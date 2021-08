Conforme a los criterios de Saber más

El martes 24 de agosto, el Ejecutivo modificó el reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado en 2003, y 24 horas después el sentenciado Vladimiro Montesinos, mano derecha del condenado expresidente Alberto Fujimori, fue trasladado de la Base Naval del Callao al penal Ancón I. Aún no hay fecha para el cambio de los demás reclusos, entre ellos el máximo cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

¿Cuál es el mensaje del Gobierno con esta medida dada a pocas horas de la presentación del gabinete ante el Congreso para pedir el voto de confianza y en medio de serios cuestionamientos a diversos ministros?

La analista política María Paula Távara declaró a El Comercio que el principal mensaje del traslado del exhombre fuerte del SIN sería dar una imagen de lucha contra la corrupción por lo que representó Montesinos durante la campaña de Keiko Fujimori , sin mayores efectos en el voto de investidura.

“No creo que tendría más efectos, es mediáticamente interesante pero tampoco creo que la oposición esté en contra y genere mayor tensión. Es un uso político, recordar que el reclamo de cambio de prisión estaba previsto desde la gestión del presidente Sagasti”, exclamó.

“Es más importante con miras a la población, al respaldo popular para bajar las tensiones que se han generado con las críticas del gabinete ”, añadió.

Mencionó que le permitiría tener una mejor imagen para su gestión, sobre la que pesan diversos cuestionamientos. “El traslado [de Montesinos] a horas previas del voto de confianza aportaría en colocar al presidente en la lucha contra corrupción, que de alguna le favorece en términos de discurso político y posicionamiento”, opinó.





La politóloga Katherine Zegarra coincide con Távara en los posibles efectos del traslado de Montesinos a puertas del voto de confianza.

“No creo que tenga un peso significativo, sino marginal, porque considero que hay otros factores más importantes. Por ejemplo, en quiénes componen el gabinete, que ya tienen cuestionamientos legítimos los cuales determinan el posicionamiento de algunos parlamentarios”, enfatizó.

“Sería importante tener claridad de qué es lo que plantea el Gabinete en el plan de gobierno, hay factores que pesan más para estar a favor o en contra del gabinete ”, remarcó.

El presidente de la República, Pedro Castillo, juramentó al nuevo gabinete de ministros

“El discurso (de Bellido ante el Congreso) será importante (...) una primera experiencia para que la ciudadanía escuche al Gobierno hablar de cuáles son sus propuestas para implementar en estos primeros meses. Eso será incluso más relevante porque parece que una parte del Congreso ya ha definido su voto a pesar de lo que se diga mañana ”, explicó Paula Távara.

Zegarra aclara que no existe un tema de popularidad porque “tiene que haber medidas más completas”. Sobre la investidura, declaró que el fujimorismo estaría un ‘jaque’ debido a que “si los fujimoristas se mostrarían en contra de ello [el traslado de Montesinos al penal de Ancón I], le estarían dando mensajes mixtos como si estuvieran a favor de Montesinos”.

“Sería importante que escuchen el gabinete, aunque hay parlamentarios que han decidido sus votos sin escucharlos y por las personas que se encuentran dentro del mismo gabinete que tienen problemas con la justicia que no pueden ocupar el cargo o tienen algún tipo de experiencia. Hay factores del gabinete que determinan su confianza o no o más allá de lo que suceda con Montesinos ”, culmina Zegarra.

Por su parte, el analista Enrique Castillo menciona que es una decisión “inoportuna e innecesaria” en la actualidad, porque pueden existir suspicacias y un interés detrás de este mensaje del presidente con el traslado de Montesinos al no esclarecer donde irán los demás presos por terrorismo.

“[La decisión del traslado] Le agrega un problema político y sigue generando la sospecha de que hay una intención de algunas personas en el Gobierno de que podría haber una intención de cambiar el régimen de algunos presos por terrorismo. Desde mi punto de vista es una gestión absolutamente inoportuna e innecesaria en este momento que solo genera malestar y una serie de cuestionamientos que no tienen ningún sentido hacerlo ahora” , exclamó.

Incluso sostuvo que existen dos escenarios para que se haya gestionado este decreto supremo en la coyuntura actual de cuestionamientos contra miembros del gabinete y una posible ruptura del bloque Pedro Castillo-Vladimir Cerrón.

