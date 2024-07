El último martes 16 de julio se reportó un nuevo accidente en las carreteras, esta vez en la vía Los Libertadores, en Ayacucho. El fatal incidente dejó 15 heridos y al menos 25 muertos, entre ellos un bebé de 8 meses de nacido. Ante esto, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) anunció un paro de 48 horas a fin de exigir mejoras inmediatas en la pista nacional.

Con esta medida de fuerza, que se llevará a cabo el próximo 18 y 19 de julio , los ciudadanos esperan que las autoridades cumplan sus promesas y atiendan la principal carretera que conecta Ayacucho con Lima.

Como se recuerda, en mayo se registró un trágico accidente en esta vía, en el cual falleció el excongresista Edgar Alarcón y otras 16 personas que iban a bordo de un bus de la empresa Civa. La tragedia se reportó en el límite entre las regiones de Ayacucho y Huancavelica, cerca al puente Niñacha, en el sector Apacheta.

Tras esto, el premier Gustavo Adrianzén visitó la región y aseguró que iban a dar mantenimiento a la capa asfáltica de la carretera Los Libertadores que no está en proceso de arbitraje; no obstante, estos trabajo aún no habrían iniciado, lo que ha generado gran indignación en los ciudadanos, quienes son testigos de un nuevo accidente.

El Fredepa tiene varios pedidos, entre ellos quieren que se declare en emergencia la vía Los Libertadores, en Ayacucho. Asimismo, piden que se instale una mesa técnica donde se discuta el mal estado de la carretera. En este pliego de requerimientos también figura el nombre de Wilfredo Oscorima , quien, durante campaña, prometió refaccionar el mal estado de la calzada, pero que, hasta el momento, su palabra no se habría concretado en obras a favor de los ayacuchanos.