Todo esto a través de Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Parlamento, que hace seis semanas fue reelegido en el cargo. Es el único parlamentario de la administración de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) que continúa en la alta dirección del referido poder del Estado.

Cerrón maneja, en la actualidad, cuatro oficinas del Legislativo, entre ellas la suya como congresista, la Segunda Vicepresidencia, la de Cooperación Internacional y de Asesoramiento Científico. En total dispone de 45 trabajadores, cuyos salarios en conjunto ascienden a S/342,972.05 cada mes.

El parlamentario perulibrista ha utilizado el poder que tiene sobre estas instancias del Congreso para designar a 27 militantes y vinculados a su partido y a su hermano en altos cargos, de acuerdo con las planillas de julio último revisadas y procesadas por El Comercio [ver recuadro].













Una fundadora, dirigentes y un exministro

De los 11 trabajadores que tiene la Segunda Vicepresidencia del Parlamento, seis son afiliados a Perú Libre y otros dos tienen vinculación directa con los hermanos Cerrón. Por ejemplo, Ana María Córdova Capucho, fundadora y secretaria de Organización Nacional del partido del lápiz, está como asesora de la referida área, percibiendo S/15,470.11 al mes. Ella afronta una pesquisa por el presunto delito de obstrucción a la investigación por terrorismo.

En un informe, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional reveló que ella habría pagado un soborno al testigo Eddy Villarroel ‘Sacha’ para comprar su silencio en una investigación por terrorismo que se le sigue a Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín.

Además, Córdova Capucho fue condenada a cuatro años de cárcel por los delitos de uso de documento público falso y falsa declaración el 30 de mayo de 2018. En setiembre del 2019, la Primera Sala Penal Liquidadora de Lima reformó esa sentencia a tres años, declarando la excepción por prescripción y extinción de la acción penal solo del delito de falsa declaración. No obstante, quedó firme la de documento público falso.

Otros dirigentes de Perú Libre ubicados en la Segunda Vicepresidencia del Congreso son Natalia Jiménez Velásquez, secretaria de Juventudes, y Richard Rojas, secretario de Prensa y Propaganda del cerronismo. La primera es asesora y percibe S/15,470.11, mientras el otro renunció a mediados de julio para viajar a Venezuela invitado por el chavismo como veedor de la elección del 28 de julio.

Loly Herrera Lavado también es uno de los asesores mejor remunerados por el congresista de izquierda. Él no es militante perulibrista, pero sí es cercano a los hermanos Cerrón. Ha sido abogado de la madre de estos, Bertha Rojas, y también gerente general en el Gobierno Regional de Junín en el 2019 durante la segunda administración del hoy prófugo exgobernador.

En noviembre de 2022, en el último tramo del gobierno de Castillo, la entonces ministra de Salud, Kelly Portalatino, lo nombró secretario general de ese sector. En ese momento, este Diario informó que el letrado registraba una serie de investigaciones en la fiscalía.

Carlos Palacios Pérez- exministro de Energía y Minas durante la administración castillista- también figura como asesor de Cerrón en la Mesa Directiva.

Antes de ser designado ministro, en febrero de 2022, Palacios Pérez se venía desempeñando como director regional de Energía y Minas de Junín. Esto a pesar de no cumplir los requisitos para el cargo, de acuerdo con un informe de la contraloría.

Los trabajadores de la Segunda Vicepresidencia del Congreso vinculados al perulibrismo

Nombre y apellido Militancia Oficina en la que labora Salario a julio de 2024 Carlos Palacios Pérez

Asesor Afiliado a Perú Libre desde agosto de 2019.

Durante el gobierno de Pedro Castillo fue ministro de Energía y Minas. Segunda vicepresidencia del Congreso S/12,663.11 Lucinda Quispealaya Salvatierra

Técnico Afiliada a Perú Libre desde febrero de 2012. En el 2010 fue elegida consejera regional por Junín por el movimiento de Cerrón. Segunda vicepresidencia del Congreso S/8,577.11 Richard Rojas García*

Técnico Afiliado a Perú Libre desde octubre de 2017. Es el actual secretario de Prensa y Propaganda del partido del lápiz. Segunda vicepresidencia del Congreso S/4,288.56 Ana María Córdova Capucho

Asesora Es una de las fundadoras de Perú Libre. Es secretaria de Organización Nacional desde abril de 2023.

