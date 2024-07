Durante la Mesa Técnica de Seguridad Fronteriza, realizada en Leticia (Colombia) el último lunes, el director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana, Diego Felipe Cadena Montenegro, afirmó que la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la región de Loreto, está “ocupada irregularmente por el Perú”.

1. El origen del nuevo impasse

A la mesa técnica, convocada por la Gobernación del Departamento de Amazonas (Colombia), había sido invitado el alcalde del centro poblado de la isla Santa Rosa, Iván Yovera. Y cuando él estaba a punto de hacer uso de la palabra fue interrumpido por Cadena Montenegro.

“El régimen de la isla Santa Rosa no está definido entre los gobiernos de Colombia y Perú. Legalmente –me toca decirlo- usted puede hablar como representante del Gobierno del Perú, pero si es como alcalde de una isla, tengo que decir que es una isla nueva, no asignada y ocupada irregularmente por el Perú”, manifestó el alto funcionario colombiano.

(Foto: Cancillería de Colombia)

Cadena exhortó a Yovera a hablar como representante del gobierno peruano, pero no como autoridad de la isla.

“Desafortunadamente, si estuviera mi colega de la Cancillería peruana, sabe por qué lo tengo que decir. Es un tema que no está definido aún y le agradecería que hable como representante del Gobierno del Perú”, remarcó.

Después, Yovera se retiró de la mesa técnica y, al día siguiente, el 9 de julio, informó al Ministerio de Relaciones Exteriores del incidente.

2. La carta de protesta de Torre Tagle

El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano informó, el miércoles 10 de julio, que a raíz de las palabras de Cadena Montenegro llamó al encargado de Negocios de Colombia en Lima y le hizo entrega de una nota de protesta.

Mediante este documento, Torre Tagle reafirmó “los derechos de soberanía y jurisdicción” del Perú sobre la isla Santa Rosa y manifestó su protesta por las expresiones formuladas por el alto funcionario de la cancillería colombiana.

Además, el gobierno peruano brindó “su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas de dicho centro poblado peruano”.

Poco después del comunicado, las redes sociales de la Cancillería difundieron el siguiente mensaje:

En declaraciones a El Comercio, el canciller Javier González-Olaechea indicó que aún no han recibido una respuesta del gobierno de Gustavo Petro.

“Pero seguimos en una observación permanente y constante, articulada desde diversas direcciones de la Cancillería y en coordinación de las Fuerzas Armadas. Toda vez que es una recurrencia, los canales diplomáticos son los mejores para abordar estos problemas”, manifestó.

(Foto: Archivo GEC)

González-Olaechea dijo que “el deseo” de la administración de Dina Boluarte “es que no escale” el impasse. “Pero en política exterior todo es cambiante. En las políticas vecinales de fronteras porosas también lo son, más aún es el caso cuando son muy extensas: más de 1,000 kilómetros de frontera porosa con Colombia”, remarcó.

Este Diario se comunicó con el área de prensa de la Cancillería de Colombia, pero no obtuvimos una respuesta. Desde la Presidencia colombiana señalaron que Petro se encuentra en Nueva York cumpliendo actividades oficiales.

Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado de prensa , en el que “lamenta el incidente” y señala que durante la cita en la frontera “miembros de la delegación colombiana hicieron alusión a asuntos que solo conciernen al más alto nivel de las cancillerías de ambos países”. No precisa el nombre del funcionario y tampoco si tomará alguna medida.

“A través de canales diplomáticos mantenemos abierto el diálogo para abordar los asuntos técnicos sobre el río Amazonas, que constituye la frontera común”, añade la cancillería colombiana, tras indicar que “reafirma la vocación de diálogo y la disposición en avanzar en los asuntos de seguridad, integración y desarrollo fronterizo, así como buena vecindad”.

3. ¿Cuál es la situación de la isla Santa Rosa?

Yovera, alcalde del centro poblado de la isla Santa Rosa, dijo que su localidad no tiene ni pistas ni veredas, tampoco servicios básicos de agua y desagüe. “Muchas veces, ciudadanos de aquí han tenido que ser evacuados a Iquitos en avioneta cuando han estado muy graves. El colegio ya ha quedado pequeño para la población”, manifestó.

También dijo que requieren la construcción de un hospital, un centro de abastos y un muelle.

“Yo fui invitado a la reunión de la mesa técnica y al momento de presentarme, un funcionario de la Cancillería de Colombia me interrumpió y me dijo que no iba a permitir [que me presenté como alcalde], que la isla no está asignada al Perú. Me retiré y al día siguiente informe. Yo hice el documento, no tenemos presupuesto para un digitador”, refirió.

El alcalde del centro poblado de la isla Santa Rosa indicó que desde el 2005 viven en esta localidad ciudadanos peruanos y que desde el 2014 están buscando ser reconocidos como un distrito, a fin de acceder a una mayor partida presupuestal.

