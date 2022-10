Alejandro Sánchez Sánchez Dueño de la casa de Sarratea

El empresario cajamarquino, actualmente con paradero desconocido, integra el círculo cercano del presidente Pedro Castillo.

Debido a ello, Alejandro Sánchez Sánchez puso a disposición de Castillo su casa en el pasaje Sarratea (Breña), primero para la campaña electoral y posteriormente para que el jefe de Estado sostenga reuniones extraoficiales con congresistas, ministros y proveedores del Estado, como lo reveló en noviembre de 2021 “Cuarto Poder”.

Citado por la Comisión de Fiscalización, el empresario descartó vivir en dicho inmueble y haber estado presente en alguna reunión de Pedro Castillo. Sin embargo, indicó que al presidente lo “visitaban amigos y familiares” y que se reservaba “el derecho de brindar los nombres”.

Además, negó conocer a Karelim López y tener conocimiento del número exacto de veces que la empresaria acudió a Breña para buscar reunirse con el mandatario. “No lo sé, no conozco a la señora Karelim López”, expresó.

Tiempo después, en calidad de colaboradora eficaz, la lobista indicó que la casa de Sarratea habría sido el local donde presuntamente se realizaban las negociaciones de la organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que - según la tesis fiscal - tendría como cabecilla al presidente Pedro Castillo.

En el caso Sarratea también están involucrados los sobrinos del presidente Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo, quienes se transportaban en lujosos vehículos pertenecientes a la empresa Mazavig S.AC., cuyo propietario es Zamir Villaverde, quien meses después se acogió también a la colaboración eficaz.

No se trata de la única polémica en la que está involucrado Sánchez Sánchez.

En marzo de este año, Karelim López contó ante la fiscalía que en setiembre de 2021 escuchó una discusión entre Castillo Terrones y el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, respecto a atender un pedido de Sánchez para inteRceder ante la Sunat por una empresa. Alejandro Sánchez Sánchez negó en entrevista con Punto Final que haya hecho tal pedido.

En mayo, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, reveló a Panorama que Sánchez Sánchez se comunicó con él y, en nombre del jefe de Estado, le ofreció ser primer ministro. Márquez rechazó la oferta.

“Él (Segundo Sánchez) fue de los que me vino a decir que el presidente quería que yo sea primer ministro y yo le dije que no (...) Me dijo: ‘ya está toda la torta, solo falta que entres tú’. Le dije: ‘no, hermano, yo no me meto en esto’”, aseveró Márquez.

Para el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura (Fuerza Popular), este hecho confirmaría que Sánchez Sánchez sería una especie de “premier en la sombra” que coordinaba con empresarios los nombramientos en el Gobierno junto al jefe de Estado.

Asimismo, afirmó que “habría concertado para que la casa de Sarratea sirva como oficina para realizar estas actividades (reuniones extraoficiales), probablemente ilícitas”.

Otro de sus inmuebles también estuvo en la mira de las autoridades. Se trata de una vivienda del empresario ubicada en el distrito de Asia, que fue allanada el pasado 16 de julio por la Policía Nacional al mando del general PNP Óscar Arriola- jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote)- junto a dos fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, en busca del prófugo Fray Vásquez Castillo.

La información de inteligencia que manejaba el grupo policial era que en ese lugar se escondía Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe del Estado.

La policía tenía el testimonio de un informante que aseguraba que había visto entrar y salir de esa vivienda al sobrino prófugo del presidente, así como movimiento de las camionetas de la empresa Aldalab Perú S.A.C., de propiedad de Sánchez, que fueron fotografiadas por la policía ingresando y saliendo del domicilio.

Durante el allanamiento con descerraje autorizado por un juez de la casa de Asia no encontraron a Vásquez, pero sí evidencias de que una persona había abandonado el lugar horas antes.

Horas después de la frustrada operación, el empresario Sánchez llamó por teléfono al general PNP Arriola para pedirle explicaciones y conocer más detalles sobre los hallazgos en el allanamiento.

En la conversación, Sánchez dijo: “Yo voy a conversar con Fray, sobre todo porque él está libre”. Inmediatamente después, intentó aclarar que no sabía nada de él, pero reconoció que tenía una relación cercana con Vásquez. Posteriormente, en entrevista con ‘Panorama’, calificó de “un show” el operativo policial llevado a cabo en su casa.

LEE TAMBIÉN | Las cinco claves de la investigación a los seis congresistas de Acción Popular

Otro escándalo. A fines de agosto de este año, la exviceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Añaños afirmó que agosto del 2021 expuso el plan del sector Vivienda a los empresarios Alejandro Sánchez, Abel Cabrera y al hoy detenido alcalde de Anguía, Nenil Medina, cercanos al presidente Castillo, en una casa de Surquillo. La exfuncionaria dijo a El Comercio que “lo único” que sabían ella y su equipo del Ministerio de Vivienda era que “buró político” estaba integrado por asesores del presidente Castillo.

