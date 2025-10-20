Porque cuidar la salud también es construir comunidad, este sábado 18 de octubre, se realizó la campaña gratuita “Salud para Todos” en La Victoria, una jornada médica integral que buscó acercar los servicios de salud a vecinos, comerciantes y visitantes de Gamarra, uno de los puntos más concurridos de Lima.

El evento organizado por el municipio distrital se realizó desde las 8 a.m., en la cuadra 3 del Jr. América. Los asistentes pudieron acceder a consultas gratuitas en medicina general, enfermería, nutrición, obstetricia, fisioterapia y laboratorio clínico, además de orientación personalizada sobre prevención y bienestar.

En el área de obstetricia se ofrecieron servicios especializados como consejería en salud sexual y reproductiva, descarte de infecciones de transmisión sexual (ITS), planificación familiar y pruebas rápidas de VIH.

Esta jornada se enmarcó en las actividades del Mes de la Salud y la Prevención, bajo el compromiso de acercar los servicios de salud a todos los sectores del distrito, con especial atención a quienes trabajan y viven en las zonas más activas del comercio local.