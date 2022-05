Que se mastican pero no se pasan es una gran verdad oficialista, la piedra de toque de este gobierno. Vladimir piensa tan mal de Pedro que tras conversar con él el jueves, tuiteó que se habían reunido “en calidad de aliados, no de camaradas”. Para buen entendedor, él no puede ser amigo y correligionario de un ser intelectualmente limitado, desleal, reaccionario y oportunista. Pedro, a su vez, cree que Vladimir es un fanático irresponsable, destructivo y envidioso. Por si se le olvidara tal percepción, muchos colaboradores se la recuerdan a diario.

Si al inicio de su gobierno Pedro Castillo le dio una cuota importante a Perú Libre (PCM y Minem), se la redujo en octubre (solo Minem), se la amplió en febrero (Minem y Minsa), se la acaba de reducir nuevamente (solo Minsa) y está nuevamente pensando en replantearla; es por el tamaño de su bancada y por sus cambios de humor ante ese imponderable.

Tras visitarlo en Palacio el jueves en la mañana, Cerrón aludió a su alianza forzada, nada amigable, con Pedro Castillo.

Pero, ¿porqué, si la bancada sigue siendo importante a pesar de que se fueron 10 maestros (eso fue un sinceramiento que no cambia la correlación, siempre fueron un grupo aparte que votaba igual), Pedro redujo la cuota? ¿Es que no aprendió de lo que le pasó en febrero que tuvo que recular ante Vladimir? La primera respuesta, simple y obvia, es que el Ejecutivo no quiere provocar más al Congreso, y pendían mociones de censura sobre 4 ministros: Energía y Minas, Agricultura, Interior y Trabajo. Tres de estos, incluido el ingeniero Carlos Palacios del Minem, fueron cambiados. Si el cambiazo no incluyó a Betssy Chávez es porque es una cara escudera y operadora del presidente. Es más, es probable que todo se haya apurado para que los enemigos se conformaran con los tres y no se cebaran en Betssy. El calculó falló: el cerronismo de cuota mermada se sumó a la censura a Betssy y esta cayó en la tarde del jueves.

Volvemos, con la cabeza de Betssy en el cesto, a la pregunta, ¿por qué reducirle la cuota ministerial a Vladimir Cerrón si, en todo caso, pudo pedírsele sugerir a un nuevo ministro, como sucedió cuando se cambió a Iván Merino por Eduardo González Toro? Esto merece una explicación.

Tú la perdiste

Cerrón ha confirmado que no se le consultó el cambio. Ha tuiteado su indignación. Sus argumentos están disfrazados de ideología, pero son pura pica: “Extrema derechización del sector minero (…), del anterior ministro de Energía y Minas, graduado en la URSS, a la actual ministra Alessandra Herrera, pasante en eventos del Departamento de Estado de los EE.UU.”, ha dicho. La congresista cerronista Margot Palacios ha tuiteado con la misma cuadratura: “Gran minería y lobby caviar se fortalecen en el Ejecutivo”.

La primera reacción de Vladimir Cerrón tras el cambio en el Minem fue cuestionar la 'derechización' del gobierno. Luego, insinuó abandonar la actitud oficialista.

Que Herrera es lejana al cerronismo ya lo sabíamos desde el 1 de febrero cuando juró por primera vez en la misma cartera. Según varias fuentes, Herrera fue sugerida aquella vez por el asesor Biberto Castillo, quien también recomendó al ministro de Economía, Óscar Graham. Biberto es un hombre de centro, ajenos a los extremos cerronistas y al martilleo de la ‘asamblea constituyente’. En esa oportunidad, el presidente también quitó la cuota a Cerrón en un impulso sin cálculo: por influjo de Guillermo Bermejo y su nueva bancada Perú Democrático, le dio el premierato a Héctor Valer, un hombre que venía del conservadurismo de derecha y que creyó que, desde esa nueva bancada, portaba la llave de un milagro concertador.

Fue todo lo contrario. La grita desde todos los frentes, incluido el cerronismo, llevó a Castillo a deshacer sus pasos. Sacó a Valer, oyó a Cerrón, lo juntó con su nuevo elegido, Aníbal Torres y reparó a PL. Le devolvió el Minem y le dio lo que este le había pedido en varias oportunidades, ¡el Ministerio de Salud!. El ministro elegido por Cerrón, Hernán Condori, fue pronto censurado; pero el sucesor Jorge López Peña, también fue escogido por el dueño de la cuota. Esa prerrogativa no ha existido ahora en el Minem.

No tengo la respuesta exacta de porqué Castillo ignoró a Cerrón en el cambiazo y qué explicación le dio en su reunión de la mañana del jueves, pero sí una aproximación. En la crónica “Cuando Bermejo le quiso robar su cuota a Cerrón” (8/5/2022), les conté cómo PL escogió a dos ministros seguidos, Iván Merino y Eduardo González Toro, que no cumplieron las expectativas ni de Vladimir ni de Pedro. El primero se relacionó con el sector minero de una forma que sacó roncha al oficialismo y tuvo discrepancias sobre el copamiento e instrumentalización de Petroperú. Con el segundo pasó algo peor para los intereses cerronistas: González Toro dio cabida a Guillermo Bermejo para que copara el ministerio con bases de su nuevo partido Vamos Pueblo. Al pedir nombrar a Carlos Palacios en febrero, PL buscó corregir ese fiasco y hacer un nuevo copamiento con los suyos.

