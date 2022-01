Conforme a los criterios de Saber más

El abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Pedro Castillo, dijo el miércoles que el jefe del Estado “no tiene una lista” de las personas que ingresaron entre los meses de octubre y noviembre del 2021 al domicilio que concurre en la cuadra 1 del pasaje Sarratea, en Breña.

“No existe ninguna lista, el presidente no hace listas de las personas que llegan”, declaró Pachas a RPP, contradiciendo así lo manifestado hace un mes por la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

El 28 de noviembre del 2021, el programa “Cuarto poder” reveló que funcionarios, congresistas y empresarios ingresaron a la vivienda de Breña para mantener presuntamente reuniones con el mandatario, al margen de su agenda pública.

Posiciones contrarias

Vásquez reiteró en diciembre que Castillo estaba “absolutamente dispuesto” a transparentar la lista de personas con las que se reunió por asuntos –según dijo– personales. Sin embargo, el sentido de estas declaraciones varió en los siguientes días. Finalmente, el miércoles indicó que el abogado Pachas se hará cargo del tema. “Corresponde a la defensa responder por qué está haciendo este tipo de acciones legales”, expresó en conferencia de prensa.

Castillo se había comprometido incluso con presidentes de partidos políticos, como Patricia Li (Somos Perú), en declarar a la prensa sobre las visitas en Breña. “El presidente buenamente ha dicho: ‘Sí lo voy a aclarar y voy a salir en prensa para hacer esto’. [...] Me ha prometido que va a declarar”, narró Li el pasado 3 de diciembre. Pero esto no ocurrió.

Eduardo Pachas remarcó el miércoles que el presidente no tiene ni su domicilio ni una oficina en Breña. También aseguró que la secuencia que muestra al ministro Juan Carrasco, al presidente Castillo y la lobbista Karelim López ingresando a la referida vivienda fue alterada. “Él [Castillo] llega primero y luego se va de esa casa. Llega el ministro de Defensa, sube al quinto piso y al final llega Karelim López, que se entrevista con una de las personas. Nunca se entrevistó con el presidente”, afirmó en Canal N. Añadió que Carrasco se entrevistó “con otra persona” y que Castillo visitó a “amigos de Cajamarca”.

Respuesta pendiente

El excontralor general Fuad Khoury opinó que el hecho de que no haya una lista no significa que no se sepa quiénes entraron a la casa. “¿Con quiénes se reunió? Puede ser una declaración verbal. [...] Alguien tiene que decir quiénes fueron”, comentó. Asimismo, consideró que “mientras no sepamos quiénes entraron y para qué, el prestigio e imagen del presidente va a quedar como una persona que no fue transparente”.

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, dijo que lo declarado por Pachas es un “pésima posición” desde el punto de vista jurídico y ético.

Revisarán nombramiento de Soria

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, informó anoche que su cartera revisará si el procurador general del Estado, Daniel Soria, cumple con todos los requisitos para desempeñarse en ese cargo.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente [Pedro Castillo] y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley”, dijo a RPP.

El ministro aseguró que la revisión no será una represalia; sin embargo, en las últimas semanas, Soria denunció a Castillo ante el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el Caso Puente Tarata y pidió que no se espere hasta el término del mandato presidencial para que se investigue el caso.

Horas antes, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, había pedido al ministro que destituya al procurador, alegando que no cumplía los requisitos legales para el cargo y asegurando que este se había burlado del presidente.

Anoche, Soria dijo a RPP que le llama la atención que se revise su expediente después de dos años de asumir el cargo. Añadió que cumple con los requisitos que el puesto demanda.

Ledesma: “Basta ya de secretismos”

En la ceremonia de juramentación de Augusto Ferrero como presidente del Tribunal Constitucional, la magistrada Marianella Ledesma destacó la importancia de la transparencia de los funcionarios.

En su discurso, y en presencia del presidente Pedro Castillo, Ledesma dijo: “Basta ya de secretismos, de actos reservados, bajo cuatro paredes. Cuando se ejerce la función pública se debe hacer de manera abierta y transparente. No hay forma de estar realmente con el pueblo si se gobierna a espaldas o a escondidas de este”.

Agregó que una gestión transparente incluye el “mantener informada a la población pero de manera oportuna”.

Sobre sus dos años de gestión en la presidencia del TC, la magistrada señaló que aplicó un principio de la transparencia: “La información no se pide, se comparte”.

“Ser transparente implica, entre otras cosas, rendir cuentas de manera permanente ante la población y para ello el uso de los medios de comunicación constituye un canal imprescindible. He concedido más de cien entrevistas a periodistas no solo de Lima, sino del interior del país”, dijo Ledesma.

