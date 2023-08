El Poder Judicial rechazó nuevamente el pedido que hizo Martín Vizcarra, expresidente procesado por el caso ‘Club de la construcción’, para poder viajar a Moquegua por motivos laborales.

La jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundada la solicitud que hizo la defensa legal del exmandatario para poder ausentarse de Lima, ciudad donde reside, en tres oportunidades entre agosto y octubre.

La explicación que había dado la abogada de Vizcarra Cornejo era que, por la modalidad de contrato mixto que tenía con la empresa Agrotécnica Estuquiña, necesitaba destinar algunos días de trabajo presencial en medio de sus labores remotas.

Martín Vizcarra no podrá viajar a Moquegua por motivos laborales.

La magistrada fundamentó su decisión principalmente en la ausencia de documentos necesarios para aprobar el pedido.

En primer lugar, dijo que no se incluyó documento alguno que acredite que Martín Vizcarra había vuelto a trabajar para la empresa luego de haber sido cesado hace meses y tras lograr una conciliación para que sea repuesto.

Tampoco se encontraron documentos que permitan conocer las actividades concretas que está realizando el expresidente como parte de la mencionada empresa, o papeles que acrediten que Agrotécnica Estuquiña todavía sigue funcionando en el local que se le atribuyó en la audiencia judicial.

“Del análisis efectuado se colige que los elementos de convicción acompañados por el recurrente no generan convicción en esta judicatura como para estimar que existe un motivo o causal por razones de trabajo para la autorización de viaje a la ciudad de Moquegua en las fechas solicitadas”, concluye la jueza.

Cabe recordar que esta se la segunda vez que el Poder Judicial rechaza un pedido por parte de Vizcarra Cornejo para viajar a Moquegua para trabajar. El expresidente resaltó esto en su participación durante la audiencia virtual de este 10 de agosto, cuando dijo que le otorgaron permisos para salir de Lima en 15 oportunidades.

“Pero las tres veces que he pedido permiso para salir a laborar, ejercer mi derecho al trabajo, me han negado y me han negado con argumentos que son definitivamente deleznables. Por ejemplo, porque dicen que su hermano es gerente general de la empresa”, cuestionó, frase por la cual la magistrada le llamó la atención por usar adjetivos calificativos.

El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, denunció a Vizcarra por presuntos actos de corrupción en las obras del proyecto Lomas de Ilo y, la Ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua.

Le imputa por esto el presunto delito de cohecho pasivo propio y pide una condena de 15 años de prisión.