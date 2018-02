Arequipa reordenará su transporte público

Actualmente, unos 2.700 vehículos brindan el servicio de transporte urbano en Arequipa a través de 240 rutas. Aun así, hay un déficit del 30%, que, como en otras grandes ciudades del interior del país, es cubierto por colectivos y combis que operan sin autorización. La informalidad y el crecimiento del parque vehicular son un problema visible.



Luego de casi una década de que se aprobara un plan para introducir mejoras en el sistema de transporte urbano de la Ciudad Blanca, en marzo, la Municipalidad Provincial de Arequipa implementará el nuevo sistema integrado de transporte (SIT). Este contempla la concesión de rutas y la renovación de la flota, así como diversas obras para reforzar la infraestructura vial.



El encargado de Gestión Social y Capacitación del SIT, Javier Molina, dijo que entre el 2016 y el 2017 la comuna arequipeña convocó a dos licitaciones para las 79 rutas que reemplazarán a las 240 existentes.

Dos de estas serán troncales, y el resto, alimentadoras. Para su concesión, las rutas fueron divididas en 12 unidades de negocio (una por cada consorcio). Todas han sido concesionadas y ya se han firmado nueve contratos.



Una vez que culmine la firma de los contratos (a más tardar a fines de febrero) se iniciará la fase de preoperación, que durará dos años. Los 12 consorcios –conformados por 51 empresas– deberán renovar el 50% de su flota con buses de 7 a 12 metros y una capacidad para al menos 42 pasajeros. Los consorcios deberán poner a disposición de la población unos 3.500 vehículos con sistema de entrega de boletos. No habrá cobradores.