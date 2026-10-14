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Reconciliación, justicia y paz

“Si en el Perú reconocemos como fin el valor del otro y de la otra, sin que haya marginación, con todos los prejuicios que ello conlleva, habrá más justicia”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    En una entrevista de Diana Seminario para El Comercio, el canciller Carlos Espá sostuvo que la visita del Papa León XIV sería un bálsamo para la reconciliación entre los peruanos: “La visita del Papa nos va ayudar mucho en ese afán de reconciliación”. Esta palabra viene del latín re-conciliarre, ello significa volver a ponerse de acuerdo entre los que están separados. Pero, para que haya reconciliación, además de tener voluntad de resolver, debemos entender las causas que motivaron los conflictos que nos separan. Eso exige mucho diálogo y entendimiento.

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