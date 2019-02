Verdadero, falso o impreciso: el escrutinio de las declaraciones de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso.

Repasa en esta nota lo que sostuvieron los cinco protagonistas de esta semana.

“¿Con qué autoridad [el Perú] critica a otro país [Venezuela]? Ordena tu casa primero, si tú eres una dictadura o generas o creas pequeñas dictaduras en las comunidades, entonces, ¿cómo criticas a otro? Yo creo que hay que darle una mirada al interior de nuestro país […]. Por el momento [lo que ocurre en Caracas] es la autodeterminación de los pueblos, dejemos que ellos resuelvan su problema”.

Walter Aduviri - Gobernador regional de Puno

Domingo 10 febrero en una entrevista a El Comercio

Afirmación falsa

Aduviri es el segundo político de izquierda que en menos de dos semanas afirma que en el país existe una dictadura. Primero lo hizo el ex gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos. Sin embargo, en el Perú no se ha establecido “un régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona” y “reprime los derechos humanos”, como la RAE define a los regímenes autoritarios.

El gobernador regional de Puno también cuestiona el estado de emergencia que el Gobierno mantiene en el corredor minero entre Apurímac, Cusco y Arequipa. Agrega que el Ejecutivo ha creado “pequeñas dictaduras” en esas comunidades. Pero no refiere que el artículo 137 de la Constitución faculta al presidente a decretar estados de excepción “en caso de perturbación de la paz o del orden interno”.

“Imaginando que todo esto fuera absolutamente cierto, que yo hubiera recibido dinero [de Odebrecht] en un maletín que empleé en la campaña. Imaginando esa hipótesis que nadie ha dicho y que no es verdad, esto tampoco es delito. Esa tesis la he sostenido respecto a terceros y la mantendré”.

Lourdes Flores Nano - Lideresa del Partido Popular Cristiano

Lunes 11 febrero en el noticiero “D6A9”, de Canal N

Afirmación imprecisa

El abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que si bien el financiamiento a los partidos políticos no está tipificado como delito, sí se tiene que determinar si el dinero que Odebrecht habría entregado para la campaña municipal de Flores Nano del 2010 tenía origen lícito. “En el tipo penal de lavado de activos, la persona que recibe el dinero debe presumir de su procedencia ilícita”, agregó.

Para el ex procurador Yván Montoya, lo expresado por la lideresa del PPC “es un tema a debatir” en un juicio oral. Añadió que se debe determinar qué hizo el partido con el dinero que, según un aspirante a colaborador eficaz, recibió. “No es lo mismo recibirlo y ser transparente con ese dinero, que recibirlo y camuflarlo con microaportes falsos”, subrayó. Al igual que Lamas Puccio, indicó que se debe saber la procedencia del dinero. “¿Viene de la caja 2 o fue de las cajas de la sucursal de la empresa en el Perú?”, preguntó.

“Lamentablemente el COAR [Colegio de Alto Rendimiento de Junín] se encuentra en el Ministerio de Educación y se lo han entregado a una consultora privada, pero no será con dinero estatal, sino a través de una asociación público-privada […], aspecto que no lo vemos con simpatía. Es un inicio de la privatización de la educación y que rechazamos con contundencia”.

Vladimir Cerrón - Gobernador regional de Junín

Martes 12 de febrero en declaraciones a América Noticias

Afirmación falsa

La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Susana Helfer, descartó que el Gobierno pretenda privatizar los COAR del país. “No es exacto lo que dice el gobernador. En realidad no es así […]. El servicio educativo, no solamente para los COAR, sino para todas las instituciones públicas, es gratuito y seguirá siéndolo. No estamos privatizando ni tenemos planes de privatizar nada”, remarcó para Canal N.

Helfer precisó que el servicio que se ha contratado para el COAR de Junín es de alimentación. “En realidad, en el colegio no tenemos personal que se dedique a eso. Este tipo de servicio para la residencia se contrata y eso no significa para nada privatizar”, aclaró.

“Yo personalmente le he dicho al congresista [Edwin] Donayre que él voluntariamente debería levantarse la inmunidad, esa es una decisión personal”.

Úrsula Letona - Congresista de Fuerza Popular

Martes 12 febrero en la Comisión de Constitución del Parlamento

Afirmación imprecisa

El inciso 3 del artículo 16 del reglamento del Congreso establece que un congresista puede allanarse por escrito, “con firma legalizada o fedateada”, al pedido de levantamiento de inmunidad, pero es la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria la que define si acepta el requerimiento.

El ex presidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola explicó que el levantamiento de la inmunidad “está en manos del pleno del Congreso” y no depende de la voluntad del legislador. “La inmunidad no es una protección personal, sino del fuero parlamentario”, refirió. Agregó que una carta de Edwin Donayre puede facilitar la decisión, pero no es un documento definitivo.

“¿Quién sabía del ‘club de la construcción’ hace tres años? Nadie sabía. ¿Quién denunció? ¿Quién combatió al ‘club de la construcción’? Yo. Yo como ministro de Transportes y Comunicaciones denuncié públicamente y lo combatí… Las mismas empresas que se coludían para arreglar los contratos y ganarlos todos al 108%, como lo demostré en mi participación del año 2017 en el Congreso con documentos”.

Martín Vizcarra - Presidente de La República

Miércoles 13 de febrero en declaraciones a la prensa en Ilo (Moquegua)

En mayo del 2017, Vizcarra fue interpelado por el Congreso en su calidad de ministro de Transportes y Comunicaciones por la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero. Ante el pleno, afirmó que encontró 14 proyectos en el MTC que fueron adjudicados “sorpresivamente” al 108% en el gobierno humalista. Agregó que eso no era normal e indicó que las empresas debían competir. Fue la primera vez que hizo alusión al llamado ‘club de la construcción’.

Cuatro meses después de salir del MTC, brindó más detalles de su denuncia. “Cuando pedimos competencia [a constructoras], amenazaron con no presentarse [en las licitaciones]. Dijimos ‘acá gana la mejor propuesta’ y ellos respondían ‘vas a tirarte abajo la construcción’, ‘se van a declarar desiertas [las licitaciones]’. Las primeras, efectivamente, se declararon desiertas. A la cuarta empezaron a presentarse todos y compitiendo en buena ley. Sí se pueden hacer las cosas de forma transparente”, refirió.