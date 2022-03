Conforme a los criterios de Saber más

Víctor Andrés García Belaunde, quien fue congresista de Acción Popular en cinco oportunidades, cuestionó la actitud que ha asumido la actual bancada acciopopulista frente al gobierno de Pedro Castillo. Remarcó que tuvieron la oportunidad de deslindar del Ejecutivo, tras las acusaciones hechas por la lobbista Karelim López, en el voto de confianza, pero optaron por no hacerlo.

— Doce de los 15 congresistas de Acción Popular respaldaron el voto de confianza al Gabinete Ministerial. Esta postura inclinó la balanza a favor del Ejecutivo. ¿Cómo interpreta esta posición?

Creo que es una posición equivocada, entiendo perfectamente que pueda haber ciertos intereses personal, quizás algunos políticos, pero el partido no debe asumir la responsabilidad por estos votos a favor de un Gabinete Ministerial tan malo como los anteriores.

— El Comité Ejecutivo Central (CEN) de su partido consideró que el voto de confianza debía darse si el primer ministro, Aníbal Torres, realizaba ajustes a su equipo, entre ellos la salida del titular de Salud, Hernán Condori. ¿Ha sido un error de la bancada acciopopulista no recoger esta sugerencia? ¿Se ha dado un cheque en blanco?

Mire, acá había dos problemas. En primer lugar, efectivamente, cuando uno da un voto de confianza es a todo el Gabinete, no solo al primer ministro y si en ese Gabinete hay personas muy cuestionadas, le estamos extendiendo esa confianza a ellos también. Por eso, era importante lo que señaló el CEN, de que si no renunciaba Condori era imposible otorgar una confianza a un Gabinete que tenía a una persona impresentable.

El otro punto es que hubo una acusación muy seria, que hasta ahora no ha sido desvirtuada totalmente, contra cinco miembros de la bancada, esta era la oportunidad para marcar distancia, para deslindar cualquier tipo de vinculación con el gobierno, y no se ha marcado. Votando en contra o simplemente absteniéndose en ambos casos se marcaba una distancia, y nos desligábamos del San Benito que nos han puesto de ser parte del oficialismo, y eso lamentablemente no se hizo.

— ¿Ve a un sector importante de la bancada de Acción Popular cercana al gobierno? ¿Le preocupa?

Sí, claro que me preocupa, porque hay varios, Acción Popular no ha sido elegido para gobernar, sino para ser oposición. El Congreso es una institución fiscalizadora del gobierno de turno. Con qué autoridad moral e independencia, se puede fiscalizar a un gobierno, si es que los parlamentarios visitan a ministros, viceministros, secretarios generales y directores pidiéndoles obras, prebendas, asignaciones, entre otros. No hay gobernabilidad si no hay fiscalización. Y muchos en mi bancada y en otras, lamentablemente, no se dan cuenta que han sido elegidos para ser un contrapeso al Ejecutivo que tiene un poder inmensamente más grande que los otros poderes del Estado.

— Los parlamentarios José Arriola y Wilson Soto, quienes pertenecen al sector “institucionalista” de la bancada de Acción Popular, que respalda a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, también votaron a favor de la investidura del Consejo de Ministros. Ambos cuestionaron duramente al Ejecutivo en el debate. ¿Este bloque a su entender está perdiendo peso?

No quiero identificar a nadie en particular, yo simplemente quiero hacer un análisis de la actitud colectiva de la bancada, que me parece equivocada, pero no quiero entrar al detalle de quién actúo mejor o peor, o por qué hizo esto. Lo que sí le puedo decir es que esta [el voto de confianza] era la oportunidad de marcar una distancia con el gobierno, porque a Acción Popular se le ha vinculado estrechamente a los lápices, era la gran oportunidad para marcar distancia y no se ha hecho.

— La lobista Karelim López ha señalado- en una declaración que brindó ante el Ministerio Público como aspirante a colaboradora eficaz- que los congresistas Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori y otros de Acción Popular pertenecen a una presunta red de corrupción en el MTC. ¿Deben ser expulsados de su partido?

Primero, la Comisión de Ética del Congreso debe analizar y evaluar las conductas o inconductas de los propios parlamentarios, llama la atención que haya habido denuncias contra la presidenta del Congreso [María del Carmen Alva] por asistir a un almuerzo abierto, donde se habló de política, y no haya en el Congreso de oficio investigaciones a las conductas de los parlamentarios.

En segundo lugar, es muy probable que las declaraciones de Karelim López sean exactas por su vinculación al gobierno y porque el riesgo de mentir grande, por lo tanto, si se les ha creído a otros colaboradores eficaces que han llevado a la justicia a Toledo, Humala, Villarán, Castañeda y Vizcarra, la pregunta es por qué no se le va a creer a ella. López tiene cercanía con el principal actor de una presunta organización criminal, que es el señor Castillo. Sin embargo, mientras no se corrobore, mientras no se avance la investigación, lo que hay que hacer con los parlamentarios de mi bancada es suspenderlos y luego cuando vayan dando cuenta de las pesquisas, cuando se corrobore, evidentemente la decisión es la expulsión.

