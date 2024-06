Luego de su separación de la actriz Mayra Goñi, Ricardo Mendoza vivió un periodo en el que no se supo nada sobre su vida sentimental. Sin embargo, recientemente anunció que empezó una nueva etapa amorosa junto a su nueva pareja Katy Mosquera. Debido a su popularidad, sus seguidores rápidamente se interesaron por saber más sobre ambos, por lo que a través de sus redes sociales el comediante compartió mayores detalles sobre su nueva relación.

¿Cómo se conocieron Ricardo Mendoza y Katya Mosquera?

El comediante utiliza bastante sus redes sociales para interactuar con sus seguidores. En esta ocasión, a través de Instagram utilizó una caja de preguntas para que sus fanáticos pudieran dejarle sus dudas sobre su vida personal o los proyectos que tiene a futuro junto a su compañero, Jorge Luna. Es entonces que diversas personas no dudaron en pedir que cuente más sobre su actual relación.

Una de ellas, por ejemplo, pidió a Mendoza que cuente cómo es que conoció a su pareja, Katya Mosquera. El comediante respondió sin tratar de ocultar nada, asegurando que se conocieron en un vuelo a Europa en el que ella trabajaba como tripulante. “La conocí en un avión y me flechó de volada”, escribió. “Luego cross check y reportar”.

Cabe mencionar que en otro momento Mendoza ya había contado respecto a su relación y su nueva pareja, revelando que es aeromoza en una aerolínea peruana y que, además, es madre de un niño de un año.

¿Ricardo Mendoza y su nueva pareja tienen planes para futuro?

Otro seguidor aprovechó la oportunidad para preguntarle al comediante si ya tenía planes a futuro junto a Katya Mosquera. Por ejemplo, si ya han conversado sobre un matrimonio o acerca de la posibilidad de tener hijos. Ricardo Mendoza no pudo evitar reírse con esta pregunta, asegurando que todavía es muy pronto para pensar en ese tipo de cosas, ya que solo tienen dos meses de relación.

No obstante, algunos de sus seguidores interpretaron esta respuesta como una evasiva, puesto que en el pasado había afirmado que no deseaba tener hijos. Por ello también resulta curioso que su nueva pareja sea alguien que ya tiene un hijo. Este es un hecho que no pasó desapercibido para su compañero, Jorge Luna, quien comentó en uno de sus programas “para que sepan que esa chica tiene un hijo, Don ‘detesto a los bebés’ (refiriéndose a Mendoza)”.

Capturas del Instagram de Ricardo Mendoza.

¿Cómo presentó Ricardo Mendoza a su nueva pareja?

Luego de ser duramente criticado por expresarse en contra de los selfies o firma de autógrafos mientras pasea por las calles, por ejemplo, Ricardo Mendoza, junto a Jorge Luna, continúa al mando de HH, llenando teatros enteros, y disfrutando de gratos momentos familiares como los vividos el último sábado 18 de mayo en una gran fiesta organizada por el cumpleaños de su madre, a la cual asistieron familiares de Doña Gaby, y por supuesto su nueva pareja sentimental.

Tras el ‘ampay’ emitido por “Magaly TV, La Firme”, el exitoso y a la vez controversial comediante de stand-up, nuevamente ocupó las primeras planas de espectáculos por aparecer de la mano junto a Katya Mosquera, la joven de 33 años cuya identidad ha sido compartida públicamente, y no podía faltar en el evento preparado para celebrar a lo grande el onomástico de su suegra.

En medio de los festejos llevados a cabo en la explanada de la Costa Verde donde gracias a su sentido del humor se robó el show, Ricardo Mendoza publicó por redes sociales algunos de los instantes en los cuales se evidencia la buena relación y trato que tendría su nueva pareja con otros componentes de hogar a través de divertidos bailes, pero según el popular programa de farándula local, solo le habría faltado tomarse fotos con Doña Gaby, quien por cierto disfrutó de las presentaciones musicales de “Son Tentación”, entre otras orquestas de salsa contratadas.