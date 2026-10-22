Un miembro más

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“Cuando siete de cada diez peruanos tienen una mascota, surgen necesidades que involucran a distintas industrias”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La creciente presencia de mascotas incorpora una dimensión adicional que influye en la forma en que se utilizan parques, edificios y espacios públicos". Ilustración: El Comercio.
    "La creciente presencia de mascotas incorpora una dimensión adicional que influye en la forma en que se utilizan parques, edificios y espacios públicos". Ilustración: El Comercio.

    La relación con las mascotas ha cambiado. Para muchas personas ya no se trata únicamente de tener un animal en casa, sino de una fuente de compañía que forma parte de la vida cotidiana y, cada vez más, de la propia definición de familia. Los resultados de la última encuesta global de WIN, realizada en 44 países y en el Perú por Datum, permiten dimensionar este fenómeno y muestran que América Latina destaca claramente frente al resto del mundo.

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