En el 2018 fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de falsa declaración. También afronta una pesquisa por presunta obstrucción a la investigación por terrorismo. Segunda vicepresidencia del Congreso S/15,470.11 Bertone Chávez Vela

Técnico Desde enero de 2022 es afiliado a Perú Libre. Fue subgerente de Defensa Civil en el GORE de Junín. Segunda vicepresidencia del Congreso S/8,577.11 Luisa Arboleda Gálvez

Técnico Arboleda es funcionaria nombrada en el GORE de Junín. Solicitó licencia a inicios de agosto de 2023 para trabajar en el Congreso. Segunda vicepresidencia del Congreso S/4,177.11 Loly Herrera Lavado

Asesor Herrera Lavado fue abogado de Bertha Rojas, madre de Vladimir y Waldemar Cerrón. También fue gerente general en el Gobierno Regional de Junín en el 2019, en la segunda gestión del líder de Perú Libre como gobernador.

En noviembre de 2022, fue designado secretario general del Ministerio de Salud por la entonces titular de esa cartera, Kelly Portalatino. Segunda vicepresidencia del Congreso S/15,470.11 Natalia Jiménez Velásquez

Asesora Afiliada a Perú Libre desde enero de 2022. Ese año fue candidata a gobernadora regional de Tumbes, pero no fue elegida.

Y desde abril de 2023 es secretaria de Juventudes de la agrupación cerronista. Segunda vicepresidencia del Congreso S/15,470.11 Total S/84,693.32

*Rojas renunció a la Segunda Vicepresidencia del Congreso a mediados de julio último.

El copamiento de dos instancias técnicas

A la Segunda Vicepresidencia del Congreso están adscritas dos oficinas técnicas: la de Cooperación Internacional y la de Asesoramiento Científico. Esta última le fue entregada a Cerrón en setiembre del año pasado.

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Parlamento, la Oficina de Cooperación Internacional es la “responsable de llevar a cabo las acciones destinadas a gestionar los recursos no reembolsables provenientes de la cooperación técnica internacional para el fortalecimiento institucional” del Poder Legislativo.

Y la Oficina de Asesoramiento Científico “es responsable de proveer información técnica sustentada en evidencia científica y asesoramiento a los órganos parlamentarios”.

La primera instancia cuenta con 21 trabajadores, de los cuales nueve son militantes de Perú Libre y tres son allegados al cerronismo.

La jefa de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso es Carina Palacios Quincho, fundadora y secretaria de Relaciones Exteriores del partido perulibrista. También fue embajadora del Perú en Bolivia durante el gobierno de Castillo.

Durante la administración de Cerrón en el GORE de Junín, la hoy alta funcionaria del Congreso fue directora de la Agencia Agraria de Jauja. En aquel momento, el diario “Correo” reveló que ella firmó una serie de documentos como “ingeniera” a pesar de que no contaba con título universitario.

Luego, Palacios Quincho fue nombrada titular de la Dirección Regional de Agricultura de Junín. Este hecho generó críticas, porque obtuvo el título de ingeniera agrónoma apenas un año antes.

La exembajadora del Perú en Bolivia es la perulibrista con mejor salario de los 27 designados en las cuatro oficinas que controla el congresista Cerrón. Ella percibe S/19,277.11 cada mes.

De los seis trabajadores que tiene la Oficina de Asesoramiento Científico, dos son militantes del partido cerronista y uno fue militante hasta febrero último.

Los trabajadores de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso vinculados al perulibrismo

Nombre y apellido Militancia Oficina en la que labora Salario a julio de 2024 Juan Navarro Moreno

Técnico Desde setiembre de 2023 es afiliado de Perú Libre. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/2,445.93 Mateo Ramos Conde

Técnico Simpatizante de Perú Libre. En sus redes sociales comparte contenido de la agrupación, incluyendo los videos de Cerrón desde la clandestinidad. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/4,843.01 Lenín Sánchez Diaz

Técnico Desde enero de 2022 es afiliado de Perú Libre. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/4,953.11 Johnny Cárdenas Cerrón

Técnico Desde setiembre de 2023 es afiliado de Perú Libre. Fue congresista por el Partido Nacionalista entre el 2011 y 2016. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/4,953.11 Aldrin Valerio Lucas

Profesional Desde agosto de 2019 es afiliado a Perú Libre. Antes estuvo en el movimiento regional que dio origen al partido cerronista. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/10,402.11 Danila Ramos García

Técnico Según informó “Panorama”, fue contratada como asesora del congresista perulibrista Américo Gonza por ser amiga de los sobrinos de Pedro Castillo. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/4,953.11 Carina Palacios Quincho

Jefa Es fundadora de Perú Libre y secretaria de Relaciones Exteriores de ese partido.