Detalló que, en la isla, ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, viven 3.500 ciudadanos. De estos, 1.500 son menores de edad.

También señaló que en su localidad hay 10 agentes de la Policía y 30 militares en el puesto de vigilancia fronterizo.

En comunicación con El Comercio, Yovera dijo que ha sido llamado a Lima para reunirse el domingo o el lunes con autoridades del Ejecutivo “para ver el tema de la creación de nuestro distrito”. “Me llamo un general del Ejército y me dijo que por orden de la presidenta viaje a la capital, me voy a reunir con varios ministros, espero que la señora Boluarte también esté”, complementó.

4. En manos del gobierno

La congresista Karol Paredes, quien recientemente se unió a la bancada de Avanza País, visitó la isla Santa Rosa en mayo último como parte de su semana de representación. Ella indicó que existe una buena relación entre la localidad peruana y Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Pero remarcó que no tienen buenos servicios públicos en comparación a sus vecinos de otros países.

Paredes, en diálogo con este Diario, contó que después de su viaje a la isla Santa Rosa se reunió con representantes del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM y de los ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objetivo de viabilizar la creación de un distrito y que se le dé una partida presupuestal. Pero hasta el momento, eso no ha ocurrido.

“Acordamos que íbamos a viajar a la zona para que puedan levantar información, pero no sucedió, ni la PCM ni el MEF cumplieron con su palabra. Solo el Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento, ha ido”, subrayó.

(Foto: Difusión)

También dijo que le ha enviado un oficio al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que puedan evaluar la situación del aeródromo de Caballococha, en Loreto.

“De Iquitos a Caballococha en avión son 45 minutos y luego para llegar a la isla Santa Rosa son tres horas por río. Sin avión, serían más de 17 horas”, explicó.

Paredes le ha solicitado al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), que el grupo sesione extraordinariamente y cite al primer ministro, Gustavo Adrianzén, y al canciller González Olaechea a raíz del impasse con el gobierno colombiano.

Aguinaga, por medio de comunicado, dijo que respalda las acciones que viene ejecutando Torre Tagle.

“Asimismo, formulo votos por el mantenimiento de las tradicionales relaciones de paz y amistad entre los pueblos de Perú y Colombia”, finalizó.

En marzo de 2022, la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, promulgó una norma que declaró de interés nacional y de necesidad pública la creación de 23 distritos, uno de ellos fue el de la isla de Santa Rosa.

5. El punto de vista

El internacionalista Francisco Belaunde consideró que el gobierno del Perú hizo bien en enviar una nota de protesta a Colombia. Agregó que las expresiones del director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana, Diego Felipe Cadena Montenegro, no ayudan a las relaciones bilaterales, sobre todo cuando estas “ya son complicadas”.

“Esto agrava un poco [la situación], pero hay que conocer cuál es la posición oficial de Colombia. [Cadena] es un funcionario, no es el canciller colombiano ni Petro”, sostuvo a El Comercio.

(Foto: Google Maps)

En marzo de 2023, el gobierno peruano ordenó el retiro definitivo del embajador del Perú en Bogotá, Félix Denegri Boza, por las “reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas” de Petro.

Belaunde, además, indicó que los tratados firmados en la década de 1920 entre el Perú y Colombia definieron los límites de manera clara. Agregó que si Bogotá pretende desconocer la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa, a Lima tendrá que activar canales de comunicación diplomáticos y de persistir el impasse acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

(Foto: Google Maps)

En diálogo con Canal N, el ex vicecanciller Hugo de Zela refirió que la postura de Cadena Montenegro es “totalmente equivocada”, porque el Perú y Colombia “no tienen ningún problema de límites”.

“ En 1922 se hizo un tratado de límites entre Perú y Colombia , ese tratado fue aprobado con todas las formalidades del caso. En 1930 se formó una comisión mixta demarcadora, con funcionarios de ambos países. Esa comisión trabajó, entre otras cosas, la asignación de las islas a cada país ”, expresó.

De Zela explicó que se acordó que las islas al oeste del río Amazonas son peruanas, una de estas fue la isla Chinería.

“En la década de 1950, esa isla comenzó a tener alteraciones, porque se formó un canal y ese canal separó uno de esa isla, ese pedazo separado es lo que se conoce como la isla Santa Rosa. En el 2000, la isla Santa Rosa se volvió a unir con la isla Chinería. Es importante destacar que cuando se formó la isla Santa Rosa siempre estuvo al lado oeste del río Amazonas”, acotó.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), a través de un comunicado, expresó su “profunda preocupación” y “rechazo” a las declaraciones del director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana.

“La isla Santa Rosa es parte integral de la región Loreto y, por ende, inseparable de nuestro Perú. Es crucial establecer un diálogo urgente con las autoridades colombianas para promover el mutuo respeto entre nuestras naciones. Los pueblos amazónicos de nuestra patria merecen vivir en un ambiente de tranquilidad, bienestar y seguridad”, se lee en el documento.