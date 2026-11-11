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La victoria demócrata no cambia mucho

“EE.UU. se ha apartado del orden internacional que creó, sin que ninguna nación o grupo de naciones esté dispuesto y sea capaz de ocupar su lugar”.

    Ian Bremmer
    Por

    Presidente de Eurasia Group

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    “EE.UU. se ha apartado del orden internacional que creó, sin que ninguna nación o grupo de naciones esté dispuesto y sea capaz de ocupar su lugar”. (Ilustración: El Comercio)
    “EE.UU. se ha apartado del orden internacional que creó, sin que ninguna nación o grupo de naciones esté dispuesto y sea capaz de ocupar su lugar”. (Ilustración: El Comercio)

    Poco después de que el Partido Demócrata recuperara la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones intermedias de Estados Unidos, el líder de los demócratas en la Cámara (y probablemente su próximo presidente), Hakeem Jeffries, anunció: “America is back” (‘EE.UU. ha vuelto’). Tras unas elecciones en las que los demócratas no solo recuperaron ambas cámaras por amplios márgenes, sino también lograron victorias en estados considerados durante mucho tiempo bastiones republicanos, como Kansas, Texas y Carolina del Sur, Jeffries pudo afirmar legítimamente que su partido regresó. Pero, para los aliados del país, la pregunta no es si Estados Unidos ha vuelto. Es a qué volvió y por cuánto tiempo.

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