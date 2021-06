Conforme a los criterios de Saber más

Desde hace un año, los agentes de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía le seguían los pasos a una organización integrada por funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional (GORE) de Junín que cobraba cupos a cambio de puestos de trabajo, favores y expedición de licencias de conducir a terceros, la cual se ha denominado Los Dinámicos del Centro.

En la investigación del caso, las escuchas telefónicas legales fueron determinantes para que la fiscalía anticorrupción concluyera que se trataba de una organización criminal conformaba por funcionarios y dirigentes de Perú Libre, así como personas de confianza de Vladimir Cerrón, líder del partido político y quien fue gobernador de Junín hasta el 2019, año en el que tuvo que dejar el cargo por una sentencia por actos de corrupción.

A raíz de las escuchas telefónicas, además, se ha podido conocer cómo funcionarios de Junín y dirigentes de Perú Libre coordinaban, entre noviembre del 2020 y enero de este año, apoyo para la última campaña electoral del partido, que tuvo como candidato a Pedro Castillo.

En esta primera entrega, El Comercio revela las conversaciones que Arturo Cárdenas Tovar y Eduardo Bendezú Gutarra, dirigentes de Perú Libre y exfuncionarios, sostuvieron con simpatizantes del partido y con proveedores del GORE de Junín.

Cárdenas –secretario de organización del partido y cercano a Cerrón, quien ha ocupado cargos de confianza en el GORE de Junín–, acompañó hasta hace poco a Castillo en los mítines que realizó por el país. También participó del encuentro entre el profesor y la excandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza. Por su parte, Bendezú fue director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del GORE y candidato al Congreso por Junín de Perú Libre.

Ambos se encuentran prófugos de la justicia ante el pedido de detención contra ellos por el Caso Los Dinámicos del Centro. A través de su cuenta de Twitter, Cárdenas dijo que se ponía a disposición de la justicia; sin embargo, solo se limitó a enviar un oficio a través de su abogado.

COORDINACIONES Y PEDIDOS

El 27 de diciembre del 2020, a las 9:40 a.m., Cárdenas conversó con Kelly, una militante de Perú Libre, sobre las actividades para el lanzamiento de la candidatura de Pedro Castillo en Cajamarca, programadas para el 26 de enero, y sobre la posibilidad de reservar vuelos hacia esa ciudad.

ARTURO CÁRDENAS: […] Ve viendo eso, Kelly, ¿ya? Los vuelos o, en todo caso, cuántas horas se hace desde acá hasta Cajamarca. Debe ser lejos.

KELLY: No sé, ah.

ARTURO CÁRDENAS: Mejor, por eso te digo, podemos hacer por vuelo, pero averigua, anda averiguando eso, ¿ya? Mañana hablamos. Te llamo o me llamas o nos llamamos mañana durante el día, pero averigua eso, ¿ya?

Arturo Cárdenas coordina con 'Kelly' vuelos para las actividades de campaña de Pedro Castillo

Semanas antes, el 9 de diciembre, Cárdenas había hablado con Mayumi López, proveedora que había ganado contratos por publicidad, impresiones de banner y volantes con el GORE de Junín (entre el 2019 y 2021 obtuvo contratos por S/73.245 en total) para que pague el alquiler de los buses que trasladarían a simpatizantes del partido a una actividad proselitista.

ARTURO CÁRDENAS: Oye, un favor, Mayu. […] Hay bastante gente que ha venido en varios buses. Apóyanos, no sé cuánto va a ser tu apoyo, mamá. Apóyanos, no para mí, sino en este caso para pagar los buses. No te pido que te pagues un bus, sino un cariño nomás. ¿Cuánto nos puedes apoyar, mamá?

MAYUMI LÓPEZ: Ahorita voy a ver mi cuenta, ¿ya? Porque eso del tema que habíamos trabajado en la muni [de Huancayo] todavía no sale.

Arturo Cárdenas le solicita a Mayumi López el pago de los buses de alquiler.

En la conversación, López le dice a Cárdenas que todavía no le habían pagado por un contrato que ganó en la Municipalidad de Huancayo, cuyo alcalde también es militante de Perú Libre.

Días antes, en una llamada registrada a las 3:09 p.m. del 30 de noviembre, Cárdenas también había conversado con Mayumi López para exigirle que depositara dinero en su cuenta o en la de una tercera persona.

ARTURO CÁRDENAS: Oye, cojuda.

MAYUMI LÓPEZ: A ver. No me digas BVVA ni Interbank, porque acá no hay ni BBVA ni Interbank.

ARTURO CÁRDENAS: Ya, ¿BCP?

MAYUMI LÓPEZ: Ya, BCP sí hay.

ARTURO CÁRDENAS: Ahí te lo mando mi número de cuenta. Te envío, te envío.

MAYUMI LÓPEZ: Ya, ya.

Respecto a Bendezú, el 10 de diciembre del año pasado, a las 9:28 a.m., dialoga con la trabajadora Nelly Pastrana, a quien le solicita apoyo de colectivos para apoyar la campaña.

NELLY PASTRANA: Compatriota, ¿cómo está, camarada?

EDUARDO BENDEZÚ: Bien, bien, camarada.

[…]

EDUARDO BENDEZÚ: Ahorita estoy en la alcaldía, estamos todos esperando al alcalde para una conversación con los colectivos… con los de las coasters.

NELLY PASTRANA: Ah, ya, ya, eso justo. Camarada, hay un compatriota, pues, que está ahí. He conversado que nos va a apoyar en la campaña, todo, dale una manito, pues, papi. Es Ponte Vera Irwin, anótate. Va a venir con su hermano y todo para apoyarles, ¿ya?

EDUARDO BENDEZÚ: Ya.

Nelly Pastrana le pide a Eduardo Bendezú que incluya a una persona para apoyo de campaña

Estos no son los únicos audios que Cárdenas y Bendezú protagonizan. El Comercio seguirá publicando más información relacionada al caso.