Alessandra Herrera, fue sugerida por el asesor Biberto Castillo en contra de los intereses de Perú Libre en el gabinete. (Foto referencial: Presidencia)

O sea, al ignorarlo en el cambiazo, Pedro le habría dicho a Vladimir: ‘No te he quitado tu cuota, tú la perdiste porque no supiste usarla’. Para remate, los conflictos sociales asociados a la minería, como el de Las Bambas, exasperan a Palacio de Gobierno sin que el Minem sea efectivo en su trabajo de apaciguamiento. Ese papel lo está cumpliendo, con más premura, la PCM.

Ahora falta ver que la ministra Herrera cambie algunos puestos fundamentales que responden directamente a PL. Por lo pronto, ya se deshizo del secretario general Loly Wilder Herrera, abogado de la madre de los hermanos Cerrón y lo ha reemplazado por Ana Castillo, que ha sido funcionaria de Servir. Cerrón, antes de cantarle sus quejas a Pedro, piteó y hasta dijo que PL ya no es la ‘bancada oficialista’ y que ese título le corresponde a la ‘bancada magisterial’. No ha hecho una amenaza pública directa a Castillo de pasar a la oposición pero encontró la ocasión perfecta para votar alineado a la oposición: sumarse, con ganas, a la censura a Betssy Chávez, por lo demás, personaje que le cae muy mal pues desde muy temprano, se desligó de PL para ser operadora de Castillo.

Veremos en los próximos días si el jueves hubo humo blanco; si el humor opositor del cerronismo pasa a mayores, si es conjurado con otra cuota en otra área o si, como ansía el castillismo, Vladimir se conforma con el Minsa y deja de zapatear.

Aguarden, profes

Que Óscar Zea tenía los días contados en el ministerio de Agricultura, era sabido por sus colegas profesores. Ellos estaban muy incómodos con sus antecedentes penales (fue juzgado y absuelto por dos asesinatos, de los que quedaron cabos sueltos); y por su pobre gestión del agro en emergencia. Sabían que Castillo los dejaría sin cuota en cualquier momento y no se hacían ilusiones sobre tener el ministerio que más ansían: el de Educación.

Como no son partido ni tienen cuadros fuera de su sede congresal, se sobreentiende que su cuota sería ejercida por un miembro de su nueva bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Uno de ellos me dijo que también les complacería, si Castillo no les concede el Minedu, que al menos les consulte el cambio. Queda claro que no están contentos con el ministro Rosendo Serna y que podrían soportar una temporada sin cuota.

Sin embargo, aunque ya se habían resignado a perder a Zea, no han depuesto la pretensión de que alguno de ellos lleve un fajín. Para la crónica “Los ‘profes’ van por más” (22/5/22), hablé con dos de ellos que me dijeron que, además del Minedu, había en el grupo abogados capaces de tomar las riendas de Trabajo, Inclusión Social o Mujer. De hecho, la maestra Katy Ugarte, hoy vocera alterna del grupo (el vocero titular es Álex Paredes), fue ministra de la Mujer por unos días, hasta que la grita feminista convenció a Castillo de que era mejor darles otra cuota, que resultó la de Agricultura para Zea.

Al mencionarme esas tres carteras, queda clara la percepción de fungibilidad que los maestros oficialistas tienen de los ministros. En efecto, Betssy Chávez ha sido censurada y ha dejado libre Trabajo para ellos. Castillo podría completar el sueño político de alguno de ellos: tras la medalla parlamentaria, fajín, escolta y circulina. Por lo pronto, luego de jurar al cuarteto del domingo pasado, el lunes dijo que aún falta hacer más cambios en el gabinete.

La bancada magisterial de 10 en confluencia con los 7 de Perú Democrático, suman 17 congresistas frente a los 22 de Perú Libre. La divergencia se vio con claridad en la votación de la censura a Betssy Chávez. Algunos congresistas de PL son invitados o rebeldes que no responden a los humores de los hermanos Cerrón. Si apenas 3 de ellos (ya lo hizo el congresista Jorge Marticorena el jueves) se pasasen donde los profes, Cerrón perdería su primacía. Sin embargo, esta redistribución interna en el oficialismo, no cambiaría la correlación en el Congreso ante la vacancia o una acusación constitucional. A menos que Cerrón, llevando la pica al radicalismo autodestructivo, se pliegue al propósito vacador de la derecha. Los protagonistas de este gobierno nos han enseñado que no podemos descartar nada. Tampoco descarten –me lo advierte un amigo de castillistas- ver a Cerrón cubileteando para ser parte de la nueva mesa directiva de un Congreso que podría ser concertador pero jamás oficialista.

Tampoco podemos descartar que Castillo tenga la expectativa, al arriesgarse a perder votos de las bancadas que ha dejado sin cuota o se las ha mermado, de compensarlos con votos de Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Podemos y Somos; bancadas para las que prepara algunos ajustes y concesiones, acompañado de un entorno donde hoy pesa cierta moderación. Pero, en ese caso, estaríamos rozando la estrategia. Demasiado para Pedro Castillo. El presidente está improvisando como lo hace desde julio pasado, actuando con un miedo a la oposición que es superior a su miedo a Cerrón, y a expensas de la paciencia y de la precaria lealtad de los suyos.