La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), negó haber recibido presiones para aprobar el informe final que recomendaba inhabilitar por cinco años a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

En declaraciones a Canal N, admitió que se reunió con Jaime Villanueva Barreto, exasesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien fue detenido el último lunes en un operativo por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la Diviac.

Detalló que la cita se produjo en la mañana del 22 de setiembre del 2022, un día antes de que la SAC aprobara por mayoría el informe final que recomendaba la inhabilitación de Ávalos.

No obstante, indicó que su agenda de trabajo ya estaba distribuida y la subcomisión ya había definido los temas de la sesión, razón por la cual descartó cualquier tipo de presión para aprobar el informe contra Ávalos Rivera.

“Es una reunión que se realizó el 22 de setiembre, un día antes de la sesión en la cual se dio cuenta del informe final contra Zoraida Ávalos. La citación el día fue a las 10 y pico de la mañana y la sesión se realizó a las 11 del 23 (de setiembre). La reunión con estos chicos fue a las 5 de la tarde del día 22″, expresó.

“A las 5 de la tarde yo ya tenía mi agenda distribuida, los miembros de la subcomisión ya sabían qué se iba a tratar, no hay forma de pretender decir que yo tuve alguna presión para que ellos me solicitaran que remita”, agregó.

Camones Soriano refirió que si bien no recordaba detalles de la reunión, sí señaló que Villanueva Barreto y los demás asesore se presentaron como coordinadores de la Fiscalía de la Nación y se habló de algunos proyectos de ley.

“Es difícil que yo me recuerde detalles de la reunión. No recuerdo que haya sido eso (pedido para votar a favor de la inhabilitación de Ávalos), fue una reunión para presentarse como coordinadores de la fiscalía, obviamente hay un trabajo de ida y vuelta entre la subcomisión y la fiscalía por los casos que se ven, hay muchos denunciados en ambos. Básicamente (me hablaron) de algunos proyectos de ley que tenían pensado presentar. En ese contexto fue, yo no he recibido presiones en esa reunión”, sentenció.

Declaraciones de Lady Camones. (Video: Canal N)