En diálogo con RPP, el empresario cuestionó a la exfuncionaria por recién declarar sobre el tema y dijo que está dispuesto a colaborar con la justicia. También precisó que dicha reunión no se habló de direccionamiento de obras.

La Unidad de Investigación de El Comercio informó que, según el testimonio de un colaborador eficaz, Sánchez junto al empresario Abel Cabrera Fernández y al detenido alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, integraban un grupo conocido como los ‘Chiclayanos’, involucrados en la presunta red criminal que operaba en el Ministerio de Vivienda, durante la gestión de Geiner Alvarado.

Según la declaración de este colaborador eficaz, estas tres personas son cercanas al mandatario y colocaban funcionarios y “manejaban” licitaciones del sector.

“[...] El presidente Pedro Castillo había decidido repartir funciones para que se hagan cargo del control sus personas de confianza, su familia y otras personas que apoyaron al gobierno. […] Dentro de ese poder de mando está Abel Cabrera Fernández en el mismo nivel que Alejandro Sánchez y José Nenil [Medina], todas esas personas que ocupan ese poder de coordinación son conocidos como los ‘Chiclayanos’”, declaró el colaborador sobre el grupo cercano al presidente, como indica la resolución fiscal.

El empresario Alejandro Sánchez rechazó la versión del colaborador eficaz. “Niego rotundamente esas acusaciones y no daré ninguna información más sobre este caso a la prensa. Los únicos indicados en investigar son la fiscalía, lo cual estoy presto a colaborar si ellos lo solicitan”, dijo a este Diario.

En septiembre, “Cuarto Poder” reveló que la compañía Chemicals transfirió en un solo día, y en 9 transacciones, S/549 mil a la cuenta del dueño de la famosa casa del pasaje Sarratea. Se trata de una empresa que obtuvo siete contratos con el Estado desde que se inició este Gobierno, además de obtener órdenes de servicio por millones de soles.

Salatiel Marrufo Alcántara exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda

Se trata del exjefe del Gabinete de Asesores del censurado ministro Geiner Alvarado, cuando estaba al frente del sector Vivienda. Antes de ocupar este cargo se desempeñó como asesor del hoy detenido alcalde de Anguía, José Medina.

Según un colaborador eficaz, Marrufo es muy cercano a los empresarios Alejandro Sánchez, Abel Cabrera y al sobrino del presidente Fray Vásquez Castillo, quien actualmente se encuentra prófugo.

Este colaborador eficaz aseveró que “Salatiel Marrufo es quien propuso a Heiner [Geiner] Alvarado para que ocupe el cargo de ministro de Vivienda”.

Según el testimonio, el planteamiento se hizo primero ante “Alejandro Sánchez, Fray Vásquez y Abel Cabrera, para que hablen con Pedro Castillo y lo nombre como ministro de Vivienda, por ser chiclayano como él [...] con la finalidad de hacerse de todas las licitaciones que hay en el Ministerio de Vivienda. [...]”.

En agosto de 2021, cuando Marrufo fue designado en el Ministerio de Vivienda, El Comercio informó que se trata de un abogado investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. Sobre ello, el exfuncionario respondió: “El hecho que te presenten una denuncia o te formulen una denuncia ante el Ministerio Público no significa que seamos culpables. Yo no tengo ninguna sentencia condenatoria, como funcionario público, hay una infinidad de denuncias y las denuncias han sido siempre archivadas”.

En dicho reportaje, se señala también que, si bien, Marrufo Alcántara no registra inscripción política, su cercanía con Perú Libre se vio fortalecida cuando fue llamado como abogado para, dijo, “defender los votos” del partido en Chiclayo.

Marrufo también estuvo presente en la reunión donde Elizabeth Añaños expuso sobre proyectos del Ministerio de Vivienda ante los integrantes del llamado “buró político”. Según el testimonio de la exviceministra, días después de esta reunión y tras entregarle una lista de proyectos al entonces ministro Alvarado, Marrufo le mandó la “lista de los proyectos [subrayados] con colores, rojo, ‘sí'; magenta; ‘sí, se puede’”. En esa lista de proyectos figuraba el de Anguía.

Añaños también denunció que fue hostigada por el entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda.

LEE TAMBIÉN | EN VIVO | PJ evalúa recurso de Yenifer Paredes contra 30 meses de prisión preventiva

Abel Cabrera Fernández Empresario chotano

Abel Cabrera es un empresario chotano que vive en Chiclayo y es señalado de integrar el grupo denominado ‘chiclayanos’, según la versión de un aspirante a colaborador eficaz.

El delator señaló a la Fiscalía de la Nación que Cabrera “tenía el poder de coordinar y ordenar tanto al ministro Heider [Geiner Alvarado] como a Salatiel Marrufo para pedirle que otorguen presupuestos a los alcaldes de varias provincias para hacerse de obras públicas a través de los alcaldes con el Ministerio de Vivienda”.

Además, según la exviceministra Elizabeth Añaños, Cabrera habría sido uno de los miembros del llamado “buró político” con los que se reunió en agosto del año pasado en una casa de Surquillo.

