forma más eficaz de censura: la que uno mismo se impone para no perder un cliente.

El comercio con China ha creado empleo y Chancay puede consolidarse como un gran puerto del Pacífico sudamericano. La pregunta es si, a la par que vendemos cobre, arándanos y servicios portuarios, vamos a ponerle límites a nuestro derecho a criticar a China y a sus empresas.

La libertad de expresión rara vez se pierde de golpe. Se erosiona de a pocos: una columna que mejor no se publica, un comunicado que mejor no se hace, una pregunta que mejor no se formula, una broma que mejor se calla. Mbappé tiene millones de euros y un club que lo respalda, y aun así terminó pidiendo perdón por reírse de un meme.

La pregunta es qué hará un periodista, un exportador, un rector o un ministro cuando le toque elegir entre decir lo que piensa y cuidar las relaciones comerciales con nuestro principal socio. Mejor nos lo preguntamos ahora, antes de que el silencio se vuelva costumbre.