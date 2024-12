Congresistas de distintas bancadas presentaron este jueves una moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, por el escándalo que envuelve al programa Qali Warma. El documento lleva la firma de 39 legisladores (el mínimo era 33) y debe ser debatido por el pleno del Parlamento.

“Censurar al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, (…) por su falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo”, indica el pedido, presentado un día después de la interpelación a Demartini.

La moción, impulsada por la Bancada Socialista, tiene el respaldo de legisladores de Podemos Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Somos Perú, Honor y Democracia, Bloque Democrático Popular y no agrupados.

“El señor ministro Julio Javier Demartini Montes no ha formulado una autocrítica o mea culpa por su pasividad y falta de fiscalización, que sea coherente con su nivel de responsabilidad como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en relación con las irregularidades en la provisión de alimentos del programa Qali Warma, siendo un programa que atiende a más de 4 millones de niños en el Perú”, argumenta el documento.





La propuesta es impulsada por el congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista. Hasta la noche del miércoles ya contaba con las firmas de legisladores de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Somos Perú y no agrupados.

En tanto, durante la interpelación, la bancada de Fuerza Popular solicitó al ministro que renuncie al cargo antes de que el Congreso tome acciones en su contra.

“Esperamos que se dé cuenta [de las fallas de su gestión] y dé un paso al costado, y no obligue al Congreso a tomar otra decisión”, dijo el vocero de esa agrupación, el legislador Arturo Alegría.

La semana pasada, Fuerza Popular no apoyó una moción de censura presentada contra Demartini también por las denuncias contra Qali Warma. No obstante, el último martes, el vocero del partido fujimorista, Miguel Torres, señaló: “No fue apoyada porque no estuviéramos de acuerdo en que había una responsabilidad política, sino que esa censura se refería a conceptos distintos, diferentes al cuestionamiento que se le hace”.

Interpelado

Demartini respondió un pliego de 14 preguntas ante la representación nacional este miércoles 4 de diciembre. Foto Britanie Arroyo / GEC

Demartini se presentó este miércoles ante el Congreso para responder un pliego interpelatorio de 14 preguntas vinculadas a las denuncias contra Qali Warma.

Recientemente, los programas “Punto Final” y “Cuarto Poder” revelaron malos manejos en el programa social, como la distribución de alimentos en mal estado a escolares y la entrega de un presunto soborno a funcionarios para modificar los resultados de análisis realizados por la intoxicación de niños en Puno.

Durante la interpelación, el congresista Carlos Anderson (no agrupado) también le pidió que renuncia antes de que el Parlamento lo censure.

En tanto, el ministro detalló las acciones que impulsa su cartera para dejar atrás las irregularidades de Qali Warma. Como adelantó recientemente, planean reemplazar ese programa por otro denominado Wasi Mikuna (Comida Casera).

Además, señaló que colabora con las investigaciones fiscales en su contra. Esto porque el Ministerio Público le abrió investigación preliminar por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales.

Antes de la interpelación a Demartini, el Congreso hizo lo propio con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, por la política penitenciaria y el hacinamiento en los penales.

El titular de Justicia respondió un pliego de nueve interrogantes. Luego se realizó un debate parlamentario que se extendió por más de dos horas.

Información previa

20:59 horas

“Nadie es indispensable. Yo tampoco lo soy [...] ”, responde Demartini.

20:41 horas

“Renuncie antes que lo censuremos”, le dice el congresista Carlos Anderson al ministro Demartini.

20:14 horas

El congresista Arturo Alegría, vocero de la bancada de Fuerza Popular, cuestiona las respuestas del ministro Demartini al pliego interpelatorio. “Esperamos que se dé cuenta y dé un paso al costado, y no obligue al Congreso a tomar otra decisión”

20:10 horas

El congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) adelanta que busca firmas para la censura del ministro Demartini.

19:49 horas

Se inicia el debate parlamentario. El legislador Héctor Acuña (Honor y Democracia) es el primero en intervenir. Pide que el Congreso imponga “sanciones drásticas” por el caso de Qali Warma.

19:20 horas

“Soy el primer interesado en que estos hechos se investiguen a fondo”, asegura Demartini, tras señalar que el Ministerio Público lo investiga de manera preliminar por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales, por el caso de Qali Warma.

18:40 horas

Demartini se refiere al nuevo programa de alimentación Wasi Mikuna (Comida Casera), que reemplazará a Qali Warma.

18:27 horas

Se inicia la interpelación al ministro Julio Demartini.

17:14 horas

Culmina la interpelación al titular de Justicia.

16:48 horas

Culmina el debate parlamentario. El ministro toma nuevamente la palabra para responder los cuestionamientos en su contra.

14:08 horas

Se inicia el debate parlamentario. El congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) es el primero en tomar la palabra. Se refiere a la situación de los trabajadores del sistema penitenciario.

15:35 horas

El ministro señala que la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios es más del 130%.

15:20 HORAS

El ministro Eduardo Arana ingresa al hemiciclo para responder un pliego de nueve preguntas. Tras ello, se iniciará un debate parlamentario.

A las 6 de la tarde será interpelado el ministro Demartini, quien debe responder 14 preguntas sobre las denuncias contra el programa Qali Warma. La semana pasada, el Parlamento rechazó censurar al titular de Desarrollo e Inclusión Social por ese mismo tema.

La moción de interpelación a Demartini fue presentada por legisladores de Somos Perú, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Acción Popular, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, Podemos Perú, Avanza País, Bloque Magisterial, Honor y Democracia.

El titular del Midis se presentará ante el Congreso un día después de conocerse que la Fiscalía de la Nación lo investiga por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales por el caso Qali Warma. Las pesquisas alcanzan a Jessica Niño de Guzmán, viceministra de Prestaciones Sociales de dicho sector.

El Ministerio Público precisó que los hechos están referidos a un presunto caso de intoxicación alimentaria de escolares que consumieron alimentos de Qali Warma en Puno y Cajamarca, que involucra a funcionarios de dicho programa y de la Dirección Regional de Salud, así como a representantes de la empresa Frigoinca SAC.

Las reiteradas denuncias de alimentos en mal estado que envuelven a Qali Warma detonaron la renuncia de su director ejecutivo Pedro Ripalda y que el ministro Demartini anuncie la restructuración del programa y el cambio de nombre: Wasi Mikuna (Comida Casera).

Arana será el primero en responder el pliego interpelatorio de 9 preguntas a las 3 de la tarde. La Junta de Portavoces acordó que el debate se realizará durante una hora. El tiempo será distribuido en forma proporcional entre todos los grupos parlamentarios. No habrá interrupciones, ni tiempo adicional.

La moción contra Arana fue presentada con las firmas de congresistas de Renovación Popular, Avanza País, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y no agrupados.