La decisión de un juez supremo de Brasil de anular las decisiones contra Marcelo Odebrecht entrará en efecto. El tribunal de Curitiba, donde el ex-CEO de la constructora fue procesado, dispuso ejecutar esa medida, dictada desde el Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial de dicho país.

En mayo pasado, el juez supremo José Antonio Días Toffoli anuló las sentencias y los procesos en marcha contra Odebrecht en un tribunal de Curitiba. El empresario es un personaje clave en la trama de corrupción Lava Jato, nacida en Brasil y que se extendió al Perú.

La decisión no afectaba los casos en los que Odebrecht aceptó su culpa a través de acuerdos de delación (colaboración eficaz).

Tras esa resolución, la defensa del empresario solicitó al tribunal de Curitiba que lo resuelto tenga “cumplimiento inmediato”. Así consta en un documento al que accedió El Comercio. En tanto, la fiscalía pidió que el proceso solo sea suspendido hasta que haya otro pronunciamiento.

Frente a ello, el juez Ghilherme Roman Borges reconoció la decisión del juez Días Toffoli y dispuso que entre “en vigor de inmediato”. “Corresponde cumplir con la decisión proveniente del Tribunal Superior [...]. Se informa al juzgado de ejecución penal sobre la suspensión de la presente acción penal en relación con Marcelo Odebrecht”.

Conocida la resolución de Días Toffoli en mayo pasado, de el equipo especial Lava Jato de la fiscalía peruana y desde la procuraduría ad hod del caso Lava Jato consideraron que esto no afectará los casos Lava Jato en el Perú. Aquí, Marcelo Odebrecht es testigo y no colaborador eficaz.

“Hasta donde entiendo, (la decisión) no alcanza a su proceso de delación. Independientemente, hay que tener claro que la prueba introducida en las investigaciones en nuestro país es legítima de acuerdo a la norma procesal peruana y no tiene un impacto directo con lo que decida la justicia brasileña”, dijo a Canal N, por entonces, la procuradora Silvana Carrión.

En tanto, el penalista Carlos Caro comentó a El Comercio que estas decisiones en Brasil no implican que el caso Lava Jato en el Perú se caerá, pero que sí se debilitarían aspectos como el de la fuente ilícita de los aportes en procesos por presunto lavado de activos.

En la misma línea, el abogado Julio Espinoza, defensor de la ex primera dama Nadine Heredia en su juicio por el caso Odebrecht, dijo que esto sí afectaría la tesis de la fiscalía sobre el origen del supuesto dinero sucio entregado por la empresa brasileña a las campañas electorales.