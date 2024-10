Santiváñez se pronunciará, desde las 3 p.m., por la inseguridad ciudadana, los cuestionamientos a su desempeño como titular del Interior, el futuro de la División de Investigación de Alta Complejidad de la policía (Diviac) y otros temas relacionados.

La moción para que acuda al Congreso fue aprobada el último 19 de septiembre con 40 votos a favor, 22 en contra y 25 abstenciones. Se opusieran mayoritariamente los congresistas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, dos bancadas que, en la práctica, sostienen al Ejecutivo desde el Parlamento.

El pliego interpelatorio se encuentra distribuido en tres temas. El primero engloba 13 preguntas sobre seguridad ciudadana y medidas efectivas contra la criminalidad. El segundo contiene 11 interrogantes sobre declaraciones que se le atribuyen. Se refiere a audios grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo, que revelarían la intención de la presidenta Dina Boluarte de desaparecer la Diviac, el presunto uso ilegal del vehículo de la mandataria a favor del prófugo Vladimir Cerrón y otras irregularidades.

El tercer y último tema del pliego es sobre sus credenciales para ocupar el cargo. Este incluye cinco preguntas.

Luego de la interpelación, el Congreso tiene la facultad de censurar al ministro mediante otro procedimiento parlamentario. Para ello necesitará al menos 66 votos a favor. No obstante, analistas políticos consultados por El Comercio coincidieron en estimar que el Parlamento respaldará la continuidad de Santiváñez a pesar de los cuestionamientos en su contra.

En tanto, recientemente el ministro aseguró que renunciará al cargo si no funcionan los estados de emergencia decretados por 60 días en 11 distritos de Lima Metropolitana y el Callao para frenar el avance de la delincuencia.

Gestión "ineficaz"

“El ministro llega bastante golpeado [a la interpelación] por la ineficiencia de su gestión”, señaló el exministro Mariano González (Defensa e Interior) en diálogo con El Comercio.

González aseguró que en la cartera del Interior hay proyectos que no avanzan y la ejecución del presupuesto no es eficiente. Además, señaló: “[Santiváñez] ha evidenciado que el encargo principal que le ha dado la presidenta es cuidar que no le aparezcan más problemas. Inicialmente le encargó que debilite a la Diviac, y lo logró”.

El analista político Enrique Castillo agregó que Santiváñez arribará debilitado al Congreso. Esto no solo porque los planes para detener el avance de la delincuencia no han dado frutos, sino también porque ejerce como un escudero político de la presidenta, y “ambos papeles conllevan fracasos”.

“Diversas situaciones le han seguido quitando credibilidad y lo que debió ser un liderazgo en el Ministerio del Interior”, dijo.

En tanto, el analista político José Carlos Requena señaló que Santiváñez “llega bastante expuesto” a la interpelación debido a la coyuntura de inseguridad. “Llegará con mucha presión. Hay expectativa y él mismo la ha planteado cuando se pone un plazo de dos meses para implementar las medidas que ha anunciado”.

De espaldas a la población

González, Castillo y Requena coincidieron en estimar que la interpelación al ministro del Interior no avanzará hasta una censura. Esto a pesar de que el 79% de los peruanos está en desacuerdo con que se mantenga en el cargo, según reveló la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

“Como está la correlación del Congreso, seguramente todo no pase de ser un gesto para la tribuna. [...] Si algo ha caracterizado a este Congreso y al Ejecutivo es el no considerar el sentir de la opinión pública”, destacó Requena.

El analista político recordó que Boluarte le renovó la confianza a Santiváñez recientemente, cuando muchos esperaban su salida del Gabinete Ministerial por los cuestionamientos en su contra. A fines de agosto pasado, la mandataria lo saludó efusivamente y elogió en un acto público.

En tanto, Castillo añadió: “Vamos a ver un contrasentido. La mayoría de la población no le da crédito al ministro, no está de acuerdo con él, pero los congresistas lo apoyan. Les hemos escuchado decir que no es momento de cambiarlo. Esto hace vislumbrar que tendrá mucho apoyo dentro de las bancadas que en estos momentos son aliadas o apoyan al gobierno; es decir, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y otras”.

