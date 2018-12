Por Junior Miani Montejo

El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra indicó que la situación de José Miguel Castro, ex gerente de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, se complicó luego de que Raúl Ribeiro, ex gerente de Rutas de Lima, señalara que Castro le solicitó a Jorge Barata un aporte de US$3 millones para la campaña del No a la revocación de la ex alcaldesa. Dicho audio fue difundido ayer por este Diario.

“[El audio] se corrobora con otras declaraciones y con documentación entregada por Odebrecht. Evidentemente todo eso compromete al señor José Castro en los hechos que son materia de investigación por la fiscalía”,señaló Gamarra.

Asimismo, el ex procurador resaltó que por las circunstancias de la entrega de dicho aporte, los funcionarios implicados deben ser investigados. “No hay discusión […] sobre el origen ilícito del dinero depositado por esa caja 2. Y, por lo tanto, todos aquellos que recibieron ese dinero, o por la cantidad, o por las circunstancias en las que fue entregado, debieron presumir su origen ilícito”, remarcó.

—Congresistas opinan—

La congresista de Nuevo Perú Marisa Glave, quien fue revocada como regidora en esa campaña, sostuvo en diálogo con El Comercio que la declaración de Ribeiro “confirma lo que ya había dicho [Jorge] Barata”.

Además, indicó que espera que el caso de los aportes de Odebrecht al No se “investigue y se sancione si está vinculado a corrupción”.

Consultado al respecto, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde criticó el contrato de concesión de Rutas de Lima al que calificó de negociado y dijo que hay que revisarlo. “Yo creo que está clarísima la coima [...] la pregunta es dónde está el señor Castro en este momento”, sentenció.

Cabe recordar que Jorge Barata afirmó en un interrogatorio ante la fiscalía brasileña que fue contactado por Castro “pidiendo una participación de 3 millones de dólares para esa campaña”. Tras ello, Barata refirió que la propia Villarán lo llamó por teléfono para pedir esa contribución y que, a partir de eso, “tomamos la decisión de apoyarla en ese proceso”. En febrero del 2018 volvió a confirmar el aporte ante el fiscal José Domingo Pérez.