“Salvo que tengamos una prueba de lo contrario, no creo que haya sido una orden directa del presidente. Sino una disposición del Ministerio de Justicia. (...) Es absurdo, inoportuno, cuestionable que el presidente teniendo muchos problemas más graves y más delicados que atender, se esté disparando al pie trayendo a la mesa un problema que no era para nada necesario”, sentenció.

El Gabinete Ministerial que encabeza Guido Bellido, congresista de Perú Libre y hombre cercano a Vladimir Cerrón, se presentará este jueves ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. (El Comercio)

También opinó que es probable que sea una ‘cortina de humo’ por los cuestionamientos ‘proterroristas’ que tiene el Ejecutivo e, incluso, “puede generar una serie de elementos para que el Congreso no dé el voto de confianza”, recordando que en un inicio se especulaba que este Ejecutivo era un ‘gabinete de choque’.

“Estamos llevando las cosas a tal extremo que se estaría buscando una confrontación abierta contra el Congreso, porque no se entiende que le sigan agregando ingredientes tan cuestionables a una coyuntura tan delicada y de tanta confrontación, no se entiende. Con un gabinete de choque y acciones cuestionables de choque, no había ninguna razón y urgencia para tomar una decisión de esta naturaleza, a no ser que se quiera sacar rápido a otras personas ”, sentenció el analista.

Reacciones

Ante la noticia sobre el traslado de Montesinos al penal de Ancón I, el secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo en redes sociales el caso de Alberto Fujimori también debe entrar en evaluación.

“Traslado de Vladimiro Montesinos a un penal común es una notificación que las prisiones doradas se acabaron en este gobierno. Caso Alberto Fujimori debe entrar en evaluación”, escribió el exgobernador de Junín en su cuenta de Twitter.

Vladimir Cerrón se refirió al traslado de Vladimiro Montesinos.

Ante ello, Keiko Fujimori, hija del sentenciado, respondió con un tuit acusando de “chantaje político” un posible traslado de su padre fuera del penal Barbadillo, ubicado en la Diroes.

“Rechazo este cruel y vil chantaje político de un personaje que quiere usar a mi padre como rehén. Mover a Alberto Fujimori en su muy delicado estado de salud sería simplemente un homicidio. Denuncio públicamente este perverso juego de Perú Libre en el que no vamos a caer”, escribió.

Rechazo este cruel y vil chantaje político de un personaje que quiere usar a mi padre como rehén. Mover a Alberto Fujimori en su muy delicado estado de salud sería simplemente un HOMICIDIO. Denuncio públicamente este perverso juego de Perú Libre en el que no vamos a caer. pic.twitter.com/u1t0vldHI5 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 25, 2021

El actual ministro de Justicia, Aníbal Torres, señaló que el caso del exmandatario debe ser evaluado, pero no por la opinión del exgobernador de Junín.

“[¿Se modificará el régimen especial de Alberto Fujimori?] Todo está en evaluación, pero no lo hacemos por lo que diga Cerrón, no forma parte del gabinete pero tiene derecho a opinar como cualquier otro peruano, no lo podemos impedir. Eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que él desea”, respondió a Exitosa.

En horas de la mañana, la actual presidenta del Congreso, Maria del Carmen Alva, mostró su preocupación con la noticia de que el Gobierno modificó el reglamento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para permitir el traslado de reos del centro de reclusión de la Base Naval del Callao, como al sentenciado Vladimiro Montesinos.

“[¿Toma con preocupación, le sorprende la noticia?] Con mucha preocupación, efectivamente muy sorprendida. Es un tema que a las 9 a.m. tenemos Junta de Portavoces y lo abordaremos de todas maneras”, declaró a Canal N.

Más tarde, la Junta de Portavoces, en un comunicado oficial, rechazó “cualquier acto que responda a las inaceptables exigencias de quienes desangraron a nuestro país”.

#AHORA #LOÚLTIMO #VladimiroMontesinos Este es el comunicado de la Junta de Portavoces del Congreso, en el que expresa su preocupación por el decreto supremo que permite el traslado de los reclusos de la Base Naval hacia otros penales. pic.twitter.com/P9yeCt3EIl — Política El Comercio (@Politica_ECpe) August 25, 2021

Ello en relación al Decreto Supremo N° 015- 2021-JUS. Incluso, saludaron la decisión de la Comisión de Justicia del Congreso en citar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que explique las razones del Gobierno para emitir el referido decreto.

Durante la sesión, el titular de Justicia anunció que todos los internos del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval, deberán ser trasladados antes del 9 de enero de 2022.

