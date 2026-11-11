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Se fue como Prevost, regresa como Papa

“El Papa León XIV, recuperado de un cáncer, va a su diócesis. Extraña la amabilidad y sencillez norteña que, quizá, se refleja en su Encíclica”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. (Foto: Joel Alonzo / GEC).
    Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

    Hay varias lecturas sobre la visita del Papa León XIV al Perú, su país por elección. Hay las geopolíticas, hay las internas dentro de la propia Iglesia Católica, hay las políticas y económicas, pero también hay una lectura peruana. Una que solo les compete a los peruanos; porque León es peruano, a pesar de haber nacido en Chicago y votado por correo en la ultimas elecciones estadounidenses. Todo indica que no votó por Donald Trump.

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