Un porcentaje mayoritario de electores (51%) todavía no expresa ninguna preferencia: el 34% responde que votará en blanco o viciado y el 17% no precisa, según la encuesta de El Comercio-Ipsos. La intención de voto de ningún partido que compite en las elecciones congresales complementarias se ha movido más de tres puntos desde el cierre del Congreso. Y los analistas indican que el primer lugar de Acción Popular no es más que el reflejo político de esa apatía electoral.

“Acción Popular está primero por inercia. Es un partido con un logo conocido y que no ha sido gobierno, por lo que es una etiqueta limpia. Entonces es una apuesta neutral: tiene votos porque la gente no está muy enterada, tiene otras cosas en la cabeza”, dice el politólogo Mauricio Zavaleta.

La analista Alicia del Águila advierte un riesgo en ese posicionamiento: la carencia de figuras de arrastre. “Tienen dos expresidentes y ninguno quedó manchado por corrupción. Pero dime: ¿qué candidato recuerda la gente?”, advierte.

En cambio, para los expertos sí hay dos partidos con potencial de crecimiento, pese a la fría campaña: Fuerza Popular y el Partido Morado. Aunque el techo al que podría llegar el fujimorismo ha bajado por las investigaciones por corrupción contra la organización y su lideresa, todavía tendría un bolsón electoral por capitalizar. “Hay un sector de oposición particularmente conservador que busca un partido que los represente. Solidaridad Nacional todavía está muy abajo”, dice Del Águila.

Además de su novedad, el Partido Morado tiene otro activo: el peso de los nombres de su lista. “Tiene gente joven y fácil de vender. Pero va a depender de cómo y cuánto decidan moverse esas figuras en medios”, concluye Zavaleta.