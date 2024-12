Son muchas las inquietudes de madres y padres sobre cómo cuidar la salud bucal de su hijo en los primeros años de vida. Son interrogantes lógicas sobre todo en padres primerizos que trataremos de resolver en tres puntos de lo más didácticos a cargo de profesionales experimentados en la materia que declaran para El Comercio.

1) La primera visita

Según Úrsula Lozano, odontóloga y directora médica en Diente de Leche, la primera visita al odontopediatra debe ser antes de que el niño o niña cumpla su primer año de edad, independientemente tenga o no dientes porque se evalúa todas las estructuras orales y su correcto funcionamiento . Además -agrega la doctora- será el mejor momento para enseñar a los papás las técnicas adecuadas para una buena salud oral.

2) La limpieza bucal

Otra interrogante no menor es plantearse desde cuándo deberías limpiarle la boca a tu hijo. En palabras de Lozano, la mejor fecha es desde que aparece el primer diente. Es ahí que se debe iniciar la higiene utilizando un cepillo de nylon y pasta dental con flúor. Actualmente, no se recomienda la limpieza de encías ni con dedal, gasas o productos como bicarbonato pues podríamos irritar las estructuras orales, generar contaminaciones cruzadas, además se retiraría la barrera de protección que brinda la leche materna a su boca.

3) La prevención como clave

El cuidado de la salud bucodental es crucial desde las primeras etapas de vida, por lo que mantener una boca y unos dientes en perfectas condiciones desde la infancia evita no solo el desarrollo de problemas o incomodidades en dicho período, sino que también previene la aparición de patologías en edades adultas, las cuales son afecciones que pueden llegar a ser más difíciles de tratar si se espera hasta entonces. Por ejemplo, unas caries no curadas podrían dar lugar a una endodoncia si no se tienen los cuidados preventivos, explicó la doctora Inés Dammert Silva, especialista en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares a El Comercio.