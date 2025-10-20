Los asistentes podrán acceder a consultas gratuitas en medicina general, enfermería, nutrición, obstetricia, fisioterapia y laboratorio clínico. (Foto referencial)
Porque cuidar la salud también es construir comunidad, este sábado 18 de octubre, se realizó la campaña gratuita “Salud para Todos” en , una jornada médica integral que buscó acercar los servicios de salud a vecinos, comerciantes y visitantes de Gamarra, uno de los puntos más concurridos de Lima.

El evento organizado por el municipio distrital se realizó desde las 8 a.m., en la cuadra 3 del Jr. América. Los asistentes pudieron acceder a consultas gratuitas en medicina general, enfermería, nutrición, obstetricia, fisioterapia y laboratorio clínico, además de orientación personalizada sobre prevención y bienestar.

En el área de obstetricia se ofrecieron servicios especializados como consejería en salud sexual y reproductiva, descarte de infecciones de transmisión sexual (ITS), planificación familiar y pruebas rápidas de VIH.

Esta jornada se enmarcó en las actividades del Mes de la Salud y la Prevención, bajo el compromiso de acercar los servicios de salud a todos los sectores del distrito, con especial atención a quienes trabajan y viven en las zonas más activas del comercio local.