Castillo resaltó que el Congreso le acaba de dar la espalda a la población al negarse a derogar o modificar la ley sobre crimen organizado. “Tranquilamente le volverá a dar la espalda con el ministro”, añadió.

La norma en mención viene dificultando la labor de la Policía Nacional y el Ministerio Público frente a la delincuencia. No obstante, la Junta de Portavoces rechazó que un proyecto de ley que plantea derogarla se aborde directamente en el pleno y sea exonerada del trámite en comisiones.

Por último, González señaló que aunque la situación que atraviesa el país por la inseguridad es alarmante, la posibilidad de la censura es lejana.

“Hoy por hoy los gremios ya no paran por banderas de lucha, sino por seguridad y rogándole al Estado que haga algo para detenerla. [...] En general, el Gabinete Ministerial es ineficiente y políticamente torpe. Los ministros, y sobre todo el del Interior, están más preocupados en obstruir a la justicia. [...] Pero este Congreso seguirá apañándolo, continuará apoyando su mala gestión”, dijo.

Desde julio del 2021 hasta la fecha, el país ha tenido 13 ministros del Interior, la cifra más alta de titulares de esa cartera en los últimos ciclos presidenciales.

Además… Esta es la lista de preguntas que responderá el ministro del Interior Primer tema: Seguridad Ciudadana y medidas efectivas contra la criminalidad. 1. ¿Qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente, extorsión, sicariato y homicidios agravados? 2. ¿Qué mecanismos de evaluación y control se están aplicando para medir la efectividad de las estrategias implementadas? 3. ¿Cómo se está coordinando con otras instituciones del Estado para asegurar una respuesta integral y efectiva frente a la inseguridad? 4. ¿Cuánto del presupuesto asignado al Ministerio del Interior en el presente año se ha destinado específicamente a programas y acciones de seguridad ciudadana? 5. ¿Cómo se está promoviendo la participación de las juntas vecinales y otros actores comunitarios en la prevención del crimen? 6. ¿Qué campañas de sensibilización y -educación se están llevando a cabo para informar y proteger a la población contra la delincuencia? ¿Qué Plan de Trabajo y. qué acciones ha implementado en el Programa Barrio Seguro? 7. ¿Cuáles son las medidas internas que está realizando la PNP en el marco del Mecanismo Intersectorial de Derechos Humanos, para afianzar labores de prevención y protección de los defensores de derechos humanos dada las cifras de víctimas de lideres indígenas y líderes sindicales asesinados por las mafias ilegales? 8. Para que explique ¿Qué utilidad tiene para la función y el cumplimiento de metas de la cartera que dirige el cambio de nombre que se ha solicitado aprobar al Congreso de la República mediante PL 8510/2024-PE? 9. ¿Qué acuerdos o convenios internacionales están vigentes para enfrentar el crimen organizado transnacional? 10. ¿Cuáles han sido los resultados tangibles hasta la fecha en términos de reducción de la criminalidad y mejora de la seguridad pública, especialmente en extorsión, homicidio y crimen organizado? 11. ¿Cuántos patrulleros y motorizados cuenta la Policía Nacional del Perú para el patrullaje? ¿Cuántos de estos vehículos se encuentran inoperativos? ¿Qué plan tiene para dar de baja los vehículos inoperativos? 12. ¿Ha contemplado alguna medida efectiva para dar de baja a vehículos inoperativos al 100 % con antigüedad mayor a 15 años, que se encuentran en las comisarías y unidades especiales? 13. Durante su gestión ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones policiales sobre los casos de secuestros y desapariciones?} y, ¿qué porcentaje de casos de secuestros y desapariciones se resuelven?

