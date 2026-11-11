La victoria demócrata no cambia mucho

Poco después de que el Partido Demócrata recuperara la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones intermedias de Estados Unidos, el líder de los demócratas en la Cámara (y probablemente su próximo presidente), Hakeem Jeffries, anunció: “America is back” (‘EE.UU. ha vuelto’). Tras unas elecciones en las que los demócratas no solo recuperaron ambas cámaras por amplios márgenes, sino también lograron victorias en estados considerados durante mucho tiempo bastiones republicanos, como Kansas, Texas y Carolina del Sur, Jeffries pudo afirmar legítimamente que su partido regresó. Pero, para los aliados del país, la pregunta no es si Estados Unidos ha vuelto. Es a qué volvió y por cuánto tiempo.

He escrito extensamente sobre el surgimiento de un mundo G-Cero, en el que EE.UU. se ha apartado del orden internacional que creó, sin que ninguna nación o grupo de naciones esté dispuesto y sea capaz de ocupar su lugar. Se trata de una dinámica que ha sido alimentada por el comportamiento de Rusia como Estado paria y por la negativa de China a liberalizar sus sistemas políticos y económicos, como muchos en Occidente esperaban. Sin embargo, el repliegue estadounidense ha sido central en el deterioro del sistema internacional, y su aceleración fue una decisión política deliberada durante los dos mandatos de Donald Trump.

El movimiento MAGA (siglas traducidas como ‘Hagamos a EE.UU. grande otra vez’) se nutrió del creciente escepticismo de la opinión pública frente a la participación del país en los asuntos exteriores. A medida que sectores estadounidenses quedaban rezagados por los efectos desiguales de la globalización y se indignaban por las guerras fallidas en Oriente Medio, se debilitó la convicción política fundamental de que EE.UU. debía liderar el orden internacional. Sumado a la creciente polarización entre los partidos y al desmoronamiento del enfoque históricamente bipartidista de la política exterior estadounidense, se dieron drásticos cambios de rumbo en las políticas, desde las reiteradas incorporaciones y retiradas de EE.UU. de los acuerdos climáticos de París y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta la decisión de Trump de romper el Plan de Acción Integral Conjunto sobre Irán del presidente Obama.

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca tras las elecciones del 2024, sus posteriores cuestionamientos sobre el valor de la OTAN, sus amenazas de apoderarse de Groenlandia y sus negociaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, los países europeos comprendieron lo que se avecinaba con su aliado estadounidense impredecible y actuaron, en consecuencia, para protegerse. El objetivo no era desvincularse de EE.UU., sino reducir los riesgos. Así, para los países europeos, cada vez más desconfiados de las garantías de seguridad estadounidenses, esto significó volver a invertir en defensa, como ocurrió cuando Alemania modificó sus reglas de endeudamiento para reconstruir sus fuerzas armadas. En el plano económico, los países buscaron nuevos socios. Canadá, bajo la presión de Trump, trabajó para construir una nueva relación con la Unión Europea y profundizar su acercamiento con China. Mientras tanto, la Unión Europea concretó nuevos acuerdos con el Mercosur y la India.

Muchos aliados de EE.UU. sienten ahora alivio ante el resurgimiento del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato, puesto que los demócratas están más comprometidos con las instituciones internacionales, pese a las tendencias aislacionistas de su ala más izquierdista. La restitución de los contrapesos legislativos al poder de Trump, mediante el liderazgo demócrata en los comités de Relaciones Exteriores del Senado y de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, será una noticia bienvenida para muchos observadores extranjeros, aunque difícilmente logre frenar las políticas belicistas de la Administración hacia Irán, Cuba y Venezuela. Para los aliados de EE.UU. que esperan un enfoque más multilateral en la formulación de políticas, ese cambio tendrá que esperar hasta después del 2028, si un candidato republicano o demócrata menos unilateral gana la presidencia.

Pero, incluso si eso ocurre, EE.UU. no cuenta con la voluntad política ni con la capacidad para regresar a su papel de líder global indiscutible, en medio de la persistente división política, las crecientes restricciones fiscales y la influencia de una China en ascenso. Además, cualquier papel que desempeñe no será duradero, como ya lo ha demostrado el período inmediatamente posterior a las elecciones de medio mandato. Por eso, aunque las victorias demócratas marquen el comienzo del fin del enfoque de ‘EE.UU. primero’, no representan el regreso de una política exterior estadounidense coherente y confiable. Ese es un problema para sus aliados y una razón clave por la que, al menos por ahora, el mundo G-Cero ha llegado para quedarse.