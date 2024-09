Desde hace muchos años, Magaly Medina se ha convertido en una de las figuras más polémicas de la farándula peruana debido a sus controversiales opiniones que brinda durante su programa “Magaly TV La Firme”. Además, una de las características de su espacio es emitir diversos ampayes de algunos personajes del medio, como futbolistas, actores, presentadores de televisión, entre otros, exponiendo en señal abierta el acto de infidelidad, lo que ha generado debate en las redes sociales.

No obstante, una de las personalidades que siempre ha sido cuestionado como una persona infiel es Carlos Vílchez, uno de los actores cómicos y presentadores de televisión con muchos años de experiencia en la televisión, pues en cada programa que él participaba siempre le bromeaban con este rumor, pero que hasta la actualidad nunca pudo ser comprobado. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ CARLOS VÍLCHEZ NUNCA PUDO SER AMPAYADO, SEGÚN LOS ‘URRACOS’ DE MAGALY MEDINA?

Hace poco, John Tirado y Giancarlo Perez, reporteros de ‘Magaly TV La Firme’, estuvieron como invitados en el programa OUKE que se transmite por YouTube para contar detalles sobre el espectáculo peruano, comentando cada uno los ampayes que más causaron impacto en la televisión. Sin embargo, uno de los ‘urracos’ se atrevió a revelar una anécdota de Carlos Vílchez cuando estuvo a poco de ser captado por las cámaras de la pelirroja.

Los 'urracos' contaron cómo Carlos Vílchez evitó ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina.

“Una vez me dijo que casi lo ampayaban. (...). Agarró y me comentó que estaba en el Westin, que se había hospedado con una muchacha. Él dice que los investigadores de Magaly, hace mucho tiempo, lo estaban buscando. (...). Me contó que le tocó la puerta, el de seguridad y le dijo: ‘Las cámaras de Magaly están abajo, el carro está abajo’ y él respondió: ‘No, sobrino, ¿Qué hago?’. El de seguridad le ofreció su ropa, se la cambió, se fue en el carro de seguridad y dejó su auto estacionado tres días allí”, narró Pérez.

¿QUIÉN ES CARLOS VÍLCHEZ?

Carlos Eduardo Vílchez Campos o simplemente conocido en la farándula como Carlos Vílchez es un conocido humorista, actor y presentador peruano, famoso por su trabajo en la televisión y el teatro. Es muy reconocido por su estilo de comedia y sus personajes en programas de entretenimiento, entre la que destaca ‘La Carlota’. Además, ha formado parte de diversas producciones nacionales y ha ganado popularidad por su carisma y sentido del humor.

¿QUÉ PALABRA PATENTÓ MAGALY MEDINA ANTE INDECOPI?

La popular Magaly Medina, a través de su empresa Producciones MGM S.A.C, patentó ante el Indecopi la palabra ‘Chollywood’, por lo que podría traer grandes multas en caso se identifique su uso indebido. De esta manera, el registro de esta palabra representa un paso significativo en la protección de su propiedad intelectual y su marca personal.

Asimismo, el significado de la palabra ‘Chollywood’ está vinculado al estilo crítico y controversial de Magaly Medina hacia la farándula nacional, es decir, representa el escándalo de los personajes del país dentro de este espacio mediático. Entonces, la pelirroja y su empresa lo patentaron legalmente con el objetivo de preservar su exclusividad.

Por otro lado, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi mencionó que las personas que utilicen de manera inadecuada el término ‘Chollywood’ confrontarían diferentes infracciones, como retirar los productos, impedir sus ventas y la exorbitante multa de hasta S/ 772,500.