Durante el gobierno de Castillo fue nombrada embajadora del Perú en Bolivia. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/19,277.11 Ricardo Licla Meza

Técnico Es secretario del Comité Ejecutivo Regional de Ayacucho de Perú Libre. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/4,781.84 Henry Gonzales Mamani

Técnico Afiliado a Perú Libre desde setiembre de 2020. En el 2022 fue candidato de ese partido a gobernador regional de Tacna. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/4,781.84 Salvador Humpiri Cáceres

Profesional Afiliado a Perú Libre desde octubre de 2015. En el 2022 fue candidato de ese partido a gobernador regional de Moquegua. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/10,402.11 Jorge Buendía Villena

Técnico Afiliado a Perú Libre desde agosto de 2019. Es secretario de Asuntos Populares, Sindicales, Gremiales y Sociales del partido del lápiz.

Fue parte del consejo regional de Junín en la segunda administración de Cerrón en esa localidad. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/4,953.11 Irvin Lette Ruiz

Técnico Según informó Perú 21, su primo es Jhonatha Lette Pereyra, dirigente de Perú Libre en Junín. Intentó postular a consejero regional de esa localidad. Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento S/4,953.11 Total S/76,746.39

Entre los tres despachos que maneja Cerrón por su presencia en la Mesa Directiva, hay, la menos cuatro asesores que fueron candidatos a gobiernos regionales en las elecciones de 2022 y no tuvieron éxito. Entre ellos están Jiménez Velásquez (Tumbes), Yoshi Lam Elespuru (Loreto), Salvador Humpiri Cáceres (Moquegua) y Henry Gonzales Mamani (Tacna).

Este Diario intentó comunicarse con el segundo vicepresidente del Parlamento, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Los trabajadores de la Oficina de Asesoramiento Científico del Congreso vinculados a Perú Libre

Nombre y apellido Militancia Oficina en la que labora Salario a julio de 2024 Mercedes Ramos Villanueva

Profesional Es militante de Perú Libre desde enero de 2016. Oficina de Asesoramiento Científico S/4,772.56 Yoshi Lam Elespuru

Profesional Es militante de Perú Libre desde setiembre de 2020. En el 2022 postuló a gobernador regional de Loreto. Oficina de Asesoramiento Científico S/10,316.41 Cleyman Viera Meza

Profesional Fue militante de Perú Libre entre octubre de 2017 y febrero de este año. En el 2021 postuló sin éxito al Congreso. Oficina de Asesoramiento Científico S/7,317.91 Total S/22,406.88

El punto de vista

El exoficial mayor del Congreso César Delgado Guembes advirtió que en los últimos años se “ha agudizado” la politización en la designación de ciertos cargos en el Parlamento, sobre todo de aquellos que están bajo la supervisión de las distintas vicepresidencias. Agregó que desde el 2017 se encuentra suspendido el estatuto del servicio parlamentario.

“El problema es que ese copamiento se ha normalizado, los vicepresidentes del Congreso han asumido la competencia de designar al personal para que laboren en oficinas que ellos deben supervisar. Hay una severa afectación al rol del servicio parlamentarios. Y el nombramiento está basado en una afinidad política y no en la experiencia y capacidad”, manifestó a El Comercio.

Delgado Guembes, además, remarcó que “no es coincidencia” que el 60% de los trabajadores de las oficinas que maneja Cerrón son militantes o están vinculados a Perú Libre.

También subrayó que las oficinas de Cooperación Internacional y de Asesoramiento Científico son técnicas.

“¿Qué dependencia del organigrama del servicio parlamentario no es técnica? Todas deben ser técnicas, no debe haber una sola oficina que no sea técnicas [...] Los puestos de estas oficinas deben ser reservados para los que han accedido al servicio parlamentario, que fue suspendido desde el 2017″, mencionó.

Por su parte, el analista político Jeffrey Radzinsky consideró que la búsqueda que hacen los congresistas para participar en la Mesa Directiva y tener a su cargo la dirección de comisiones tiene como objetivo “disponer de una serie de contrataciones”.

En comunicación con El Comercio, Radzinsky afirmó que la situación de las oficinas que dependen de la Segunda Vicepresidencia del Congreso refleja “el vacío de la meritocracia y de rigor”, porque el Parlamento “se ha convertido en una agencia de empleos”.

“Acá hay cargos que deberían tener una línea de carrera, conocimiento y no se cumple, lo que sí vamos notoriamente es que hay puestos donde hay personas que no están capacitadas”, manifestó.

El director de GFP dijo que “una de las motivaciones” de los parlamentarios para llegar a cargos directivos no solo es el poder político y estar marcar parte de la agenda mediática, sino también para contar con puestos de trabajo “para pagar favores” y “realizar intercambios”. “Y basta ver la planilla del Congreso”, complementó.

Radzinsky subrayó que dentro del Parlamento también hay profesionales preparados que tienen que “convivir” con colegas que no tienen preparación ni experiencia.

El 63,29% de los salarios de las oficinas que maneja Cerrón son a favor de militantes o personas vinculadas a Perú Libre.