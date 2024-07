Jefferson Farfán y Roberto Guizasola vienen dando de que hablar en las redes sociales debido a los invitados que tienen en su podcast “Enfocados”. Precisamente, en esta oportunidad estuvieron del otro lado, es decir, como invitados ya que Maritere Braschi se presentó en la casa de la ‘Foquita’ para realizarles una entrevista. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ MARITERE TRAS EL PIROPO DE ROBERTO GUIZASOLA Y JEFFERSON FARFÁN?

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola brindaron una entrevista a Reporte Semanal, donde no dudo en hablar sobre varios aspectos de su vida privada y los sacrificios que pasó cuando se desempeñaba como jugador profesional. Sin embargo, durante la conversación la ´Foquita’ mencionó que le encantaría tener a la figura de Latina TV en su podcast, lo que generó que el popular ‘Cucurucho’ se atreva a lanzar unos piropos.

“Verte en persona, de verdad, eres muy sexy. Perdóname mi amor (dijo a su esposa). Te estoy diciendo la verdad, impactante. Tiene unos faros bien bonitos”, expresó Guizasola. Mientras que el ‘10 de la calle’ dijo lo siguiente: “Muy guapa. ¿No? Tiene unos faros muy bonitos, no son bulto”. Por su parte, Maritere se mostró muy sorprendida por las palabras de ambos deportistas y solo lo tomó con mucho humor. “Siempre eres tan frontal y directo”, añadió.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE JEFFERSON FARFÁN?

Luego que Jefferson Farfán revelara en su podcast ‘Enfocados’ que se transmite mediante YouTube, que tiene una hija de un año y dos meses, los seguidores del futbolistas se sorprendieron por lo dicho y se cuestionaron la cantidad de hijos que tiene hasta ahora. En ese contexto, el popular ‘10 de la calle’ cuenta con cuatro hijos de distintas parejas a lo largo de todos estos años.

La primera se llama Maialén, que fue producto del amor con Mercedes Carrasco. Ambos se conocieron cuando tenían aproximadamente 16 años, pero tiempo después ella salió embarazada y empezaron los conflictos. En ese momento, Farfán no aceptaba ser el padre de la menor, por lo que llevó a problemas legales entre la pareja. Aunque, luego de varios meses llevaron la fiesta en paz por el bien de la pequeña.

Después, viene Adriano y Jeremy que son hijos de Melissa Klug. A pesar que la chalaca tenía tres hijas, ellos tomaron la decisión de iniciar una relación, incluso la ‘Foquita’ se la llevó a Europa cuando en esa época se encontraba jugando para un equipo de Países Bajos. Tras varios años, el amorío termino por supuestas infidelidades por parte de Jefferson, además de fiestas y salidas.

Finalmente, en su programa el exseleccionado nacional confesó que su última hija se llama Luana, pero no entregó más detalles sobre la madre de la menor. No obstante, el medio ‘América Espectáculos’ reveló que la supuesta progenitora sería la joven Darinka Ramírez, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, el exjugador de Alianza Lima no dudo en dejar en claro que se encuentra soltero y así lo quiere estar durante todos estos años.