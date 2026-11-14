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Una mirada que hacía falta

“Quizá no estemos construyendo una inteligencia capaz de alcanzar la verdad absoluta, pero sí algo extraordinario”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La filosofía y la ciencia han buscado una forma de observar al ser humano desde afuera, sin las limitaciones de nuestra propia naturaleza. Desde Platón y Aristóteles hasta el racionalismo de Descartes, distintas corrientes del pensamiento han perseguido el ideal de un conocimiento libre de prejuicios y condicionado lo menos posible por nuestra subjetividad. Sin embargo, el biólogo y epistemólogo chileno Humberto Maturana cuestionó la posibilidad de alcanzar una objetividad independiente del observador. Su planteamiento partía de la idea fundamental de que no podemos separar lo que conocemos de nuestra propia manera de conocer.

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