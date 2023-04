El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, dijo que la única información con la que cuentan es que Martha Huatay, quien cumplió condena por terrorismo y actualmente es procesada por el atentado en la calle Tarata de 1992, es que viajó a Argentina, no que habría fallecido.

“Sobre la señora Martha Huatay no puedo dar ninguna información porque no la manejo, pero la única información que manejamos es que había viajado a argentina. No sabemos más de ella”, respondió este sábado desde San Martín de Porres.

Según informaron medios argentinos como ‘Clarín’, la terrorista Martha Huatay habría fallecido en setiembre del 2022 y sus restos habrían sido incinerados, tal y como indicaron familiares suyos.

La investigada cumplió en el 2017 su condena de 25 años de prisión por pertenecer a Sendero Luminoso y, en junio del 2022, viajó a Argentina cuando estaba siendo investigada por el atentado en Tarata.

La Cancillería, antes su posible fallecimiento, ha pedido a través de la Embajada del Perú en Argentina información solicitada por la Procuraduría Antiterrorismo sobre la supuesta muerte de Huatay Ruiz en dicho país para así corroborar su situación real.

Sobre ella, conocida con el sobrenombre de “Rosa” por su papel dentro de Sendero Luminoso, pesa una orden de prisión preventiva de 9 meses dictada por el Poder Judicial en el marco de la investigación por el caso Tarata.

Daniel Urresti

El presidente del Poder Judicial evitó pronunciarse sobre la situación de Daniel Urresti, excongresista que fue recluido en el penal Miguel Castro Castro para cumplir la pena de 12 años de prisión efectiva dictada por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988.

Lo que sí señaló es que Urresti fue sometido a un debido proceso y que está en todo su derecho de presentar recursos que busquen revertir la sentencia condenatoria.

“Para mí, ha seguido un debido proceso. No puedo hablar de irregularidades. Si hubiera algún defecto procesal, lo verá la sala que revise pero no puedo decir si hubo irregularidades o cosa parecida”, comentó.