La sala presidida por el juez supremo, César San Martín, evalúa la apelación contra la medida de prisión preventiva de 18 meses que se le impuso a Hurtado, quien se encuentra detenido en el penal de Lurigancho desde el 2 de octubre.

El exconductor del programa “Porque hoy es sábado con Andrés” participó de manera virtual y brindó su versión de los hechos. Mencionó que está colaborando con el Ministerio Público y solicitó enfrentar el proceso en libertad .

“Vengo colaborando con la Fiscalía (...) no tengo ni un peligro de fuga, nunca lo tuve. Terminé mi programa y en ningún momento agarré un avión ni me fui, no tengo por qué irme. Puedo afrontar mi juicio afuera, con total transparencia, y dedicarme a trabajar”, afirmó.

Hurtado declaró que tiene un departamento “rentado a su nombre y registrado en una notaría”. Asimismo, indicó que este año iniciaría una “ gira por todas las provincias del país ” debido al décimo aniversario de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”. “He hecho llegar la propuesta de trabajo a ustedes”, indicó.

Andrés Hurtado reiteró que “en ningún momento fugó del país”. “Siempre estuve en una clínica”, indicó. Además, señaló que ha enviado al Poder Judicial cartas con información sobre los 32 comedores populares a los que apoya. Finalmente, señaló ser el único sostén económico de su hija menor de 9 años, quien, indicó, tiene “dificultades para aprender”.

A las 11 de la mañana, el juez César San Martín determinó el final de la audiencia para resolver la situación de Andrés Hurtado mediante una votación, cuyo resultado queda pendiente hasta ahora.

El Porsche de Chibolín

En una cochera de Miraflores, se han encontrado dos autos de alta gama abandonados, que están registrados a nombre de AH. Entertainment Company S.A.C., la empresa propiedad de Andrés Hurtado. Los dominicales Cuarto Poder y Panorama revelaron que los vehículos se encontraban en un garaje de la calle General Borgoño.

Uno de los autos es un Porsche Cayenne Turbo de placa A5R-034. Según un informe de Cuarto Poder, el auto fue originalmente adquirido por Carlos Alberto Sánchez Alayo en 2010 y en 2012 lo transfirió a su primo Orlando Sánchez Miranda. Ambos pertenecen al clan de los Sánchez Paredes, una banda que ha sido investigada durante años por lavado de activos y presunto narcotráfico.

Porsche Cayenne Turbo

Tarjeta de propiedad del Porsche Cayenne Turbo a nombre de la empresa de Andrés Hurtado.

El Porsche luego fue transferido a Miguel Zegarra Macchiavello y, finalmente, al presentador Andrés Hurtado. Cuarto Poder señaló que, en julio de 2023, ‘Chibolín’ vendió el auto al empresario Luis Enrique Sánchez Aranda, gerente de la popular cevichería Mi Barrunto; de acuerdo con Panorama, Sánchez Aranda lo adquirió por 30 mil dólares. Solo cuatro meses después, Sánchez le devolvió el vehículo por el mismo precio.

Cabe resaltar que el empresario cevichero fue invitado en diferentes oportunidades al programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Muchos de los expropietarios del Porsche nombrados enfrentan investigaciones preliminares por presunta conversión y transferencia de activos. Por esta razón y los inusuales cambios de propietarios, la Fiscalía ha iniciado diligencias en torno a los vehículos abandonados.

El Volvo C70

Además del Porsche, también se encontró un Volvo C70 convertible de placa B4Z-294, propiedad de A.H Entertainment Company S.A.C. y que también ha tenido múltiples propietarios.

Volvo C70

Según presentó Cuarto Poder, en 2011, IAMI Inversiones S.A.C. adquirió este vehículo por más de 100 mil soles. Posteriormente, en 2018, Segundo Jorge Alejandría Villegas lo compró por 5 mil 500 dólares y, sorprendentemente, lo revendió por casi el doble, 10 mil dólares, a A.H. Entertainment Company S.A.C. en 2020.

Tarjeta de propiedad del Volvo C70 a nombre de la empresa de Andrés Hurtado.

El vehículo fue donado a la empresa del expresentador el 31 de enero de 2020 por Segundo Alejandría Villegas, un hombre de 43 años que aparece en fotos junto a Hurtado en distintas ocasiones. Sin embargo, este no es el único vehículo de Alejandría que pasó a la empresa de Hurtado; de hecho, según registros, el mismo día de la donación del Volvo, también entregó un Chevrolet Suburban de placa B6E-120 a A.H. Entertainment.

El antecedente: Hurtado compró autos al doble de su precio y los vendió a 500 soles

Este no es la primera revelación de vehículos propiedad de ‘AH Entertainment’ cuya adquisición resulta sospechosa.

De acuerdo con un informe del programa ‘Ocurre Ahora’ de ATV, en 2016, ‘Chibolín’ habría adquirido dos vehículos Lada Priora por un total de 29 mil dólares, precio que incluso representa el doble de su real valor, para meses después, efectuar la venta de ambos bienes por la sorprendente suma de 500 soles cada uno.

Los autos fueron adquiridos por la empresa A. H. Company Entertaiment, de propiedad de Hurtado, por 13,990 dólares la unidad. Sin embargo, la operación ha levantado sospechas en la Fiscalía debido a la marcada diferencia entre los precios de compra y de venta. Podría tratarse de posibles maniobras para fines de lavado de activos, por lo que será investigado.

Fuente: Alonso Ramos

En ese sentido, el Ministerio Público pasó a citar a dos nuevas personas: Mitchell Efraín Quiñonez Ríos y Ronald Vidal Plejo Zevallos. Ambos fueron los que adquirieron de la mencionada empresa los dos vehículos a un precio largamente por debajo de su valor.

Aprovechando esta oferta inusual, por su parte, Quiñonez y Plejo revendieron los autos por montos que superaron los 17 mil soles. Frente a estas presuntas irregularidades, la Fiscalía solicitó que ambos ciudadanos comparezcan el 25 de octubre, a fin de que aclaren sus nexos con el expresentador de televisión y todo lo referente a la transacción.

fuente: Alonso Ramos

Por otro lado, investigaciones adicionales revelaron que AH Company Entertaiment tuvo como gerente general a Paul Sorrilla López, quien posee antecedentes por narcotráfico. En 1991, fue detenido en Rusia por posesión y transporte de cocaína. A causa de ello, purgó condena en el penal de Lurigancho.

A pesar de estos antecedentes, Andrés Hurtado no tuvo problema en nombrarlo gerente general de su empresa, cargo en el que permaneció hasta el 2016. Debido a su estrecha cercanía habrían viajado juntos a distintos países.

Cabe precisar que Sorrilla López viene siendo investigado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado por diversos delitos, como usurpación agravada y estafa.