El Poder Judicial rechazó un recurso que presentó la defensa legal de Pedro Castillo, expresidente que cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, que buscaba anular la investigación por el presunto delito de rebelión o conspiración tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

El juez Juan Carlos Checkley, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, rechazó la tutela de derechos que plantearon los abogados de Castillo Terrones con la que indicaron que el Ministerio Público no podía imputar el delito de rebelión por los hechos que ocurrieron el día del golpe de Estado.

El magistrado evaluó que los cargos imputados sí tienen relación con los elementos de convicción que presentó la fiscalía y que el proceso no es una vulneración al principio de imputación necesaria o suficiente.

#LoUltimo El Poder Judicial rechazó nuevo recurso de Pedro Castillo que, vía tutela, buscaba que el PJ resuelva que no existe una imputación concreta sobre el delito de presunta "rebelión" por el Golpe de Estado de 7/DIC/22. Dicha tesis, fue rechazada.@Politica_ECpe pic.twitter.com/gNucerbtu0 — Karem Barboza (@karembq) June 20, 2023

Tampoco consideró que los derechos fundamentales de Pedro Castillo hayan sido vulnerados durante la investigación preparatoria.

En la audiencia en la cual se evaluó este pedido, el exmandatario participó de manera virtual para rechazar que se le pueda imputar el delito de haberse levantado en armas aquel 7 de diciembre.

“Yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas”, aseguró en los minutos que le otorgó el juez Checkley.

“¿Se ha disuelto el Congreso? ¿Se han intervenido las instituciones? Lo que pasa es que se ha cometido una tremenda arbitrariedad, se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente”, agregó.