“Nosotros creíamos que el buró político eran los asesores del Presidente, y que debían estar en Palacio, PCM o en una oficina descentralizada”, señaló. Sin embargo, el destino fue el inmueble de Surquillo.

“En esa reunión lo que les mostramos, porque pensamos que eran los asesores del presidente, primero se presentaron como amigos del presidente, que estaban para apoyarlo, como sus asesores, no dieron sus nombres, uno dijo ‘Abel’, nosotros queríamos exponer e irnos de ese lugar, de este departamento en Surquillo”, sostuvo.

Auner Vásquez Cabrera Exasesor del Ministerio de Justicia

Auner Vásquez Cabrera fue designado primero en el cargo de Jefe de Gabinete Técnico del Despacho Presidencial en una resolución del 7 de agosto del 2021 firmada por Pedro Castillo y su entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

El abogado, natural de Chota, fue cuestionado por la Contraloría debido a posibles conflictos de interés al momento de su designación, mientras que el 24 de agosto del año pasado la Oficina de Control Institucional (OCI) del Despacho Presidencial detectó que no contaba con documentos que acrediten experiencia mínima.

Específicamente, no se pudo encontrar algún certificado, constancia, contrato o algún otro documento que acredite experiencia laboral en el estudio jurídico Vásquez & Viton Abogados Consultores.

Auner Vásquez dejó el cargo en el Ejecutivo el 4 de diciembre del 2021, en una resolución en la que se le dieron las gracias por los servicios prestados refrendada por Pedro Castillo y la encones primera ministra Mirtha Vásquez.

En julio de 2022, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, lo designó como asesor de su despacho. Sin embargo, luego de que se dictara detención preliminar en su contra este 11 de octubre, se dio por concluido su nombramiento.

Bibierto Castillo León Exasesor presidencial

Es acusado de integrar un gabinete en la sombra que asesora al presidente Pedro Castillo. Por este caso enfrenta una investigación a cargo del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.

El portal de Transparencia reporta que, al menos hasta marzo pasado, continuó trabajando en la Palacio de Gobierno como consultor, pero luego postuló a la alcaldía de Los Olivos con Somos Perú. Sin embargo, no logró el objetivo.

Castillo postuló cuatro veces a la alcaldía de este distrito de Lima Norte con Diálogo Vecinal (2002), Todos por el Perú (2010), Por ti Los Olivos (2014) y Perú Patria Segura (2018), pero nunca tuvo éxito. También postuló al Congreso en el 2006 con el partido Justicia Nacional. El Registro de Organizaciones Política reporta que presentó su solicitud de afiliación a Somos Perú en agosto pasado.

Castillo inició funciones en Palacio el 1 de octubre del 2021, bajo un contrato con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) de 15 mil soles mensuales. Carlos Jaico, Mirtha Vásquez y Avelino Guillén lo señalan como el líder de este presunto “gabinete en las sombras”.

Anteriormente, Biberto Castillo también se desempeñó como asesor en el Congreso. En el 2011, por ejemplo, asesoró al parlamentario José Alfonso Maslucán Culqui (Unión por el Perú).

En enero de 2022, el entonces secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, ya mostraba su molestia por las acciones de Biberto Castillo y pidió que el Órgano de Control Institucional de Palacio de Gobierno que inicie una acción de control contra el exasesor. El hecho fue reportado por El Comercio.

El primer pedido fue en referencia a la presunta participación suya en el nombramiento de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro. Esta situación se agravó aún más cuando el exministro de Energía y Minas Eduardo Gonzales reveló, durante su interpelación en el Congreso, que fue el mismo Biberto Castillo quien lo presionó para la designación Salaverry.

Eder Viton Burga Exasesor presidencial

El exasesor del Gabinete Técnico de la Presidencia fue incorporado junto con el exsubsecretario Beder Camacho por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal en calidad de autor por la fuga de Bruno Pacheco, exmano derecha del presidente Pedro Castillo.

Tras ello, el Gobierno aceptó su renuncia. La resolución suprema 194-2022-PCM del 5 de agosto lleva la firma de Castillo Terrones y del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Ahí, se precisa que el funcionario que ocupó el cargo desde el 19 de agosto del 2021 presentó su carta de renuncia, la cual “resulta pertinente aceptar”.

“Se resuelve aceptar la renuncia del señor EDER VITON BURGA al cargo de Asesor Técnico del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, dándosele las gracias por los servicios prestados”, indica el texto.

Antes de desempeñarse en dicho cargo, Viton fue consultor de la Junta Nacional de Justicia.

Además… El juez Víctor Zuñiga, a pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, ha ordenado la detención por diez días del llamado “gabinete en la sombra” del presidente Pedro Castillo.

Hasta el cierre de esta edición, los detenidos son: Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León, Eder Vitón Burga. El único que está no habido es Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea.

Los mencionados son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal.

En la estructura criminal, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización. Marrufo y Vásquez eran los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.