Segundo tema: Audios difundidos en los medios de comunicación 14. ¿Reconoce usted ser el interlocutor en la grabación difundida por los medios de comunicación? 15. ¿Cuál es la naturaleza de su relación con el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, alias 'Culebra'? 16. ¿Ha mantenido otras reuniones o comunicaciones con el capitán Izquierdo en relación a decisiones o gestiones ministeriales? ¿Cuántás?¿Dónde?¿Tiene registro de esas conversaciones? 17. ¿Recibió usted alguna solicitud directa o indirecta de la presidenta Dina Boluarte para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac)? 18. ¿Ha tomado alguna acción respecto al funcionamiento o continuidad de la Diviac desde su nombramiento como Ministro? Si es así, ¿cuáles han sido estas acciones y cuáles son los fundamentos que las justifican? 19. ¿Cómo garantiza usted, como Ministro del Interior, la independencia y autonomía de la Policía Nacional del Perú en la realización de investigaciones complejas, especialmente aquellas que involucran a figuras políticas o a personas cercanas al gobierno? 20. ¿Cómo se asegura que las investigaciones en curso, especialmente aquellas de alta complejidad, no sean interrumpidas o manipuladas por influencias políticas? 21. ¿Cuál es su postura respecto a la preservación y fortalecimiento de la Diviac como una unidad clave en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción en el país? 22.¿Qué personas vinculadas a delitos de alta complejidad, crimen organizado, corrupción policial, narcotráfico u otros delitos de alta complejidad han sido y/ o son clientes suyos o de su estudio de abogado? Nombre a cada una, los cargos por los que son o fueron procesados y, de ser el caso, las sentencias que habrían recibido. 23. ¿Ha puesto en marcha alguna auditoría o revisión interna para asegurar que las decisiones tomadas en relación con la Diviac y otras unidades especializadas se hayan hecho bajo criterios estrictamente técnicos y operativos? 24. ¿Cómo define su postura respecto a la autonomía del Ministerio Público? ¿Considera usted constitucional la modificación del código procesal penal que otorga facultades a la Policía Nacional del Perú para investigaciones preliminares de delitos?

Tercer tema: Sobre las credenciales para ser Ministro del Interior 25. Dada las cifras de asesinatos y heridos productos de la extorsión y el sicariato, que ahora también cobran relevancia en el ámbito de la construcción y el transporte, poniendo en peligro a toda la ciudadanía, ¿usted considera que viene cumpliendo un rol significativo para luchar contra el hampa y el crimen organizado o simplemente tiene una función política para los fines que persigue el gobierno en relación a cuestionar el papel de áreas de la PNP como la DIVIAC por ser incómodos al poder de turno? 26. Debido a que desde el inicio de su gestión usted ha sido cuestionado por ejercer la defensa legal de funcionarios acusados de causar perjuicio al Estado y que ha sido involucrado en audios que buscarían influir sobre la labor de funcionarios y periodistas ¿Qué opina de las autoridades que piensan que "todo vale para subir"? , ¿cree usted en la meritocracia? 27. Dado que en un Estado democrático de derecho prevalece la independencia de poderes y la no intromisión en competencias ajenas ¿Le parece que corresponde a su rol como Ministro y a un representante del gobierno estar permanentemente enfrentando al Ministerio Público que es un órgano constitucionalmente autónomo? ¿Existe alguna animadversión contra el Fiscal de la Nación o esta se encuentra relacionada con la investigación preliminar que se le abriera por abuso de autoridad al supuestamente haber intentado "controlar" a un periodista? 28. ¿Usted se considera respetuoso de la libertad de expresión y opinión? ¿Le parece correcto que alguna autoridad intente mover influencias a fin de silenciar o moderar las posturas de los periodistas? 29. Habiéndose conocido que el Estado peruano pagará los honorarios de su defensa legal, por la investigación seguida contra su persona en el Ministerio Público y que esta asciende a un aproximado de 120 mil soles peruanos ¿Usted considera que es ético que en un país donde existen cifras alarmantes de pobreza y desempleo se pague tamaña cifra por la defensa de un funcionario? Más aún, ¿usted considera que su gestión al frente del Sector vale ese significativo gasto que ocasionará para todos los peruanos?