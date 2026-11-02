El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El precio de opinar sobre China

“Nadie prohíbe nada: todos aprenden qué conviene no decir. Esa es la forma más eficaz de censura: la que uno mismo se impone para no perder un cliente”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Kylian Mbappé no criticó al Partido Comunista Chino. No habló de Taiwán, del Tíbet, de Hong Kong ni de los uigures. Se rio de un meme que pone su cara sobre la de quien él llamó un “dictador chino”. Bastó eso. En menos de 48 horas, tres empresas chinas rompieron sus contratos con él, una de las principales redes sociales chinas le bloqueó la cuenta, la cancillería habló del “rechazo común de toda la sociedad china” y los medios estatales pusieron en duda la transmisión de LaLiga, donde juega Mbappé.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?