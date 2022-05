El congresista de Perú Libre Guido Bellido señaló a El Comercio que él y algunos colegas de su bancada respaldaron la censura de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, ante la “falta de liderazgo en el sector”. A su criterio, el nuevo titular de la cartera debe ser una persona “con amplias capacidades técnicas” y no necesariamente militante de su partido político.

“Hemos visto que no hubo mayor liderazgo en el sector Trabajo, se requería mayor acción parte del Gobierno [...] El nuevo ministro debe ser una persona vinculada con el sector y que lo conozca. Además, debe tener amplias capacidades técnicas”, indicó el perulibrista.

Bellido, además, dijo que no hay cercanía entre el partido y el presidente, pese a que él fue jefe de Gabinete del actual Gobierno.

“Yo fui ministro porque el presidente me invitó. Con el presidente no hay ninguna cercanía, lo conocimos meses antes de que sea candidato [...] Hasta la primera vuelta el presidente estuvo con el partido”, enfatizó.

A la consulta sobre si Perú Libre tendría reparos si se nombra a un ministro que no milite sus filas, Bellido respondió que “es una farsa” que su agrupación este copando los ministerios y que entienden “que el partido no es Gobierno, no tenemos un militante de presidente”.

“El partido lo que tiene son 21 congresistas, 16 son militantes y cinco que son aliados”, agregó.

Sobre la situación de la vicepresidenta Dina Boluarte indicó que aún no lo evalúan como bloque. “Para su inhabilitación no se requiere emociones políticas. Tomaremos la decisión como bancada, en nuestro bloque no hay posiciones personales”, concluyó el parlamentario.

El jueves 26 de mayo el pleno del Congreso censuró a la ministra Betssy Chávez, en una votación que volvió a evidenciar la división en el bloque oficialista.

La moción de censura, promovida por la bancada de Fuerza Popular, tuvo 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. Diez de las adhesiones a la iniciativa provinieron de grupos parlamentarios afines al Gobierno: nueve de Perú Libre y uno del Bloque Magisterial. Sin estos, sobre todo los de la bancada perulibrista, la moción que obliga a la ministra a renunciar al cargo no hubiese alcanzado los 66 votos mínimos.

El detalle de la votación de la censura contra Betssy Chávez. División en Perú Libre y el Bloque Magisterial. Sin sus votos a favor (9 de PL y 1 del BM), la censura hubiese obtenido 61 votos a favor. Además, hubo división en la mayoría de bloques parlamentarios

En el caso de Dina Boluarte, la congresista Norma Yarrow (Avanza País), con el apoyo de otros parlamentarios de su bancada, presentó una denuncia constitucional en su contra con el fin de inhabilitarla de la función pública por 10 años por supuestamente haber cometido una infracción a los artículos 2, 38 y 126 de la Constitución Política del Perú.

En el caso de los artículos 2 y 38 por no haber consignado el nombre del cónyuge de su hermana en su declaración jurada de intereses, pues fundamenta que la norma estipula que se debe colocar la relación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, es decir, debió declarar la información de su familia directa y los nombres de los cónyuges de sus hermanas.

El artículo 126, pues -según un informe de la Contraloría- Boluarte Zegarra firmó documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac siendo funcionaria.