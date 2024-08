Los baristas Carina Barreda y Luis Sánchez llevan muchos años trabajando en la promoción del consumo de café de especialidad y del comercio justo. Por ello, son conscientes de la calidad del producto que tenemos en el país.

Como conocedores en profundidad de las cualidades de esta bebida cuando está bien hecha, estos expertos explican las distintas maneras de extraer café en casa, para no fallar en el intento y disfrutar de todas las bondades de nuestro café peruano.

El objetivo de estos consejos es que el resultado en taza del café que extraigas sea agradable. Esto quiere decir, para que tengas una taza balanceada, con una extracción pareja que la haga compleja y armoniosa.

Extracción de café

Antes de empezar, hablemos un poco de la extracción.

Primero, es importante que conozcas qué es lo que tomas: básicamente, se trata de partículas de café molido expuestas a agua caliente para extraer de ellas los componentes de lo que identificamos como sabor: volátiles, lípidos, ácidos, alcaloides y otros varios. Todo lo que extraemos termina siendo la bebida que llamamos café.

Ahora sí...

Consejos para hacer café en casa

1. Invierte un poco

Si compras café especial en grano entero, contribuyes con la cadena de producción de café de nuestro país, y además mejoras la calidad de la bebida que tomas todos los días. Notarás la diferencia entre un café instantáneo y uno especial. Por eso, compra café óptimo y fresco, procurando usarlo dentro de los 15 días siguientes a su fecha de tostado.

2. Cuida tus granos de café

Al café sin tostar se le llama “oro verde” y, de hecho, lo es. Protege tu inversión y almacena tus granos con cuidado, en un recipiente limpio, hermético, que no contenga olores. Guárdalos en un sitio fresco donde no les dé luz del sol. No es necesario que lo guardes en la refrigeradora.

(Foto de Jessica Lewis Creative en Pexels)

3. Agua pura

La extracción que tomarás es, en su mayoría, agua; por ello, utiliza siempre agua de mesa o filtrada, pues, además de ser más saludables, no interferirán con el sabor del café y, como resultado, tendrás una taza de sabor más “limpio”.

4. Conoce tus posibilidades

El grano entero de café puede ser molido de distintas maneras, desde más grueso a más fino, dependiendo del método de extracción que uses. Infórmate y aprende sobre el tipo de molienda que le corresponde a la cafetera que usas. Lo más recomendable es extraer con café molido al instante, esto te garantiza una bebida con mucho más sabor.

5. Respeta la cafetera

Así tengas una prensa francesa, una moka italiana o una cafetera automática de filtro, lávala cada vez que la uses, el café acumulado puede convertirse rápidamente en una resina por su contenido de aceite, y esto interfiere con el sabor de tu taza. Por eso, no reutilices filtros de papel y enjuaga tu cafetera con agua caliente cada vez que la uses, no la laves con detergentes fuertes porque pueden contaminarla. Que no te gane la flojera.

(Foto: ØNSK / Pexels)

6. Es más que café y agua

Controla tus medidas, utiliza una proporción de café apropiada para la cantidad de agua, así tu extracción será balanceada. Un referente útil es 1 gr de café por 16 ml de agua. Es decir, si quieres hacerte una sola taza, usa 15.5 gramos de café (aproximadamente, una cucharada sopera) por cada 250 mililitros de agua (una taza regular).

7. Caliente, pero no hirviendo

Controla la temperatura. Una escala recomendable para extraer café es entre los 90°C y 96°C. Si no tienes un termómetro en casa, deja que el agua rompa en hervor y espera un par de minutos antes de utilizarla, no la uses en ebullición.

8. Experimenta

Una vez que has entendido la dinámica de la extracción, juega con las posibilidades; la experimentación te llevará a tener una manera personal de extraer que se acerque a lo que tu paladar prefiere. Recuerda que el mejor café es el que a ti más te gusta.