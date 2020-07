En medio de la crisis sanitaria que atraviesa Arequipa, se cambió al jefe del Comando Regional COVID- 19. A partir de hoy, viernes 24, el excongresista Gustavo Rondón Fudinaga remplaza al general EP Edward Gratelly en este cargo. Rondón es de profesión médico geriatra y fue gerente regional de Salud en la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio Delgado.

“Es una dura prueba, esperemos no haber llegado tarde, pero creo que hay tiempo para solucionar. Ahora tenemos que articular el nivel nacional, regional y local. Ahora no podemos estar mirándonos, requerimos de todos, el enemigo es el covid. Yo haré mi mayor esfuerzo. Creo que mi mejor característica es unir a las personas. Estamos en una guerra sanitaria”, indicó a El Comercio.

Entre sus primeras actividades, el flamante jefe del comando COVID-19 sostuvo una reunión en el Gobierno regional, donde recibió su resolución de designación. Allí estuvo presente el gobernador regional Elmer Cáceres, el gerente de Salud, Christian Nova, la exministra de Salud Zulema Tomás y la presidenta de Essalud, Fiorella Mollinelli. Luego se trasladó hasta la sede del Ejercito en la ciudad, para sostener una reunión con el general Gratelly, donde le informó de todo lo que se hizo en este tiempo y qué gestiones quedan pendiente.

En la tarde se reunirá con el equipo técnico del Ministerio de Salud (Minsa) asignado a Arequipa para definir las estrategias que se aplicarán en adelante en la región. Mañana sábado se reunirá con todos los miembros del Comando COVID-19 y los representantes de los médicos, enfermeras y trabajadores del sector.

Cuestionamientos

“Vamos a trabajar duro y vamos a delegar tareas, queremos acción. Tenemos que actuar más rápido que el avance del covid. Hay quienes pueden criticar y está bien, pero que sea constructivamente, pero si solo se dedican a criticar, serían los infiltrados del covid. Mi objetivo es derrotar el covid y devolver la felicidad a la gente”, apuntó el jefe del comando.

Por las redes sociales, se cuestionó la designación de Gustavo Rondón porque cuando fue gerente de Salud, no se avanzó mucho en la implementación de hospitales. “Son ignorantes en el tema, el COVID ha descubierto que no es un problema de gestión, sino de presupuesto. Miren ahora, todo el recurso que se está destinando al covid, antes no había eso. Para nadie es un secreto que el presupuesto del PBI para salud era el 3.4%”, aclaró

Respaldo

El decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez, dijo que era necesario el cambio del comando, también del gerente de Salud y la intervención del MINSA, para renovar esfuerzos para poder controlar la pandemia. “El trabajo en conjunto será mejor”, enfatizó.

Para el decano, la designación de Gustavo Rondón fue correcta. “Nunca es tarde para hacer cambios, estamos hablando de vidas humanas. Si podemos evitar la muerte de una persona, estaremos haciendo mucho en Arequipa. Ahora se debe convocar los esfuerzos de todos los actores sociales. Ahora creemos que seremos escuchados. Antes todo llegaba a un simple discurso y no se efectivizaba porque ya había una política establecida en el gobierno regional. Ahora con el MINSA y el Comando será más fácil coordinar esfuerzos”, manifestó Gutiérrez.

Finalmente, Rondón informó que se ha asegurado la llegada de personal de salud para Arequipa, vendrá un equipo 319 trabajadores. Junto al equipo del MINSA están evaluando y haciendo un diagnóstico para subir a 120 el recurso humano. Llegarían más de 400 trabajadores entre médicos, enfermeras, técnicos para reforzar la atención en Arequipa. Este personal forma parte de la lista de convocados a nivel nacional que están a disposición de la región que lo necesite, tal como se hizo en Loreto.





