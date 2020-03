Ante el avance del coronavirus, al menos siete países del mundo han postergado sus elecciones; sobre todo, subnacionales, que estaban programadas entre abril y mayo. En el Perú, el proceso de los comicios generales 2021 está a punto de empezar, y surge incertidumbre sobre cómo podría ejecutarse el cronograma electoral.

Adecuación con dificultades

Los partidos políticos deben adecuarse a la nueva norma que exige registrar a un total de 24.800 afiliados y 65 comités regionales en más de 20 departamentos. El plazo para esta adecuación vence el 16 de abril.

Solo 10 de las 24 agrupaciones cumplen con ambos requisitos. Entre los que no cumplen, figuran cuatro con representación en el Parlamento: Fuerza Popular, Podemos, Frente Amplio y el Partido Morado. “Los partidos no pueden desarrollar actividades para buscar afiliados. Tienen pocos días para adecuarse a un proceso que ya es muy apretado”, explicó Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Reforma Política.

Si no se modifica el plazo, el primer efecto del coronavirus será sobre la cantidad de organizaciones políticas que podrán competir en los comicios del 2021. Si una agrupación no logra adecuarse, no podrá participar en el proceso y además perderá su inscripción.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que el cronograma de las elecciones debe aprobarse máximo el 11 de abril para definir las primarias. “El JNE y la ONPE estaban trabajando el cronograma, y han paralizado por la cuarentena. Cuando esta crisis del coronavirus se acabe y los organismos logren definir el cronograma, deberán adecuarse a las nuevas leyes dadas por el Congreso”, refirió José Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

En abril también debería realizarse la convocatoria para las primarias, y en mayo los partidos antiguos tienen que convocar sus internas. Los partidos deberían realizar sus internas en agosto y luego llevar su lista a las primarias de noviembre.

Jorge Rodríguez Vélez, magistrado del JNE, refirió que, ante una eventual prolongación del estado de emergencia, se requiere tomar una decisión sobre la ejecución de las primarias que, en la práctica, implica el despliegue de una elección general. “En abril, ya empiezan a acaecer los plazos del cronograma tentativo que ha venido elaborando el JNE para las primarias e internas; con lo cual, cualquier mejora o cambio en dichas materias debe ser abordado con suma urgencia”, afirmó.

Cinco bancadas se han pronunciado en contra de las primarias: Acción Popular, Somos Perú, Partido Morado, Frente Amplio y Unión por el Perú. Suman 67 votos para imponerse en el pleno.

(Infografía: El Comercio)

Efectos colaterales

El analista político Erick Sablich agregó que existe una incertidumbre ciudadana sobre cuándo regresarán las cosas a la normalidad.

“La discusión sobre la reforma electoral pasa a segundo plano. El Ejecutivo está enfocado en aplanar la curva, y el presidente ha dicho que podría levantarse el estado de emergencia, pero quizás dure un poco más. Si se levanta no es que inmediatamente se vuelva a la normalidad”, remarcó.

En su columna publicada en El Comercio, Tuesta advirtió que aplazar una fecha puede perjudicar como beneficiar a los contendores. “Esto es lo que explica los temores en tomar una decisión de esta naturaleza, que muchas veces llega tarde. Pero las elecciones ya no serán las mismas, luego del paso del coronavirus”, sostuvo.

Socialmente distanciados, y con pocas experiencias de trabajo partidario tecnológico, crece la inquietud de que esta fase de no contacto afecte las elecciones.

A tener en cuenta

Por el coronavirus, se anunció la suspensión de las elecciones complementarias en el distrito de Chipao (Chiclayo), programadas para el 29 de marzo.

En esa misma línea, la ONPE estableció una prórroga para que los partidos políticos presenten su rendición de gastos de la campaña para las elecciones congresales del pasado 26 de enero.