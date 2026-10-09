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¿Estado antiminero?

“El Estado y la minería ilegal forman, en la práctica, una asociación criminal”.

    Felipe Tudela
    Por

    Analista financiero

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Los representantes del Estado afirman que combaten la minería ilegal y la delincuencia.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.