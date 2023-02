Si eres de las personas que se quedan hasta el final para poder conocer lo que se viene en las futuras películas de Marvel, esta es una información que puede interesarte de todas maneras, y es que se trata de la explicación de la escena post créditos de la reciente película Ant-Man 3, Quantumania; que viene dando que hablar entre la comunidad que sigue de cerca las entregas de la franquicia de Marvel.

LA EXPLICACIÓN DE LA ESCENA POST CRÉDITOS

Según plataformas de información que están involucradas en estos temas, ha existido mucha expectativa sobre las escenas post créditos que conecta directamente con la temporada 2 de Loki con lo que, por primera vez, una escena post créditos de una película de Marvel conectaría con una serie de Marvel y no serviría solo para conectar películas entre sí.

Varios especialistas en esta materia indican que la escena post créditos de la película apuntan a que hay pistas de lo que está por venir con Kang, el personaje de Jonathan Majors a partir de ahora, repartidas por las series y películas, empezando con el Darkhold de WandaVision, los anillos de Shang-Chi y los brazaletes de Ms Marvel.

QUÉ ES ANT-MAN 3, QUANTUMANIA

Ant-Man and the Wasp: Quantumania es una película de superhéroes estadounidense basada en los personajes de Marvel Comics, Scott Lang / Ant-Man y Hope van Dyne / Wasp, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la secuela de Ant-Man (2015) y Ant-Man and the Wasp (2018) y la película número 31 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM), también es la primera película de la Fase 5.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania está dirigida por Peyton Reed a partir de un guion de Jeff Loveness, y está protagonizada por Paul Rudd como Scott Lang y Evangeline Lilly como Hope van Dyne, junto a Jonathan Majors, Kathryn Newton, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, David Dastmalchian, William Jackson Harper y Katy O’Brian.

En Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Lang y van Dyne exploran el Reino Cuántico junto con su familia y se enfrentan a Kang el Conquistador.

Los planes para una tercera película de Ant-Man se confirmaron en noviembre de 2019. Jeff Loveness fue contratado en abril de 2020, y el desarrollo de la película comenzó durante la pandemia de COVID-19. El título de la película y los nuevos miembros del elenco se anunciaron en diciembre de 2020.

El rodaje de Ant-Man and the Wasp: Quantumania comenzó en Turquía a principios de febrero de 2021, mientras que la filmación adicional ocurrió en San Francisco a mediados de junio, antes de la fotografía principal que inició a partir de finales de julio en Pinewood Studios en Buckinghamshire y concluyó en noviembre.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tuvo su estreno mundial en Westwood, Los Ángeles el 6 de febrero de 2023 y es considerada como la primera película de la Fase Cinco del UCM.

QUÉ ES MARVEL

Marvel Comics, es una editorial de historietas estadounidense creada en 1939, inicialmente con el nombre de Timely Publications. Entre sus personajes emblemáticos del género superheroico se encuentran Spider-Man, Wolverine, X-Men, Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, Los 4 Fantásticos, Daredevil, Punisher, Los Vengadores, entre otros.

A partir de los años 1990, Marvel se posicionó como una de las principales editoriales de cómics del país. El 31 de agosto de 2009, The Walt Disney Company compró Marvel Entertainment por cerca de 4.000 millones de dólares, fusionándose con esta el 1 de enero de 2010.

Es importante recordar y tener en cuenta que la editorial, que posteriormente sería conocida como Marvel Comics, nació en 1938 con el nombre de Timely Publications de la mano de un joven empresario de 31 años llamado Martin Goodman, que había comenzado su carrera como empresario a los 29 años, con una pequeña editorial de revistas pulp llamada Western Fiction Publishing.

Al igual que otros editores de pulps de la época, Goodman decidió ampliar su editorial hacia el floreciente negocio de los cómics en 1939, y para ello contrató los servicios de Funnies Inc., un taller de escritores y dibujantes especializado en crear cómics para editoriales que no tenían el dinero o el tiempo suficiente para crear su propia plantilla (cómic shop).