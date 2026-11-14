Una mirada que hacía falta

La filosofía y la ciencia han buscado una forma de observar al ser humano desde afuera, sin las limitaciones de nuestra propia naturaleza. Desde Platón y Aristóteles hasta el racionalismo de Descartes, distintas corrientes del pensamiento han perseguido el ideal de un conocimiento libre de prejuicios y condicionado lo menos posible por nuestra subjetividad. Sin embargo, el biólogo y epistemólogo chileno Humberto Maturana cuestionó la posibilidad de alcanzar una objetividad independiente del observador. Su planteamiento partía de la idea fundamental de que no podemos separar lo que conocemos de nuestra propia manera de conocer.

Para Maturana, los seres vivos interpretamos el mundo desde nuestra organización biológica y nuestra experiencia. El cerebro no recibe la realidad de manera pasiva, como una cámara fotográfica, sino que construye una interpretación a partir de los estímulos que percibe. En consecuencia, nuestra historia, emociones y formas de pensar influyen en aquello que consideramos verdadero. Esta condición nos impone una limitación difícil de superar, pues incluso cuando intentamos estudiar nuestra propia conducta, lo hacemos desde una perspectiva humana.

Superar esa barrera exigiría contar con una inteligencia ajena a nuestra condición biológica, capaz de observar la realidad sin compartir nuestros mecanismos de percepción y razonamiento, posibilidad que perteneció al terreno de la filosofía. Hoy, sin embargo, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) nos invita a reconsiderarla.

¿Podría una IA avanzada ofrecernos una mirada más objetiva? En principio, tampoco está libre de condicionamientos. Sus modelos son diseñados por personas y entrenados con información producida por nuestra sociedad, incluidos sus errores y prejuicios. Por tanto, no podemos asumir que sus conclusiones sean imparciales. No obstante, existe una diferencia fundamental. Aunque su origen sea humano, su manera de procesar información no está limitada por nuestra biología ni por los mismos mecanismos de percepción.

Esta diferencia adquiere mayor importancia a medida que la IA participa en el diseño y perfeccionamiento de nuevos sistemas. Laboratorios como Anthropic investigan formas de automatizar parte del desarrollo de modelos cada vez más avanzados. Si esta capacidad continúa progresando, podríamos encontrarnos ante inteligencias capaces de descubrir soluciones y desarrollar métodos de razonamiento que sus propios creadores no habrían imaginado. Ello no las convertiría en observadores objetivos, pero ampliaría las perspectivas desde las cuales podemos estudiar la realidad.

La investigación científica ya ofrece ejemplos reveladores. AlphaFold, desarrollado por Google DeepMind, ha conseguido predecir con notable precisión la estructura tridimensional de numerosas proteínas, un problema que desafió durante décadas a la comunidad científica. Para lograrlo, utiliza relaciones matemáticas y patrones complejos que difícilmente podrían ser identificados mediante la intuición humana. Su contribución demuestra que una inteligencia artificial puede ayudarnos a descubrir aspectos de la naturaleza que permanecían fuera de nuestro alcance.

Sin embargo, las implicaciones podrían ir mucho más allá de la biología, dado que nuestra dificultad para comprender el mundo no proviene solo de aquello que somos incapaces de percibir, sino también de las preguntas que nunca llegamos a formular. Pensamos mediante categorías construidas por nuestra experiencia, nuestra cultura y nuestra historia. Por ello, una inteligencia que explore relaciones diferentes de las que solemos establecer podría ayudarnos a reconocer errores, cuestionar certezas y descubrir aspectos de nuestra propia conducta que hoy permanecen ocultos.

Desde luego, la IA no está destinada a convertirse en una fuente infalible de conocimiento. Sus resultados seguirán requiriendo interpretación, verificación y juicio humano. Sin embargo, su valor podría residir en complementar nuestra inteligencia con formas de procesamiento que no comparten todas nuestras limitaciones.

Quizá no estemos construyendo una inteligencia capaz de alcanzar la verdad absoluta, pero sí algo extraordinario. Por primera vez, contamos con una inteligencia no biológica que puede ayudarnos a reconocer los límites de nuestra propia perspectiva. La inteligencia artificial no eliminará nuestra subjetividad, pero podría revelarnos aquello que nuestra biología, nuestra historia y nuestras formas de pensar nos impiden ver. Después de siglos intentando observarnos desde afuera, es posible que estemos construyendo la mirada que nos faltaba.