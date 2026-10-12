El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Perú: el Estado en crisis

“Más que los actuales problemas de la democracia, la crisis del Estado es aquello que, en mayor medida, está debilitando a la sociedad, el sentido de comunidad y la autonomía nacional”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el reciente informe de Latinobarómetro (mayo-junio del 2026), estudio que, según informa su web, aplica 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, el Perú aparece, de la mano de Venezuela y Bolivia, como uno de los tres países del continente más decepcionados con el Estado. Servicios básicos como el sistema judicial obtienen solo 10% de aprobación; la policía, un exiguo 13%; los hospitales públicos, 16%; y la educación pública, 22%.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.