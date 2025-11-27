Para muchas personas, acceder a financiamiento bancario puede resultar más complejo cuando presentan deudas pendientes o un historial menos favorable en las centrales de riesgo.
En Prestamype tienes una solución real: préstamos desde S/15,000 con una evaluación más flexible y cuotas ajustadas a tu capacidad de pago. Tu historial crediticio no es un impedimento para acceder al capital que necesitas y seguir avanzando.
Obtén un préstamo rápido, seguro y con tasas competitivas, sin que tu historial sea una barrera. Descubre si precalificas en menos de 1 minuto AQUÍ.
Beneficios del préstamo de Prestamype
Prestamype te ofrece condiciones justas y flexibles, pensadas según tu capacidad de pago, para que puedas cumplir tus cuotas sin complicaciones. Si solicitas un préstamo con Prestamype, podrás acceder a beneficios como:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 0.84%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
¿Quieres avanzar con tus planes? Tu historial crediticio no tiene por qué detenerte. Precalifica en minutos, de forma online, y accede a un préstamo flexible AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo de Prestamype
Si tu historial crediticio no es el mejor y necesitas solicitar un préstamo, solo debes cumplir con estos requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Cumples los requisitos? Descubre si precalificas en minutos, de manera fácil, rápida y 100% online con Prestamype ingresando AQUÍ.