Lamentable. Nuevamente, policías son los protagonistas de una noticia, pero no por un acto heroico, sino por pedir una coima de 1500 soles a un pasajero en Puno. Por fortuna, los malos elementos fueron retenidos y devolvieron el dinero a su dueño.

Todo comenzó cuando los suboficiales de segunda PNP Juvenal Calla Díaz y Roger Hilasaca Chambi lideraron un operativo en la carretera Interoceánica de Puno. Sin la presencia de un representante del Ministerio Público intervinieron un auto donde viajaba la víctima identificada como Hugo Mamani Callata.

Los uniformados intimidaron al hombre al decirle que sería investigado por lavado de activos si no entregaba parte de su dinero. Una vez que se apoderaron de los billetes ajenos, los oficiales dejaron ir el vehículo.

“Llevaba 5000 en mi morral y casi 2000 en mi billetera. Me pidió 1500 y yo le dije no, por favor, solo te puedo dar hasta 1000 y en eso me dice: ¿y nosotros cómo nos vamos a repartir? Le pedí por favor y me dijo que no” , se le escucha decir al pasajero.

Este indignante hecho fue comunicado al conductor del auto, quien dio aviso a las rondas campesinas que, afortunadamente, ubicaron a los malos elementos y los castigaron en la plaza de San Gabán, en la provincia de Carabaya, al norte de Puno.

En un inicio, los policías negaron las imputaciones; sin embargo, confesaron todo cuando los furiosos ciudadanos amenazaron con aplicar la justicia popular . Luego de disculparse, devolvieron el dinero al afectado.

Las rondas campesinas esperan que ambos suboficiales sean destituidos lo más pronto posible.