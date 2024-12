El suboficial de la PNP Félix Montalvo, exchofer del vehículo presidencial, aseguró a la fiscalía que trasladó a la mandataria Dina Boluarte al condominio ‘Mikonos’, al sur de Lima, el 24 febrero pasado, reveló “Cuarto poder” este domingo. En ese lugar, la policía cree que el prófugo Vladimir Cerrón estuvo escondido.

Montalvo detalló que la presidenta solicitó “perfil bajo” antes de llegar al citado condominio, ubicado en el balneario de Asia.

“Nos fuimos con dirección al sur y la presidenta nos indica que la llevemos hasta el kilómetro 108 de la carretera Panamericana Sur. Estando próximos a ese lugar le indica a la ‘sombra’, la técnico [Milagros] Vargas, que se va a utilizar el ‘perfil bajo’, término coloquial que se utiliza en los desplazamientos, que significa no llamar la atención por ser asuntos personales de la señora presidenta e implica la disminución de vehículos de la comitiva”, dijo.

El suboficial señaló que en la puerta del condominio los esperaban personas a bordo de una camioneta. “Yo asumo que eran familiares de la señora presidenta. Esa camioneta nos guía hacia una casa dentro del condominio, que posteriormente me enteré por los medios de comunicación se llamaba Mikonos”, precisó.

Además, afirmó que al ‘cofre’, como se le conoce al vehículo presidencial, “subió una persona de sexo femenino”. Y precisó: “La señora presidenta me indicó que era su familia y con ella nos dirigimos hasta el condominio Mikonos, no subiendo ninguna otra persona más”.

No obstante, no hay registro oficial de la persona en mención. Ante la fiscalía, el suboficial añadió: “Es una persona de sexo femenino, de aproximadamente 30 a 35 años, contextura delgada - media, es todo lo que recuerdo.”

En tanto, según la versión de Montalvo, a partir del kilómetro 108 de la Panamericana Sur, solo se mantuvieron tres vehículos para el resguardo de la presidenta: dos autos policiales llamados “seguidores” y el “cofre”. Y finalmente al condominio solo ingresó el “cofre”.

Recientemente, la policía dispuso que Montalvo no continúe como chofer del vehículo presidencial. En tanto, desde el Ejecutivo cayeron en contradicciones sobre la supuesta visita de Boluarte a Mikonos.

El vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, aseguró el mes pasado que la mandataria “jamás dijo que estuvo en el condominio Mikonos”. No obstante, luego el primer ministro Gustavo Adrianzén señaló que ella sí estuvo en ese lugar. Finalmente, Adrianzén dio un paso atrás y ofreció disculpas por la “confusión”.

El abogado Juan Carlos Portugal, defensor legal de Boluarte, señaló que la versión del suboficial no puede ser considerada como verdadera si no se cuentan con otros elementos que la confirmen. “La palabra de alguien no es un tema de fe, [que] porque lo dice, así es. Será la investigación y la declaración de la presidenta quien defina la ruta”, aseguró en diálogo con “Cuarto Poder”.

Más irregularidades

De acuerdo con “Cuarto poder”, en la bitácora de la presidencia de la República se consignó que el comandante de la PNP Carlos Cárdenas Bernaola, funcionario de la Casa Militar, autorizó la salida del ‘cofre’ presidencial. No obstante, este señaló a la fiscalía que no da ese tipo de autorizaciones y además estuvo de franco el 24 de febrero.

“Quiero aclarar que no es mi función autorizar la salida de los vehículos asignados a la escolta de la presidenta de la República. [...] También quiero aclarar que, como ya dije, ese día me encontraba de franco”, señaló.

Cárdenas entregó a la fiscalía una constancia de servicio de la secretaría de seguridad de la Casa de Gobierno para corroborar su declaración, precisó el dominical.