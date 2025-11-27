Para muchas personas, acceder a financiamiento bancario puede resultar más complejo cuando presentan deudas pendientes o un historial menos favorable en las centrales de riesgo.

En tienes una solución real: préstamos desde S/15,000 con una evaluación más flexible y cuotas ajustadas a tu capacidad de pago. Tu historial crediticio no es un impedimento para acceder al capital que necesitas y seguir avanzando.

Obtén un préstamo rápido, seguro y con tasas competitivas, sin que tu historial sea una barrera.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Prestamype te ofrece condiciones justas y flexibles, pensadas según tu capacidad de pago, para que puedas cumplir tus cuotas sin complicaciones. Si solicitas un préstamo con Prestamype, podrás acceder a beneficios como:

  • Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
  • Tasa de interés mensual desde 0.84%
  • Plazos de pago desde 1 hasta 6 años.
  • Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
  • Desembolso rápido: 15 días en promedio.
  • Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
  • Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Quieres avanzar con tus planes? Tu historial crediticio no tiene por qué detenerte.

Requisitos para acceder al préstamo de Prestamype

Si tu historial crediticio no es el mejor y necesitas solicitar un préstamo, solo debes cumplir con estos requisitos:

  • Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
  • Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
  • Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco
  • También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Cumples los requisitos?

