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Resumen

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Pacientes con Hemofilia tendrán podrán participar del censo
Pacientes con Hemofilia tendrán podrán participar del censo
Por Armando Luza

El Perú se encuentra en un momento decisivo. En las próximas semanas elegiremos al próximo presidente y, con ello, el rumbo del país. En esa conversación, hay temas que no pueden esperar. La salud es uno de ellos. No solo como respuesta a la coyuntura, sino como la capacidad de construir un sistema que funcione de manera sostenible para quienes más lo necesitan.