— La mayoría de la bancada de Acción Popular ha respaldado a Doroteo y Mori, sindicados como “Los Niños” por López porque obedecen en todo al presidente Castillo…

Es un error, se han precipitado [en respaldar a Los Niños], ha debido investigarse primero, corroborarse y en todo caso pedir que tomen una licencia. Los parlamentarios no son ciudadanos de a pie, son llamados como “padres de la patria”, es un error ese título, pero eso es lo que la gente cree y como tal, [los parlamentarios] necesitan tener conductas intachables, por lo tanto hay que ser más exigentes con ellos para que guarden la compostura y si hay errores y delitos, tienen que dar un paso al costado.

— ¿Cuál debería ser la postura que adopta Acción Popular frente a la moción de censura contra el ministro de Salud? Hace unos días, casi blindan a Juan Silva…

Muy mal, lamentablemente, esos son indicios que no los ayudan a salir de la denuncia tan grave que se ha hecho, el hecho de querer respaldar a Silva hasta el último minuto es dañino para ellos. El señor Silva ha estado siete meses en el cargo, ha manejado el mayor presupuesto de la República y las asignaciones a los gobiernos regionales y locales, lo lógico era pedirle su renuncia, por mucho menos han renunciado otros ministros en otros gobiernos, las denuncias contra Silva venían de atrás, eran muy graves.

— ¿A su entender, qué tipo de ajustes debe realizar el presidente Castillo en el Gabinete?

Debe empezar [retirando] al ministro de Salud, luego al ministro del Interior, quien permite estas marchas con grúas al Parlamento, protestas de personas pagadas en la casa de la presidenta del Congreso, eso no se puede aceptar en ningún país del mundo, en otro lugar estarían arrestados. También deben irse el ministro de la Producción, quien tiene una vinculación… Hay tres o cuatro ministros [que tienen que salir].

— Cuando dice que el ministro de la Producción tiene una vinculación, se refiera a Acción Popular…

Con mayor razón, es una persona [Jorge Luis Prado Palomino] que no tiene créditos para estar ahí, y si ha sido una asignación para quedar bien con Acción Popular, [el partido] debería rechazarla, a Acción Popular no se le compra con cargos.

— La última encuesta de Ipsos Perú indica que solo el 20% aprueba la gestión de María del Carmen Alva al frente del Congreso y 61% la desaprueba. ¿Cómo califica su administración? ¿En qué errores ha incurrido?

Ella es una mujer honesta, y en nuestro país, eso es un mérito, debería ser una cosa natural. Además, es responsable y está presidiendo una asamblea que está atomizada en 10 bancadas, por lo tanto, me parece que es una gran equilibrista y está haciendo una gestión muy sacrificada, hay que apoyarla…

— Por sus palabras, entiendo que usted considera que Alva realiza una buena gestión, pero, entonces, por qué es aprobada solo por dos de cada diez peruanos…

Porque la presidenta del Congreso no dirige la acción católica, es la presidenta de un poder del Estado que sigue la misma suerte, este es un Congreso que tiene problemas, donde tienen a todo tipo de personajes adentro, algunos buenos, otros malos. Entonces, ella no puede sobresalir, ella no puede tener una aceptación diferente a la que tiene el Parlamento y este desde hace mucho tiempo atrás es muy mal considerando en el Perú, porque lamentablemente elegimos mal y los partidos seleccionan mal también a sus candidatos. Los parlamentos están perdiendo presencia, prestancia y el respeto de las personas que creen en la democracia.

— Un sector de Acción Popular ha señalado que no va a respaldar la moción de vacancia contra Castillo, porque no quiere que se repita lo sucedido en noviembre de 2020 con Manuel Merino…

Eso solo lo ha dicho un parlamentario y ha sido una declaración desafortunada, el señor Merino fue elegido presidente constitucionalmente, porque no había vicepresidentes en el país, porque la vicepresidenta Mercedes Aráoz había renunciado y el Congreso le había aceptado esta dimisión meses antes. Ante este vacío de poder, tenía que asumir constitucionalmente la Presidencia, el titular del Congreso. Esta situación no se da ahora, porque hay una vicepresidenta, si el señor Castillo tiene que irse por algún motivo, quien lo va a reemplazar no es el presidente del Congreso, es la vicepresidenta [Dina Boluarte], el contexto es totalmente diferente al de 2020, son escenarios y actores diferentes.

— En retrospectiva, ¿la forma como asume Merino la Presidencia, no fue un error para usted? Hubo represión de la Policía a las protestas…

Mire, fue una cosa tan súbita, tan rápida, hay que recordar que la gente que salió a las calles pedía la reposición de Vizcarra y hoy esas mismas personas se arrepienten de haber hecho, he conversado con mucha gente que salió en esa época mal informados y azuzados por un sector, se han dado cuenta que cometieron un error y que fueron utilizados como un rebaño. Yo creo que [la Presidencia e Merino de Lama] tendrá que analizarse históricamente a través del tiempo, ese será el mejor método para juzgar esta actuación.

— ¿Acción Popular debe respaldar la segunda moción de vacancia contra Castillo Terrones?

La moción de vacancia es diferente a la propia vacancia, hay que distinguir, una cosa es la vacancia misma que se aprueba y sale el señor Castillo, y la otra es que se le exija que vaya al Congreso a dar explicaciones. El hecho de que se admita a trámite, no significa que sea aprobada. Lo que sí creo que es importante es que vaya a dar la cara, la vacancia es un tema que habrá que verlo más adelante, lo que sí es importante es que [el presidente] responda ante hechos graves que suceden todos los días en el país.

