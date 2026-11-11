Se fue como Prevost, regresa como Papa

Hay varias lecturas sobre la visita del Papa León XIV al Perú, su país por elección. Hay las geopolíticas, hay las internas dentro de la propia Iglesia Católica, hay las políticas y económicas, pero también hay una lectura peruana. Una que solo les compete a los peruanos; porque León es peruano, a pesar de haber nacido en Chicago y votado por correo en la ultimas elecciones estadounidenses. Todo indica que no votó por Donald Trump.

Vayan al 2015. Robert Prevost, el hoy Papa, era Obispo de la Diócesis de Chiclayo. En casi una década, el hoy León, pasó de una provincia norteña peruana a ser Su Santidad. Pero aquel año era convulso para el país. Estábamos en la última parte del gobierno de Ollanta Humala, el Congreso había censurado a la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y se creó la Comisión Lava Jato. Todos sabemos lo que vino luego: ocho presidentes en una década. El llamado “ciclo anárquico” que aún no termina.

Prevost regresa a su país por decisión. En otro, como Argentina, ya se habría sacado lustre de ello y desarrollado una enorme estrategia internacional de publicidad, tal como lo saben hacer los argentinos. No todos los días se tiene un Papa peruano. Prevost es peruano, no solo por DNI, sino porque piensa también como peruano, como norteamericano y como agustino. Prevost habla y piensa en peruano.

Entra China en la jugada. Observen bien porque la geopolítica está por todo lo alto: China, el Vaticano y el Perú. La presidenta Keiko Fujimori recibirá a León XIV, pero no lo despedirá porque se irá a la APEC, encuentro estratégico de los países del Pacífico que se realizará en China. Keiko apurará el viaje porque tiene audiencia con el presidente-camarada Xi Jinping el 17 de noviembre; Prevost se va un día antes. El Vaticano primero y luego China. Dos centros de gravedad de la política mundial. Observen la jugada de Keiko y de la Cancillería liderada por un inesperado Carlo Espá, que se ha reunido con su par ruso, el viejo Lavrov, mano dura del Kremlin. Bernie Navarro, el “amigo norteamericano”, embajador de Estados Unidos en Perú, mira atento y tiene que sonreír, a pesar de la jugadas de la Cancillería peruana y la derrota de Trump días atrás. Los países no tienen amigos, tienen intereses.

¿Qué dirá Prevost en su país por adopción? Hablará, sin duda, de la minería ilegal y la amazonía. Luego de eso, nadie sabe exactamente lo que dirá. El propio premier Luis Galarreta ha bajado la llanta a lo que dirá el Papa León XIV: “no se debe politizar”, ha dicho el segundo al mando del gobierno. Prevost llega a un país con lluvias. El gobierno ha hecho lo mejor que puede: Piura no duró ni un día con aguas. Hay un gobierno preparado.

Juan Sheput ha patinado, y es mención aparte en esta columna. Hay ministros que representan solo a ellos y a su sombra; Sheput es uno de ellos y ha patinado más allá de lo evidente. El viejo fujimorismo ha salido a apabullarlo. El viejo fujimorismo asiente cada yerro del gobierno keikista, porque anhela su retorno.

Prevost vuelve al Perú. Chiclayo se pone en el centro. No es Lima. Son las provincias. León, recuperado de un cáncer, va a su diócesis. Extraña la amabilidad y sencillez norteña que, quizá, se refleja en su Encíclica.