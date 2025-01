El Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó lo que considera un intento de “amordazar y amedrentar” a los miembros de su junta directiva desde el Gobierno de Dina Boluarte por haber expresado opiniones críticas en una reunión virtual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el comunicado emitido por la Junta Directiva del CAL este miércoles, se informa que la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sara Evelyn Farfán Cuba, acusó a los participantes de esta cita del 26 de diciembre del 2024 de reunirse con la CIDH sin autorización de la asamblea general. Esto, indica el texto, desconoce el estatuto del colegio.

“Lamentamos que la Presidenta Dina Boluarte, abogada, agremiada y ex directiva del CAL, desconozca las normas estatutarias e incurra a través de órganos del Poder Ejecutivo en amordazar y vulnerar la dignidad de colegas que ejercen su derecho constitucional de libertad de opinión y expresión ante lo que acontece en el país”, expresaron los dirigentes del CAL.

El oficio firmado por Farfán está dirigido al Consejo de Ética del colegio y formula denuncia contra el decano, Raúl Canelo; la vicedecana, Milagros Terry; y el director de Ética, Mauro Leandro Martín; por una supuesta conducta trasgresora del estatuto de orden y el código de ética interno al emitir opiniones contra el Ejecutivo y el Congreso, así como las leyes promulgadas que afectarían la independencia de poderes y la autonomía de entidades como el Ministerio Público.

🔵📢 #LOÚLTIMO | GOBIERNO AMENAZA AL DECANO Y DIRECTIVOS DEL CAL POR REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CIDH



El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, a través de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha intentado amordazar y… pic.twitter.com/JG7fzfEJEt — Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) January 8, 2025

“Desconocemos si este tema ha sido abordado en la Asamblea General de manera que la preocupación que dice tener el decano se vea legitimada por el gremio, de lo contrario estaríamos frente a intereses y perspectivas individuales o personales del Decano”, indica la acusación.





Decano del CAL denuncia amedrentamiento

Raúl Canelo, decano del CAL, aseguró que la funcionaria del Ministerio de Justicia actúa por encargo del Gobierno porque alguien de su nivel “no actúa por su cuenta”.

“Todos tenemos derecho a la opinión, decano o no decano. Tenemos derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y derecho a reunirme con quien yo considere pertinente. Es una actitud, desde mi punto de vista, intolerante, antidemocrática pero no preocupa porque parecería que no les gusta la crítica, y es una crítica seria, técnica, la hemos efectuado ante la CIDH como corresponde”, señaló a RPP este miércoles.

Canelo negó que él o los otros participantes necesiten de una autorización de los asambleístas para participar en reuniones o para opinar porque estas son funciones que tienen por ejercer sus cargos a la cabeza del CAL.

“Lo peor es que la presidenta de la República ha sido miembro de la junta directiva, conoce perfectamente el estatuto del CAL. No tiene sentido, no nos van a amedrentar”, indicó.

Finalmente, señaló que ante la CIDH en diciembre fue consultado si el colegio había sido objeto de algún tipo de amenaza y que, en esa oportunidad, dijeron que esto no había ocurrido. “Esta sí la considero una amenaza y la voy a informar ante la CIDH”, garantizó Canelo.