El presidente de la República, Pedro Castillo, hizo un llamado a que los empresarios inviertan en el país y destacó que quienes alguna vez lo acusaron de buscar expropiaciones ahora estén dando marcha atrás.

“Hemos venido una vez más a reafirmar el compromiso con el país. Se quitaron la venda los que nos pusieron estigmas, se quitaron los mismos fantasmas ahora. Hoy se dan cuenta que no hemos venido a expropiar a nadie, no hemos venido a quitarle su casa a nadie”, aseveró desde la ceremonia por el licenciamiento de la universidad San Luis Gonzaga de Ica.

“Hemos venido a recuperar los derechos del pueblo como la educación, como la salud. En eso estamos convencidos. Hagamos bien las cosas, sentémonos a conversar. Convoco una vez más a los empresarios para que inviertan en el país. Hago un llamado a la inversión privada para que nos sentemos a conversar”, agregó.

El mandatario también extendió su llamado al diálogo al Congreso de la República donde señaló que están a la espera que se aprueben proyectos de ley en conjunto.

“A nosotros no nos distrae nadie porque el pueblo nos ha elegido para gobernar y darle derechos a los pueblos como el derecho a la educación, a tener una universidad como esta universidad. Tenemos que entender que, si no estamos juntos no podemos avanzar. Desde acá, quisiera dirigirme al Congreso de la República”, manifestó.

El presidente de la República participó en la ceremonia de reconocimiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, como centro de educación superior licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En el evento estuvieron las autoridades de la casa de estudios, así como de Ica y el ministro de Educación, Rosendo Serna.

