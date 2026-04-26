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Horóscopo de HOY, domingo 26 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: los reproches en la pareja se disiparán y una etapa de mutuo entendimiento comenzará. Salud: una dieta sana le ayudará. Sorpresa: alegría familiar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: momento para suavizar las asperezas. La armonía crecerá si deja de lado la obstinación. Salud: un trastorno se alivia. Sorpresa: beneficio inesperado.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: con cierta persona, su encanto se percibirá irresistible. En pareja, vivirá una dulce calidez. Salud: un tratamiento será eficaz. Sorpresa: idea audaz.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: un malentendido aclarado disipará confusiones y fortalecerá la vida en pareja. Salud: una dolencia comienza a ceder. Sorpresa: solución increíble.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: una ex pareja aparecerá sin aviso con la intención de perjudicar su relación, pero no podrá. Salud: evitará comer en exceso. Sorpresa: palabras duras.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: el apego en la pareja no será buena idea. Si reclama su espacio, la armonía volverá. Salud: un examen será necesario. Sorpresa: conocerá una celebridad.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: su atractivo interior será percibido por algunos pero una persona quedará impactada. Salud: disfrutará de gran vigor. Sorpresa: predicción cumplida.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: el rencor quedará atrás y afirmará el lazo de la pareja, activando la seducción. Salud: controlará sus nervios. Sorpresa: excesivo control.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: su gran optimismo permitirá la expresión de un amoroso afecto en la pareja. Salud: molestias en las piernas. Sorpresa: viaje inesperado.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: el diálogo disipará la confusión y lo que no está dicho, finalmente se sabrá. Salud: un medicamento será eficaz. Sorpresa: compra hermosa.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: conocerá a una agradable persona con la que iniciará un romance cálido e inolvidable. Salud: comenzará una dieta sana. Sorpresa: buena fortuna.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: permitirá que fluya lo espontáneo en la pareja, se divertirán y recuperarán la armonía. Salud: el dolor de cabeza cederá. Sorpresa: excelente cambio.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY EXTROVERTIDA, OBSTINADA Y SIEMPRE NERVIOSA PERO NO TARDA EN DESTACARSE.
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