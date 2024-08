Así reaccionaron los hinchas de Alianza Lima tras el penal fallado por “Bigote” Rodríguez

Sporting Cristal y Alianza Lima se repartieron los puntos en el Estadio Nacional en un partido donde no hubo goles por la fecha 7 del Torneo Clausura 2024. A pesar que el cuadro blanquiazul tenía la posibilidad de adelantarse en el marcador durante el primer tiempo debido a una falta en el área que le cometieron al delantero Matías Succar, el encargado de patear el penal fue Sebastián Rodríguez, pero el guardameta rímense atajó y mantuvo el arco a cero. En ese sentido, los hinchas íntimos mostraron su desconfianza a través de las redes sociales hacia el popular ‘Bigote’. Aquí te detallamos sobre la reacción de la afición aliancista ante el gol errado del uruguayo.

¿CÓMO REACCIONARON LOS HINCHAS DE ALIANZA LIMA ANTE EL GOL ERRADO DE SEBASTIÁN RODRÍGUEZ?

Si bien el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima tuvo varias situaciones de goles, fue en el minuto 30 del primer tiempo que se tuvo la más clara ya que el defensor rímense Franco Romero cometió una falta en el área sobre el delantero Matías Succar, por lo que el árbitro principal, Bruno Pérez, pitó penal para los blanquiazules. De esta manera, Sebastián Rodríguez estuvo frente al balón para patear, pero el portero Diego Rodríguez le quitó las chances de adelantarse en el marcador.

Ante esta situación, los hinchas ‘grones’ no dudaron en pronunciarse en las redes sociales sobre lo ocurrido. Muchos de ellos mostraron su descontento con el desempeño del jugador de 32 años ya que en la mayoría de partidos ha sido pieza fundamental en el equipo, incluso metiendo varios pases gol. “Bigote, Catriel y Castillo, si no quieren jugar, váyanse”, “Bigote era mi favorito en el apertura, pero ahora deja mucho que desear”, “Se lo habría dejado a Succar que ganó la falta. Ojala Bigote con ese fallo se de cuenta que está en deuda hace varios partidos”, “Si el Bigote falla un penal no hay nada que hacer”, fueron uno de los comentarios que escribieron los aficionados victorianos mediante X.

¿QUÉ DIJO SEBASTIÁN RODRÍGUEZ SOBRE PENAL QUE ATAJÓ DIEGO ENRÍQUEZ?

Tras finalizado el partido, Sebastián Rodríguez se acercó junto al técnico Mariano Soso para hacer un mea culpa por su gol atajado por el guardameta de Sporting Cristal. El mediocampista indicó que siente mucha tristeza ya que no pudo darle una alegría al equipo, pero que seguirá trabajando para conseguir el objetivo.

“Es una situacion de fútbol, me voy con tristeza y amargura por no poder ayudar al equipo. Me ha tocado siempre patear los penales en los otros equipos y no había fallado hasta el día de hoy, pero esto es fútbol y a veces pasa. Obviamente, no me gusta que pase y menos en una situación como la de hoy donde el equipo lo necesitaba, pero a seguir”, explicó

¿QUÉ DIJO DIEGO ENRÍQUEZ SOBRE ALIANZA LIMA?

Durante sus declaraciones con L1 Max, Diego Enríquez destacó que siempre viene preparándose arduamente para defender el arco de Sporting Cristal y ser tomado en cuenta en el once de Guillermo Farré. “Dentro del arco siempre estoy preparado para defender estos colores. He estrenado bastante tiempo para estar en este nivel y creo que poco a poco lo estoy demostrando. Creo que me falta más todavía por crecer y seguiré trabajando para ello”, comentó.

Asimismo, el guardameta peruano sostuvo que merecieron llevarse los tres puntos, pero aplaudió al cuadro blanquiazul por haber estudiado las jugadas. “Fue un partido intenso. Ellos se pararon bien, estudiaron bien las salidas, se nos complicó un poco en ese aspecto, pero intentamos hasta el final. A seguir luchando, porque queremos campeonar. Creo que éramos más merecedores del triunfo; nosotros siempre trabajamos para ganar. Estábamos de locales, teníamos esa consigna de llevarnos los tres puntos, pero si no se puede, hay que empatar”, precisó Enríquez.