Congreso de la República: la agenda pendiente

1. Faltas éticas

El pasado 4 de junio, la Comisión de Ética recomendó suspender por 120 días a la legisladora no agrupada Maritza García Jiménez. Si esto se aprueba, García se sumaría a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, y serían cuatro los no agrupados suspendidos en menos de un mes.

“La agenda del pleno la ve exclusivamente la Mesa [Directiva]”, respondió la titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, cuando le consultamos por qué no se tocó el tema antes del cierre de legislatura. En la agenda del pleno tampoco se incluyó la sanción al oficialista Carlos Bruce. En agosto del 2017, Ética recomendó suspenderlo por 60 días por solicitar resguardo policial para su negocio. En abril de ese mismo año, Ética había pedido la sanción máxima de 120 días pero en el pleno se acordó regresar el informe a comisión. Tras un nuevo estudio, se redujo la propuesta de sanción a la mitad.

2. Levantamiento de inmunidad

El caso de Richard Acuña ya no se verá en el pleno, pues la Comisión de Levantamiento de Inmunidad declaró improcedente el pedido de la Corte Suprema para levantarle el fuero. Lo que queda pendiente es el dictamen sobre el levantamiento de la inmunidad del portavoz del Frente Amplio, Wilbert Rozas, para que pueda ser procesado por el presunto delito de peculado, cuando era alcalde provincial de Anta, en Cusco.

En el caso de Benicio Ríos (Alianza para el Progreso), un juzgado del Cusco pidió su detención, pero la presidencia del Congreso estableció que se debe presentar una solicitud formal porque lo ampara la inmunidad de arresto. En las últimas votaciones Ríos estuvo ausente.

3. Reforma electoral

El dictamen sobre la bicameralidad no estuvo listo para este fin de legislatura, como previó la titular de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, en abril pasado. “No llegamos, aún nos falta un montón”, dijo a este Diario, tras señalar que tienen un predictamen al 50%. Hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no presenta el proyecto de ley que anunció el primer ministro César Villanueva cuando se presentó en busca de la investidura.

4. Informes finales de investigación

La comisión que investiga la gestión del ex presidente Ollanta Humala, presidida por Daniel Salaverry (Fuerza Popular), aún está pendiente de entregar su informe, pese a que su plazo venció en marzo pasado. Fuentes de dicho grupo indicaron que estaban por presentar dos ejes de la indagación y que tenían nueve propuestas legislativas. Uno de ellas plantea que los ministros presenten una declaración jurada de intereses cuando firmen decretos para la ejecución de obras.

El informe sobre los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano,comisión que fue presidida por el hoy primer ministro César Villanueva, fue entregado pero no puesto al debate en el pleno.

El del Caso Chinchero, que investiga la Comisión de Fiscalización, se encuentra estancado debido a que el pleno no aprobó la ampliación de plazo por 90 días (como sí se hizo con la Comisión Lava Jato). El titular de este grupo, Rolando Reátegui, presentó dos oficios para pedir que se incluya el tema en agenda del pleno, pero no tuvo eco. En la ampliación se buscaba citar al hoy presidente Martín Vizcarra pues bajo su gestión como ministro de Transportes se firmó la adenda que se encuentra bajo indagación.

5. Las polémicas

La propuesta de ley de modalidades formativas: es un proyecto de Rosa Bartra que crea un mecanismo para que estudiantes de institutos reciban formación en “situaciones reales de trabajo” sin recibir remuneración. Fue exonerado de segunda votación, pero tras una serie de críticas se dio marcha atrás y se mantiene en agenda.

Semáforo nutricional: la Comisión de Defensa del Consumidor dictaminó insistir en la propuesta del semáforo nutricional en las etiquetas de los productos procesados, frente a las observaciones del Poder Ejecutivo que planteaba un etiquetado octogonal.

Régimen agrario: la Comisión Agraria aprobó prorrogar la Ley de Promoción Agraria.

Castración química: se aprobó en el pleno, pero no se alcanzaron los votos para exonerarla de segunda votación.