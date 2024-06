Un personaje cercano al congresista Héctor Valer es señalado de haber pedido dinero a empresarios y, además, es parte de una serie de irregularidades expuestas dentro de la comisión investigadora sobre empresas chinas que preside el parlamentario por Somos Perú, según denunció “Punto Final”.

El dominical dio a conocer testimonios que sindican a Marco Romero Lloclla, quien, pese a no haber tenido contrato con el Congreso de la República, habría participado activamente en las sesiones de la comisión que dirige el legislador Valer, incluso reservadas. Este último, reconoció a “Punto Final” que a ambos les une una vieja amistad, aunque insiste en negar que haya formado parte del grupo de trabajo que preside.

Sin embargo, empresarios aseguran que Romero Lloclla les fue presentado como el “coordinador” de la comisión, encargada de investigar a las empresas chinas.

Estas son sindicadas no solo de corrupción, sino de no pagarle a proveedores peruanos, los cuales también fueron citados a la comisión e, incluso, se les prometió una fórmula legal para que puedan recuperar su dinero.

De acuerdo con la versión de la empresaria Sheily Segura, fue el propio Valer el que le presentó a Romero como la persona que estaría a cargo de la comisión. Segura señala que se le pidió su información contable. Además, en una oportunidad también habría requerido dinero.

“Ustedes saben que para que esto funcione tiene que haber la aceitada. Esa fue su palabra” , indicó Segura. “Y mi otro compañero le dice, ‘¿y cómo es la aceitada?’ Y agarra y lo que le hace es esto: una mano. Mi compañero dice, ‘¿una mano?’ ‘Sí pues, no te hagas le dice. Mi otro compañero le dice, ‘¿cinco mil?’ Y se burla y dice ‘ustedes se nota que no son de la construcción, se nota que ustedes no saben. Te estoy hablando de una mano, cincuenta mil’” , relató Segura sobre uno de los encuentros.

El dominical presentó, además, el testimonio de una persona identificada como “Rosario”, una abogada de otro grupo de empresarios que habrían sido estafados por empresas china, quien ratificó la solicitud de dinero.

“Le dice de cuándo estamos hablando y le responde de ‘una mano’. El empresario le dice, ¿cinco mil? Y se empieza a reír, se mofaba un poco nosotros y dijo no, cincuenta por cabeza” , señaló.

Marcial Inga, otro empresario, identificó a Romero como un asesor de la comisión. “El mismo congresista lo presentó como su asesor, que hablemos con él todo. Todo lo vamos a ver con él. Porque el congresista no tenía tiempo” , expresó. El dominical también presentó documentación y fotografías dejan en evidencia el poder que habría tenido Romero dentro del Congreso.

En un inicio, Romero negó haber trabajado en la comisión congresal; sin embargo, en una declaración jurada había asegurado que trabajó en ese grupo de trabajo como analista de inversión pública. “He dado un servicio ad honorem”, indicó tras ser consultado por ello por el dominical.

En tanto, una extrabajadora de la comisión reconoció la presencia de Romero en la comisión. Sin embargo, Valer insistió en negar que haya formado parte. “Nunca fue asesor de la comisión [de empresas] chinas, nunca”, aseveró.